TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』より、ハンバーガーを食べる3人の新規描き下ろしアイテムが「ジャンプフェスタ2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-63c0ef1a109d840812c0-0.jpg ]TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』より、ハンバーガーを食べる3人の新規描き下ろしアイテムが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！台座も可愛い「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品も登場します！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-7544abc77137cca5dd20-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-80f985a7a9340e64a070-0.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-94a932ced0d6e22ccc0c-0.jpg ]中外鉱業ブースにてTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全4種)をランダムで1枚プレゼントします。※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認くださいWeb販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年3月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-7544abc77137cca5dd20-0.jpg ]■アクリルフィギュアスタンド ハンバーガーver.（全3種）販売価格：1,870円(税込)ラインナップ：坂本太郎、朝倉シン、南雲（全3種）[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-014f1f7682835ce45cb2-0.jpg ]■トレーディングマット缶バッジ ハンバーガーver.（全6種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[6個入] 2,640円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-6df98813b44a7f025c96-0.jpg ]■ポラショットコレクション ハンバーガーver.（全7種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[7個入] 2,310円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-80f985a7a9340e64a070-0.jpg ]■エコバッグ ハンバーガーver.販売価格：1,980円(税込)[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-94b14f3af6ee15e51a66-0.jpg ]■BIGアクリルスタンド ハンバーガーver.販売価格：3,520円(税込)[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/572/resize/d59072-572-94453f377f65558d307a-0.jpg ]■B2布ポスター ハンバーガーver.販売価格：3,850円(税込)※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会【関連サイト】TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイトhttps://sakamotodays.jp/Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline