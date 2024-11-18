【あみやき亭(中部)】本日より期間限定で対象のドリンクが一杯57円！
株式会社あみやき亭
20時以降対象ドリンク57円！
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
■期間限定で対象のドリンク税込57円！
20時以降対象ドリンク57円！
江南店リニューアル応援企画！江南店で開催中のフェアが本日より、あみやき亭中部全店で開催！
20時以降にご来店でハイボール(ホワイトホース)・無糖レモンハイ・ドリンクバーの３種が期間限定で１杯57円です。
【対象店舗】
※あみやき亭中部・滋賀地区全店開催。
【販売期間】
2024年11月末まで予定。
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html
ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山/喜楽