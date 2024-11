Disneyの壁紙とスタンプが取り放題！『Disney forスゴ得』　NTTドコモ「スゴ得コンテンツ(R)」向けサービス提供開始

株式会社テレビ東京ホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/2734/1898/resize/d2734-1898-43007dfab8813c9677bf-0.jpg ] 本サービスでは、メッセンジャーアプリや SNS で使える、Disneyのスタンプや壁紙、アイコン、アクティビティコンテンツを配信します。本サービスでしか手に入れることができないオリジナルコンテンツを多数ご用意しています。【提供サービス】[画像2: https://prtimes.jp/i/2734/1898/resize/d2734-1898-072e5fc0a884916683d1-1.jpg ]スタンプ/壁紙人気のスタンプ・壁紙コンテンツをサービス開始のタイミングにあわせて100点以上配信!スタンプは毎日、壁紙は毎週配信されます!今後も追加予定ですので、お見逃しなく。[画像3: https://prtimes.jp/i/2734/1898/resize/d2734-1898-4779dc0f8c5116435afe-2.jpg ]アクティビティコンテンツリバーシや絵合わせ、スライドパズルなど楽しく遊べるアクティビティコンテンツも配信!各ステージには「不思議の国のアリス」や「塔の上のラプンツェル」、「アナと雪の女王」などDisneyの人気作品が登場。今後もステージを追加予定です![画像4: https://prtimes.jp/i/2734/1898/resize/d2734-1898-d1ba259cf910a858d129-3.jpg ]その他コンテンツDisneyのスタンプや壁紙がもらえるガチャなどスゴ得オリジナルコンテンツを多数配信しております。この機会にぜひ遊んでみてください。[画像5: https://prtimes.jp/i/2734/1898/resize/d2734-1898-4e12940127d81ba474de-4.jpg ]dポイントキャンペーン実施中!スゴ得コンテンツ内で「Disney forスゴ得」をマイページ追加すると、初回限定でdポイント(期間・用途限定)を1pt全員にプレゼントします。さらに「はちみつあつめ」のコーナーでは、dポイント(期間・用途限定)が抽選で1日最大5ポイントあたるキャンペーンも実施!奮ってご参加ください。※「dポイント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。[画像6: https://prtimes.jp/i/2734/1898/resize/d2734-1898-18d1f531e26f318ff605-5.jpg ]■『Disney forスゴ得』サービス概要 コンテンツ名称: 「Disney forスゴ得」 サービス提供先: スゴ得コンテンツ(R)(株式会社NTTドコモ) アクセス方法: 販売ページ: スゴ得コンテンツ>コンテンツ>キャラ・デコメ・スタンプ>「Disney forスゴ得」 対応機種: スゴ得コンテンツ(R) 対応端末 情報料: スゴ得コンテンツ(R)契約者は追加料金無しでご利用可能。※スゴ得コンテンツ(R)は月額418円(税込)で幅広いジャンルのコンテンツが使い放題になるサービスです。初回お申込みから月額使用料が31日間無料でご利用頂けます。 https://sugotoku.tx-bb.com/disney/?ref=txcomnews権利表記:(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.■『スゴ得コンテンツ(R)』とは「スゴ得コンテンツ」は約150のサイト・アプリが月額418円(税込)で使い放題!NTTドコモが提供する、天気・ニュース・レシピなどの生活を便利にする定番アプリから、ゲーム・占いなどの楽しめるアプリ、さらにお得な割引クーポンまで、全て定額で使い放題のお得なサービスです。初回加入時より31日間無料なので、この機会に是非ご利用ください。ドコモ以外のスマートフォンをお持ちの方でもご加入いただけます。 https://www.dcm-b.jp/cs/cam/sugotoku/901/normal.html・月額使用料:月額418円(税込)※初回お申込みから31日間無料(31日経過後は自動継続となり、その月から月額料金がかかります)※「スゴ得コンテンツ(R)」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。