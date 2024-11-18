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ÌëÌÀ¤±¤Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¹çÆ±²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-a1e0280294bc2a3ed6c0-0.jpg ]ÉÔÆ°»º¶ÈµÚ¤ÓÉÕ¿ï»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§»³ËÜ ¿¿°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤éºÇ¤â¶á¤¤¡Ê¼Ö¤ÇÌó70Ê¬¡Ë¡Ö³¤ ¤È »³¡×¤Î¼«Á³Î©ÃÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤Ë¤Æ¡¢1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤ÎìÔÂô¤¹¤®¤ëÂßÀÚ¥µ¥¦¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖSSS¡ÊSHINICHIRO SAUNA SHISETSU ¤ÎÎ¬¾Î °Ê²¼¡§SSS¡Ë¡×¤ò2024Ç¯11·î30Æü¤è¤ê±¿±ÄÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨Åö»ÜÀß¤Ï¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¹´Û¶È¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¢ªhttps://shinichirou-sauna-shisetsu.com/[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-8a2ab5ec3f60bdabaeb0-1.jpg ]¢£¥ªー¥Êー»³ËÜ ¿¿°ìÏº¤Î°Õµ¤¹þ¤ßSSS¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜ ¿¿°ìÏº¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¸ÅÌ±²È¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ËÜ»ÜÀß¸ÅÌ±²È¤Ï¡¢Êª·ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥åー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê³¤¤È»³¤Î¼«Á³¤ò¡¢Á´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î¼«Á³²ÁÃÍ¤ò»È¤Ã¤¿¿·µ¬¤Î»ö¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ»ÜÀß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-2dfecf49b77debdd4a39-12.png ]¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¤â¡Ö½ÉÇñ¡×¤â¶ÈÂÖ¤Ç¸À¤¦¤È¡ÖB to C¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¼«ÂÎ¤¬ÁÇ¿Í¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¤¬¤é»ä¤¬Áª¤ÖÎ©¾ì¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤ªµÒÍÍÌÜÀþ¤Ç120%ÁÏ¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥ó¥ÁÁ°¤«¤é¡¢´û¤Ë½é´üÅê»ñ²ó¼ýÉÔÇ½¡ª¡©¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ»ö¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡Ö¤´Êô»Å¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢ìÔÂô¤¹¤®¤ë»ÜÀß¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£ìÔÂô¥Ý¥¤¥ó¥È²òÀâ¤Éー¤â¡¢¥ªー¥Êー¤Î»³ËÜ ¿¿°ìÏº¤Ç¤¹¡£»äÅª¤Ê¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È²È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÊ¬Ìî²á¤®¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿§¤ó¤ÊÍ§¿Í¤Î¡ÖTHE BEST¡×¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÄÍø»ö¶È¤È¤·¤ÆÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥µ¥¦¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ËÂ¾¼Ò¤Ï¿¿»÷¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦º£²ó¤ÎìÔÂô¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-cbb24d400303cdf21bf1-2.png ]¤½¤Î1¡§ÂÚºß²ÄÇ½»þ´Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê°ìÈÌÅª¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö15»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢ÍâÆü10»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÍ¼¿©¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿²¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¯¤¤¿¤éµÞ¤¤¤ÇÄ«¿©¡¢¤½¤Î¸å²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½É¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢Î¹¹Ô¤ò¡¢ÈóÆü¾ï¤ò¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¡¢Åö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡Ö12»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢ÍâÆü13»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤È¤¤¤¦»þ´ÖÀßÄê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç25»þ´ÖÂÚºß²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1ÆüÌÜ¤ò»×¤¦Â¸Ê¬´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë2ÆüÌÜ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤ë¥µ¥¦¥Êー¤ÎÍ§¿Í¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ªìÔÂô¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤È¡£¤·¤«¤··Ð±Ä¼ÔÃç´Ö¤«¤é¤Ï¤³¤¦¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-8cb502b22601749e5188-3.png ]¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Î½ÉÇñµÒ¤Î³ÍÆÀ²ÄÇ½À¤òÄü¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Î¿¿µÕ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÁÇ¿Í¤¬¤É¤¦¤»ÁÏ¤ë¤Ê¤é¡¢Èó¾ï¼±¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¡Ö¤´Êô»Å¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢ìÔÂô¤¹¤®¤ë»ÜÀßSSS¤Ç¤¹¡£¤½¤Î2¡§¥µ¥¦¥Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥µ¥¦¥Ê³¦¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¡×¤è¤ê½©ÅÄ¿ù¤ÈÛØ¤Çºî¤Ã¤¿Âç·¿¤Î½ã¹ñ»º¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤ò¹ØÆþÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¼«Á³´Ä¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÈÅ·Á³¤Î¿Å¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ±ì¿Å¥¹¥Èー¥Ö¤Ë¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¡£ÂßÀÚ¤À¤«¤é¤³¤½¼«²ÈÀ½¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¤ä¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤ò¥í¥¦¥ê¥å¥¦ÍÑ¤È¤·¤Æ´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¹á¤ê¤â´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-db1bcee737b4da22a453-4.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-fcc69f134a2050d98e34-8.jpg ]¤½¤Î3¡§¿åÉ÷Ï¤¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÉ÷Ï¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²¹ÅÙ¤ä¿å¼Á¤Ê¤ÉÎÉ¤·°¤·¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÃÏ²¼100m¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿°û¤á¤ëÃÏ²¼Å·Á³¿å¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Âç·¿¿åÉ÷Ï¤¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍáÁå¤â2¤ÄÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙ¤Î¿åÉ÷Ï¤¤äÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Î¤ª¶¡¤ËºÇ¹â¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¡Ö·ê·¡¤ê³èÆ°¡×¤Ë¿ôÉ´Ëü±ß»È¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-d07b8ec694f46553f69c-5.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-c909384a668008313175-11.jpg ]¤½¤Î4¡§¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê°µÅÝÅª¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó100Ê¿ÊÆ¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÄ»¤äÇÈ¡¢É÷¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö³¤¤ò¸«¤ë¡×¡Ö»³¤ò¸«¤ë¡×¡Ö¶õ¤ò¸«¤ë¡×¡Ö·î¤äÀ±¤ò¸«¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤âÁ´¤ÆºÇ¹â¤Î¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤Î¸»Àô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-2d4e9f0157f100fabb78-13.jpg ][²èÁü11: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-fe27f9f038133cbfb74e-10.jpg ]¤½¤Î5¡§È÷ÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂç¼«Á³°Ê³°¤ÏÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò»ý¤ÄÅö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤¿¤â¤Î¤ò´¥¤«¤¹¤Ê¤É¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢È÷ÉÊ¤Î¼Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ô¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¿åÃå¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¡¢¥Ý¥ó¥Á¥ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢3¥»¥Ã¥ÈÊ¬°Ê¾å¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÚºßÃæ¤Ä¤Í¤Ë¿·¤·¤¤È÷ÉÊ¤Ë¤ÆºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-0f8b307498dc2c137798-9.jpg ][²èÁü13: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-6febcf7906bb0f54667c-7.png ]¤½¤Î6¡§¿©»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¤ª¿©»ö¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¡Ö¾¡±º¤ÎÃÏ¤ÎÊª¡×¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤¿¡¢¡ÖBBQ¡×¤ä¡¢»ä¤Î1ÈÖ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÎÁÍý¤ò³è¤«¤·¤¿ËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ê¥ß¥·¥å¥é¥óÅ¹¤Ç½¤¹Ô·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë¤ò¡¢¡Ö¿©ºà¸¶²Á¡×¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ½é¤á¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿»ö¶È¥×¥é¥ó¤Îº¹ÊÌ²½¤¬»ä¤Î¼êÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-521a470d6a2c01c64676-17.jpg ][²èÁü15: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-7d3ab6aa6100ea6f0e44-14.jpg ][²èÁü16: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-8c79bab3f4f05d3a5f02-15.jpg ][²èÁü17: https://prtimes.jp/i/151125/2/resize/d151125-2-9610726b208174f3feb4-16.jpg ]¢£³µÍ×¾ÜºÙ¡¦»ÜÀßÌ¾¡§SSS¡ÊShinichiro Sauna Shisetsu¡Ë¡¦½»½ê¡§¢©299-5245 ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¶½ÄÅ1153-11¡ÊÅÔÆâ¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó70Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¡¦¹¤µ¡§3LDK¡ÊÌó120Ê¿ÊÆ¡Ë¡Ü¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¡ÊÌó100Ê¿ÊÆ¡Ë¡¦Ãó¼Ö¾ì¡§3Âæ¤Þ¤Ç¥¢¥ê¡¦ÆâÍÆ¡§1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Î¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤½ÉÇñ»ÜÀß¡Ê12»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÍâÆü13»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë¡¦²Á³Ê¡§¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑÆ°¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤Ç¡£¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shinichirou-sauna-shisetsu.com/¡¦Ï¢ÍíÀè¡§¥á¥Ç¥£¥¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¼õÉÕÅÅÏÃ¡§080-7953-1199 info@shinichirou-sauna-shisetsu.com¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ÌëÌÀ¤±¤Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¹çÆ±²ñ¼Ò¢£¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§080-7953-1199¡¡ info@shinichirou-sauna-shisetsu.comËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼èºà¡¢¤´¼ÁÌä¡¢¤´Í×Ë¾¡¢ÁÇºà¼Ì¿¿Æ°²èÄó¶¡¤Ê¤É¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾åµÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¦´ë²è¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ¡¦¥²¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ¡¦¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÎÂÎ¸³ ¡¦¤½¤ÎÂ¾¥í¥±¤Ê¤É ¢£¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ Àè¹Ô¤´¾·ÂÔ2024Ç¯11·îÃæ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÏ¢Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ø¤ÎÀè¹Ô¤´¾·ÂÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¡¦ÂÎ¸³¤Ê¤É°ìÀÚ¤ÎÈñÍÑ¤òÄº¤«¤º¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿©»ö¤Ê¤É¤âÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ï¾åµ¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡×¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£ºÇ¸å¤Ë¤´°§»¢¡¦¡¦¡¦SSS¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò°ìÆÉÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç»ÜÀßÌ¾¤òSSS¡ÊShinichiro Sauna Shisetsu¡Ë¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡©¤½¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤¬¿§¤ó¤Ê¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ì¾Á°¡×¤Î¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î»ÜÀß¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿HP¤äSNS¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬´üÂÔÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡ÖKatsuura Seaside Sauna 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