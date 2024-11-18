JCDプロダクトオブザイヤー2024　ガラスドア《クアドロスリム》入賞のお知らせ

株式会社ミラタップ

住宅設備機器と建築資材のインターネット通信販売を行うミラタップ（所在地：大阪市）は、日本商環境デザイン協会（JCD）正会員デザイナーが選ぶ「プロダクトオブザイヤー2024」において、当社のガラスドア《クアドロスリム》が入賞したことをお知らせいたします。

日本商環境デザイン協会（JCD）とは

日本商環境デザイン協会は、商環境デザインの専門的職能を確立し、都市社会のコミュニケーションのあり様と商業活動に関わる環境の質的向上を目的として、1961年に創立されました。インテリアデザイナー、建築家、空間プロデューサー、プランナー、照明デザイナー、グラフィックデザイナーなど、幅広い空間デザイン領域のクリエイターによって構成されています。（https://www.jcd.or.jp/jp/）

ガラスドア《クアドロスリム》が入賞

今回「プロダクトオブザイヤー2024」に入選したのは、当社のロングセラー商品《クアドロスリム》です。《クアドロスリム》は、幅16mmという細いフレームに大判のガラスをはめ込んだ、室内用ガラスドアです。日本の襖や障子を現代風にアレンジした商品で、部屋を仕切りながらも空間の繋がりを保ちます。一般住宅からホテルや店舗まで、様々な物件でご採用いただいています。

- 《クアドロスリム》商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S0152/- 「プロダクトオブザイヤー2024」受賞作品：https://www.jcd.or.jp/jp/productoftheyear/2024/best.html《クアドロスリム》施工イメージ《クアドロスリム》施工イメージ