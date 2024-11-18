MOUSSY（マウジー）PERSON′S(パーソンズ) とのコラボレーションコレクションが11月22日(金)より発売決定！

株式会社バロックジャパンリミテッド[画像1: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-f4553ca57ae782fae941-0.jpg ]「自分たちが着たい服をつくろう」という思いのもと原宿で生まれたファッションブランド「PERSON’S」。懐かしくも新鮮な「PERSON’S」の世界観を、MOUSSYのフィルターを通して表現したコラボレーションコレクションが完成いたしました。当時のアーカイブから感じる細部へのこだわりや遊び心のある自由なデザインにインスパイアされ、そのエッセンスを残しつつも現代的にアップデートしたラインナップとなりました。[画像2: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-72c6fb0a9d2cdb112fc5-13.jpg ]本コラボレーションコレクションは、SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて本日11月18日(月)正午より入荷連絡受付開始、MOUSSY全国店舗およびECサイト（SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWN）にて11月22日(金)より発売開始となります。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝▪特設サイトhttps://www.moussy.ne.jp/moussy/persons/＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝LOOK[画像3: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-7974dd6e27cc5469cde4-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-2b00cf2d4d58b47ac895-1.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-1193400eb599c34f1347-1.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-df46dd30aa65cefab0b2-4.jpg ]商品詳細[画像7: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-efa30988e73fb9491e39-5.jpg ]▪商品名：PERSON'S ILLUSTRATION LS TEE▪カラー：WHITE , BLACK▪サイズ：FREE▪価格：\9,460(税込)[画像8: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-df96c58ece1542f73a27-5.jpg ]▪商品名：PERSON'S ILLUSTRATION PULLOVER▪カラー：TOP GRAY , LIGHT BLACK▪サイズ：FREE▪価格：\12,980(税込)[画像9: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-d26cd84672e7b66e18a5-5.jpg ]▪商品名：PERSON'S PATCHWORK LONG DRESS▪カラー：OFF WHITE , LIGHT BLACK▪サイズ：FREE▪価格：\12,980(税込)[画像10: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-f6e0bf6b6eb9c9e4b370-5.jpg ]▪商品名：PERSON'S BOA TRACK JACKET▪カラー：OFF WHITE , DARK RED , BLACK▪サイズ：FREE▪価格：\13,970(税込)[画像11: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-d78865851bf25c4776c5-5.jpg ]▪商品名：PERSON'S BOA NUMBER PANTS▪カラー：OFF WHITE , DARK RED , BLACK▪サイズ：1, 2▪価格：\11,990(税込)[画像12: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-1551f5b7ef0bf5b533a3-5.jpg ]▪商品名：PERSON'S VARSITY SWEATER▪カラー：OFF WHITE , BLUE , BLACK▪サイズ：FREE▪価格：\15,180(税込)[画像13: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-3f9f5ae07752d8a8a490-5.jpg ]▪商品名：PERSON'S VARSITY JACKET▪カラー：BLUE , BLACK▪サイズ：FREE▪価格：\27,940(税込)[画像14: https://prtimes.jp/i/14511/919/resize/d14511-919-19b6fb1aa01f6d14a580-5.jpg ]▪商品名：PERSON'S BOSTON BAG▪カラー：OFF WHITE , ORANGE , BLACK▪サイズ：FREE▪価格：\7,997(税込)発売詳細本コラボレーションコレクションは、SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて本日11月18日(月)正午より入荷連絡受付開始、MOUSSY全国店舗およびECサイト（SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWN）にて11月22日(金)より発売開始となります。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝▪特設サイトhttps://www.moussy.ne.jp/moussy/persons/＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝▪取り扱い先・SHEL’TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）※11月18日(月)正午より入荷連絡受付開始・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/moussy/）・MOUSSY国内全店（https://www.moussy.ne.jp/store.html）・SHEL’TTER店舗＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝【 PERSON'S（ パーソンズ ) 】自分たちが着たい服をつくろう。そんな小さな思いのもと1976年パーソンズは生まれました。以来、アートやグラフィックなど様々な手段でブランドの世界観を表現してきました。「明るく、元気に、健康的」を基本コンセプトのもと、派手なカラーや楽しいイラストが特徴的な商品を多数展開。カジュアルなライフスタイル全般をサポートするブランドです。https://www.persons.com/【 “MOUSSY” BRAND CONCEPT 】何を大事にしているか。どう生きていきたいか。だれと仲間でいたいのか。どこへ進んでいきたいか。何を愛しているか。表明してみせよう、言葉にしなくても。自分がかっこいいと信じるスタイルで。今日、着るものを選ぶということは、今日、生きる姿を選ぶということ。飾らないものでいい。その分、深さと遊びを忘れずに。Denim／Standard／Vintage／Culture４つのキーワードで、人それぞれの「芯」を際立たせる。着ることで、本当のあなたへ。live my way.MOUSSYMOUSSY HP http://www.moussy.ne.jpMOUSSY Instagram https://www.instagram.com/moussyofficial/MOUSSY Twitter https://twitter.com/moussyofficialMOUSSY Facebook https://www.facebook.com/moussyOFFICIAL/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜会社概要＞・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）・ 創業：2000 年 3 月・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ（企業サイト）：https://www.baroque-global.com（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/