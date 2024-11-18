海外では「インドのフードデリバリープラットフォーム」「アラブの顧客エンゲージメントプラットフォーム」のスタートアップが大型調達！グローバルベンチャーの最新状況を公開

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国内最大級のスタートアップメディア「Uniqorns（ユニコーンズ）」（運営：株式会社エモリューションクリエイティブ 本社：福岡市、代表取締役：松石 圭介）が発表した2024年11月4日～11月10日の海外スタートアップ資金調達ランキングでは、Appleから15億ドルの大型調達を実施した衛星電話サービスのGlobalstar（米国）が首位に。2位には主要金融機関から6.6億ドルを調達したインドのフードデリバリープラットフォームSwiggy、3位にはジェネラル・アトランティックから5億ドルを調達したアラブ首長国連邦の顧客エンゲージメントプラットフォームInsiderがランクイン。今週は、通信インフラやデジタルプラットフォームなど、生活に密着したサービスを提供するスタートアップが上位を占める結果となりました。

概要

【調査概要】

タイトル：【週刊】海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年11月4日～11月10日）

集計期間：本レポートでは、2024年11月4日から2024年11月10日までのデータを集計しています。（2024年11月11日時点）

データの独自性：本レポートに掲載されている情報は、当社が独自に収集したデータに基づいており、各種集計はすべて当社のデータベースから行われています。

情報源：集計にあたり、主にプレスリリースやニュース記事を情報源として使用しています。

免責事項：本資料に掲載されている情報は、信頼できる情報源から作成されていますが、その内容の正確性や完全性について保証するものではありません。また、本資料に基づいて生じたいかなる損害に対しても責任を負いません。

本資料は情報提供のみを目的としており、投資勧誘や推奨を意図したものではありません。記載内容は予告なく変更されることがあります。

1位:Globalstar（US）

事業内容：ほぼどこからでも音声およびデータサービスを提供する、広く利用されているハンドヘルド衛星電話サービス

資金調達額：15億ドル

投資家：Apple

2位:Swiggy（インド）

事業内容：フードデリバリープラットフォーム

資金調達額：6.6億ドル

投資家：ブラックロック、フィデリティ、ノルゲス銀行、BNPパリバ、HSBC

3位:Insider（アラブ首長国連邦）

事業内容：顧客エンゲージメント・プラットフォーム

資金調達額：5億ドル

投資家：ジェネラル・アトランティック

4位:Physical Intelligence（US）

事業内容：ロボットAIの新興企業

資金調達額：4億ドル

投資家：ジェフ・ベゾス、OpenAI、スライブ・キャピタル、ラックス・キャピタル、ボンド・キャピタル、コスラ・ベンチャーズ、セコイア・キャピタル

5位:Lenskart（インド）

事業内容：処方箋付きのメガネ、ブランドコンタクトレンズ、サングラス、アクセサリーを販売するオンラインのメガネプラットフォーム

資金調達額：2億ドル

投資家：Fidelity 、Temasek

6位:DevRev（US）

事業内容：AgentOSプラットフォーム

資金調達額：1.008億ドル

投資家：ズラ・ベンチャーズ、メイフィールド・ファンド、パラマ・ハンサ・バリューズ、Uファースト・キャピタル、複数のアクセラレーター、ファミリーオフィス

7位:DeepRoute.ai（中国）

事業内容：自動運転システム

資金調達額：1億ドル

8位:Easy（インド）

事業内容：住宅ローンテクノロジーのスタートアップ企業

資金調達額：0.35億ドル

投資家：Claypond Capital、三井住友銀行のアジアライジングファンド、Xponentia Capital、Finsight Ventures

9位:Modifi（オランダ）

事業内容：B2B BNPLプラットフォーム

資金調達額：0.15億ドル

投資家：SMBC ASIA RISING FUND

10位:The Z Label（中国）

事業内容：香港のテクノロジーベンチャー企業

資金調達額：0.11億ドル

投資家：ビヨンド・ベンチャーズ

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【週刊】海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年11月4日～11月10日）(https://uniqorns.jp/article/weekly-ranking-of-international-start-up-funding-4-nov-10-nov-2024/)

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