2025年7月の謎が明らかに!?　“当たりすぎる占い師”Love Me Doによる2025年の大予言本が発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージック(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本大輔)は、人気占い師Love Me Doの新刊『Love Me Doの大予言2025~新しい自分で幸運へのアップデート!~』を2024年12月24日に発売します。

世界情勢や自然災害、芸能界やスポーツ界などさまざまな分野のニュースを的中させ、「当たりすぎる!」と話題の占い師“ラブちゃん”ことLove Me Do。本書ではそんなラブちゃんが2025年やその先の未来を予言します。

天王星を活用した開運術を紹介し、2025年7月の謎についても迫ります。さらに2025年の毎月の予言を網羅するほか、2087年までの予言も公開。2025年の運命が気になる人、運気をアップさせたい人に必読の1冊です!

■書誌情報

書名:『Love Me Doの大予言2025~新しい自分で幸運へのアップデート!~』

著者:Love Me Do

発売日:2024年12月24日

仕様:四六判(128×188)/192ページ

ISBN:978-4-8456-4190-1

定価:1,980円(本体1,800円+税10%)

発行/発売:リットーミュージック

商品情報ページ:https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3124343012/

《CONTENTS》

第1章:2024年を振り返る

陰陽五行論と西洋占星術で2024年を振り返る/2024年に的中させた予言の数々

第2章:天王星を活用した開運術

天王星が移り変わる約7年周期のサイクル/天王星が牡牛座に滞在することで起きた影響/ホロスコープで見る運気の流れ(東日本大震災発生時のホロスコープ、2025年7月7日のホロスコープ、ドナルド・トランプ氏出生時のホロスコープ、ドナルド・トランプ氏暗殺未遂時のホロスコープ)/天王星が牡牛座に滞在する期間に必要なこと

第3章:Love Me Doの大予言2025

2025年の運気の流れ/1月から12月までの予言(注目の漢字・数字、注目の期間など)

2087年までの予言を公開!

※リットーミュージック運営のECサイト『T-OD』にて、ラブちゃんの新キャラクター“ラブパカス”の2025年の開運Tシャツ&ロンTも発売予定。どうぞお楽しみに!

著者プロフィール

Love Me Do(ラブミードゥ)

占い師、風水師、占星術師。東洋、西洋の占術に精通し、テレビ・ラジオ出演多数。『ヒルナンデス!』(日本テレビ系)の鼻占い金運診断、『日向坂で会いましょう』(テレビ東京)で夢占い師、『有吉ジャポン』(TBS系)では人気占い師・動くパワースポットとして、また、『アッコにおまかせ!』(TBS系)、『あさイチ』(NHK)、『ニノさん』(日本テレビ系)、『関ジャニ∞クロニクルF』(フジテレビ系)、『ノンストップ!』 (フジテレビ系)、『ラヴィット!』(TBS系)、『Jリーグプレビューショー』(DAZN)にも占い師として出演。『王様のブランチ』(TBS系)では「風水キャッツアイ」という風水コーナーを担当していた。占い以外では『やべっち F.C.』(テレビ朝日系)のフットサル対決などの出演がある。また、東スポで隔週金曜、ハーパーズ バザー(Harper's BAZAAR)、ムー (ワン・パブリッシング)、月刊ザテレビジョン(KADOKAWA)で占いの連載をしている。

全国で行われる占いライブは「会うと運がよくなる」「歩くパワースポット」などと言われ、予約がとれないほど。占った人の人生を変える占い師として人気がある。

著書に『3秒でわかる!手のひら手相術 手に龍神様が走る!』(さくら舎)、『1秒で分かる!人相術 顔には9人の神さまがいる!』(光文社)、『「もしもし神様ですか?」幸運を呼び込む開運スマホ術』(リットーミュージック)、『Love Me Doの大予言~2021年から輝く未来を築くために~』(リットーミュージック)、『金運大全 仕事運、財運、勝負運が上がり、たちまちお金がやってくる160の方法』(大和出版)、『幸せを運ぶ10の龍の育て方 手のひらで龍を覚醒させよう』(サイゾー)、『絶望したあなたが幸せになる方法』(日本文芸社)、『ツイてる人ほど変化してる - 幸せを呼び込む小さな魔法のルーティン -』 (ヨシモトブックス)、縁切り、不運退散…「結界」を張って、ラクになる 1分で超絶開運セルフお祓いブック(大和出版) 、『Love Me Doの月と龍が導く 守護龍占術』(ブティック社)、『Love Me Doの月と龍が導く 月占星術』ほか多数。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド&レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー&クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア&コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水Rittor Base」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『TOD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:唐島夏生、証券コード:東証1部9479)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「旅・鉄道」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6297-1853e76c2235f9343ccedd395e60c934.pdf