第12回Webグランプリ企業グランプリ部門 受賞サイト発表！

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構Webグランプリロゴ

340社が加盟(2024年10月末現在)する公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構(所在地:東京都中央区銀座 代表幹事:中村 俊之)は、第12回Webグランプリ( https://award.dmi.jaa.or.jp/ )「企業グランプリ部門」の各受賞サイトを決定いたしました。

「企業グランプリ部門」には、今年は企業73社、84サイトが参加。参加企業からそれぞれ選出された審査委員による相互審査、ならびに公募により選出された特別審査委員30名を加えた、計282人の審査委員による審査の結果、グランプリ及び優秀賞が決定いたしました。全受賞サイトは別紙をご参照ください。

【グランプリ受賞サイト】

◆コーポレートサイト賞

株式会社I-ne(アイエヌイー)コーポレートサイト(株式会社I-ne)

◆企業 BtoB サイト賞

あなたのとなりの明電舎(株式会社明電舎)

◆企業 BtoC サイト賞

ビートルランド・米原(奥伊吹観光株式会社)

◆プロモーションサイト賞

おくすりシートリサイクルプログラム(第一三共ヘルスケア株式会社)

各賞の受賞サイト一覧は以下の通りです

第11回 Webグランプリ「企業グランプリ部門」受賞サイト一覧(社名50音順)

【コーポレートサイト賞】◇グランプリ株式会社I-ne(アイエヌイー)コーポレートサイト株式会社I-ne(アイエヌイー)コーポレートサイト

株式会社I-ne

https://i-ne.co.jp/

◇優秀賞日清食品 新卒採用サイト日清食品 新卒採用サイト

日清食品ホールディングス株式会社

https://www.nissin.com/jp/recruit/nissinfoods/

JTウェブサイト(コーポレートサイト)JTウェブサイト(コーポレートサイト)

日本たばこ産業株式会社

https://www.jti.co.jp/

株式会社日立製作所鉄道ソリューション 採用情報サイト株式会社日立製作所鉄道ソリューション 採用情報サイト

株式会社日立製作所https://www.hitachi.co.jp/products/energy/rail/recruit/

株式会社SmartHR 採用サイト株式会社SmartHR 採用サイト

株式会SmartHR

https://recruit.smarthr.co.jp/

安藤七宝店公式Webサイト安藤七宝店公式Webサイト株式会社日立製作所

株式会社 安藤七宝店

https://www.ando-shippo.co.jp/

そでらぼ(ソーシャルデザインラボ) |サイボウズの課題解決実験そでらぼ(ソーシャルデザインラボ) |サイボウズの課題解決実験

サイボウズ株式会社

https://cybozu.co.jp/sodelab/

【企業 BtoB サイト賞】

◇グランプリ

あなたのとなりの明電舎あなたのとなりの明電舎

株式会社明電舎

https://www.meidensha.co.jp/knowledge/takingaction/anatanotonari/

◇優秀賞

Voice by TOYOBO(東洋紡オウンドメディア)Voice by TOYOBO(東洋紡オウンドメディア)

東洋紡株式会社

https://www.toyobo.co.jp/

【企業 BtoC サイト賞】

◇グランプリ

ビートルランド・米原ビートルランド・米原

奥伊吹観光株式会社

https://www.beetleland-maibara.com/

◇優秀賞

別府市公式観光情報Webサイト『別府たび』別府市公式観光情報Webサイト『別府たび』

大分県 別府市

https://beppu-tourism.com

新千歳空港Webサイト(北海道エアポート)新千歳空港Webサイト(北海道エアポート)

北海道エアポート株式会社https://www.hokkaido-airports.com/ja/new-chitose/

【プロモーションサイト賞】

◇グランプリ

おくすりシートリサイクルプログラムおくすりシートリサイクルプログラム

第一三共ヘルスケア株式会社https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/okusuri-sheet/

◇優秀賞

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』プロモーションサイト『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』プロモーションサイト

株式会社カプコン

https://www.kunitsu-gami.com/

GARDENS STORY 『庭園のレイディたち』有川ひろ|阪急西宮ガーデンズ 15周年特設サイトGARDENS STORY 『庭園のレイディたち』有川ひろ|阪急西宮ガーデンズ 15周年特設サイト

阪急阪神ビルマネジメント株式会社 https://xs879904.xsrv.jp/nishinomiya/

Webグランプリとは

Webグランプリとは、デジタル社会の発展に貢献してきた「人」と「サイト」を表彰するために設立されました。

過去11回開催し、これまで多くの「Web人(ウェブジン)」を輩出してきたWebクリエーション・アウォード(Web広告研究会主催)と、過去6回開催し日本の企業ウェブサイトの発展に寄与してきた企業ウェブ・グランプリ(企業ウェブ・グランプリ主催)を統合し、2013年を第1回として開催し、以後、毎年開催しています。

インターネットがすみずみまで行き渡った現在、ウェブサイトは社会にとって欠かすことのできないメディアになりました。特に、ソーシャルネットワークが大きな影響力を持つ昨今では、さまざまな情報のソースとしてもウェブサイトの重要性がいっそう高まっており、多くの方々がその運営に地道な努力を捧げています。

この「Webグランプリ」は、ウェブサイトの健全な発展をめざすとともに、【ウェブ関係者のウェブ関係者によるウェブ関係者のための賞】として優れた功績を残した企業及び人物を顕彰し、その労と成果を讃えることを趣旨としています。

表彰部門は大きく2つ「Web人部門」と「企業グランプリ部門」に分かれています。

「Web人部門」はこれまでのWebクリエーション・アウォードに相当し、ウェブ社会の発展に貢献してきた「人」に授与されます。「企業グランプリ部門」はこれまでの企業ウェブ・グランプリに相当し、各企業のウェブ担当者同士の研鑽により制作・構築された、見本とすべき「ウェブサイト」に授与されます。

【Webグランプリプロジェクト 運営メンバー】

◇Webグランプリプロジェクトリーダー

新井 隆之(岩崎電気株式会社、デジタルマーケティング研究機構 幹事)

◇Webグランプリプロジェクト プロジェクトメンバー

西田 健(キヤノンマーケティングジャパン株式会社、デジタルマーケティング研究機構 副代表幹事)

【お問合せ先】

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構 Webグランプリ事務局

受付時間:10:00~17:00<平日のみ> TEL:03-3543-5855

e-mail:award-info@dmi.jaa.or.jp

お問合せフォーム:https://award.dmi.jaa.or.jp/inquiries