【全登壇者決定】「アドボカシーキャリアイベント～国際協力とグローバルヘルスで未来を築く～」国際機関、行政、団体で活躍する活躍する実務家たちが語る、社会課題解決への多様なアプローチ

株式会社PoliPoli

- 国際機関・民間セクターでアドボカシーに取り組むゲストのトークセッションやユース団体の活動紹介を通じて、具体的なキャリアパスを提供します。- 参加費無料。お申し込みはこちら：https:(https://advocacycarrer1130.peatix.com/)//advocacycarrer1130.peatix.com/(https://advocacycarrer1130.peatix.com/%E5%BD%93%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%82%82%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E5%90%84%E7%99%BB%E5%A3%87%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%AD%B4%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%EF%BC%81%EF%BC%9A)- イベントのしおりも公開しました。各登壇者の経歴等はこちらを確認ください：https://polipoli.notion.site/11-30-13e2d94ad8ea80f7a70cd406f4432a29(https://polipoli.notion.site/11-30-13e2d94ad8ea80f7a70cd406f4432a29)

株式会社PoliPoli（東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真、以下PoliPoli）は、「国際協力・グローバルヘルス分野でのアドボカシー活動（※）」をテーマにしたトークセッション形式のキャリアイベントを11月30日(土)に開催します。

本イベントでは、官民セクターで国際協力に取り組む登壇者の方々が、3つのセッションを通じて「国際協力・グローバルヘルス分野でアドボカシー活動がなぜ今求められているのか」、「国際機関・行政機関の立場から見たアドボカシー」、「民間からのアドボカシー」について、お話します。

国際協力・グローバルヘルスにご関心のある大学生・大学院生や若手社会人の皆様を中心に、ご参加をお待ちしております。

※アドボカシー活動：社会課題を多くの関係者に知らせ、世論を喚起し、社会をよりよくするための政策提言活動を意味します。



概要

■日時：2024年11月30日（土）

【イベント】14:00～17:00 ／【懇親会】17:30～19:00

■会場：MIDORI.so NAGATACHO（東京都千代田区平河町2-5-3）(https://midori.so/places/nagatacho/)

■主催：株式会社PoliPoli

■後援：Open Philanthropy財団、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、独立行政法人国際協力機構（JICA）

■広報協力：トビタテ！留学JAPAN

■定員：50名（先着順）

■参加費：無料

お申し込みはこちら：https://advocacycarrer1130.peatix.com/(https://advocacycarrer1130.peatix.com/)

登壇者紹介 ※五十音順

【開会挨拶】

・主催者挨拶 伊藤和真 株式会社PoliPoli 代表取締役CEO

・来賓挨拶（ビデオメッセージ） 塩崎彰久 衆議院議員 自由民主党副幹事長、前厚生労働大臣政務官

【オープニングセッション】

テーマ：なぜ今グローバルヘルス分野でアドボカシーが求められているのか

・伊藤和真 株式会社PoliPoli 代表取締役CEO

・柏倉美保子 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団 日本常駐代表

・轟木亮太 一般社団法人NTDs Youthの会 代表理事

・牧島かれん 衆議院議員 自由民主党

【セッション１.】

テーマ：国際機関・行政機関の立場から見たアドボカシー

・木島良輔 Gaviワクチンアライアンス シニア・ドナー・マネージャー

・古屋彩夏 外務省 国際保健戦略官室 事務官

・西村恵美子 JICA 人間開発部保健第一 グループグローバルヘルスチーム 課長

・吉井史歩 厚生労働省大臣官房国際課 課長補佐

【セッション２.】

テーマ：民間からのアドボカシー活動について

・梅田昌季 SORA Technology株式会社 取締役（オンライン参加）

・小山有沙 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団 日本戦略担当オフィサー

・清野紫苑 一般社団法人Liaison 共同設立者

・廣原萌 一般社団法人Better World Story 代表理事

📝 詳細はイベントのしおりをチェック！

https://polipoli.notion.site/11-30-13e2d94ad8ea80f7a70cd406f4432a29(https://polipoli.notion.site/11-30-13e2d94ad8ea80f7a70cd406f4432a29)

イベント開催の背景と目的

2022年12月に開始した『Reach Out Project(https://reach-out.site/)』では、グローバルヘルス分野のアドボカシーに取り組む20代のユース世代の育成とコミュニティ運営に取り組んでいます。

日本のグローバルヘルス分野のアドボカシー活動におけるキャリアの確立や人材不足が課題となっています。そのため、グローバルヘルスや国際協力の分野でのキャリアに関心を持つ大学生・大学院生や若手社会人を対象に、具体的なキャリアパスについて知る機会が必要だと考えました。

本イベントでは、アドボカシー活動やキャリア形成に役立つ情報提供とネットワーキングの機会を提供することを目的としており、将来的には日本における国際協力・グローバルヘルス分野におけるアドボカシーリーダーをサポートすることを目指しています。

『Reach Out Project』とは

グローバルヘルス分野のアドボカシーに取り組む20代のユース世代のルールメイカーをサポートするプログラム。2022年12月にスタートし、現在約80名が所属するコミュニティです。

https://reach-out.site/

会社概要

会社名：株式会社PoliPoli

代表者 ：伊藤 和真

所在地：東京都千代田区

設立 ：2018年2月

企業理念 ：新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

事業内容：

政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』

企業・団体向けルールメイキングのためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』

政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』

SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』

「政策共創プロジェクト 責任者候補（国際協力関係）」など、採用募集中です

詳しくはこちら：https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3







