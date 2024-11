北海道イエロースターズ開幕８連勝！ホームゲーム観客動員数はリーグトップの両日1,000名超えに

株式会社北海道イエロースターズ[画像1: https://prtimes.jp/i/56325/107/resize/d56325-107-f84ab33dbcc6e96fbfff-5.jpg ]■11月16日(日)のレーヴィス栃木戦では、キャプテンの郡浩也選手(アウトサイドヒッター)が攻守ともに活躍。サーブレシーブ成功率75%というリベロでも難しい数字を出し、攻撃の選択肢を広げる。また、アタック決定本数もチーム内ではオポジットの柳町に次ぎ2位の8得点。サービスエースを2本決め、完全にチームの流れを作り、セットカウント3-0(25-16、25-16、25-16)でストレート勝利。この日のVOM(V. Leaguer of The Match)に選出された。[画像2: https://prtimes.jp/i/56325/107/resize/d56325-107-e7ec3b11ac5e102ef1c9-0.jpg ]■17日(日)は前日と同じ対戦カードのレーヴィス栃木戦。今シーズン、東京グレートベアーズから移籍してきた岩見沢市出身の柳町逸太選手がチーム最多の15得点を決め、試合の流れを渡さない。郡も昨日に引き続きチーム内得点ランキング2位の13得点を決めた。第2セットはレーヴィス栃木のアタックが決まり、セット終盤に同点に追いつかれるなどの場面があったが、セットポイントで山田滉太選手のサービスエースが決まり、そのままセットカウント3-0(25-18、25-23、25-12)でこの日もストレートで相手を下す。[画像3: https://prtimes.jp/i/56325/107/resize/d56325-107-695c9b38087df8e2cd3c-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/56325/107/resize/d56325-107-15591ae5135499dfa046-0.jpg ]観客動員数はVリーグ内でもトップの16日(土)が1,002名、17日(日)が1,206名を記録した。11月17日(日)のホームゲームが年内最後のホームゲームとなり、次回は年明けの1月25日(土)、26日(日)に北ガスアリーナ札幌46で開催される。[画像5: https://prtimes.jp/i/56325/107/resize/d56325-107-6564b20f1d77273fc78b-7.jpg ]北海道イエロースターズ/ HOKKAIDO YELLOW STARS北海道イエロースターズは、北海道札幌市を拠点に活動するVリーグ所属の男子プロバレーボールチーム。昨年6月に「サフィルヴァ北海道」から改名し、新たに定めた”We are Stars”というミッションのもと常に最高のパフォーマンスを追い求め、2023-24シーズンでは23勝4敗という圧倒的な成績でクラブ史上初のV2リーグ優勝を果たす。2024-25シーズンは東西カンファレンス制を導入したVリーグの東地区に所属し、初代チャンピオンを目指している。[画像6: https://prtimes.jp/i/56325/107/resize/d56325-107-fc70ec0aff81fce47bb8-6.png ]株式会社北海道イエロースターズ 会社概要・会社名:株式会社北海道イエロースターズ ・会社住所:〒064-0920 北海道札幌市中央区南20条西8丁目2-22・代表者:代表取締役社長 澤野佑介・ホームページ:https://hy-stars.jp/