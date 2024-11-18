Stream of Banksy Effect¡¡¥¹¥È¥êー¥È¥¢ー¥È¤Î¿Ê²½¤È³×Ì¿ Å¸¡¡- Street Art (R)Evolution

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Banksy¡ÔFlying Copper¡Õ2004, Serigraph on paper, Private Collection
Banksy¡ÔChoose your weapon¡Õ2010, Serigraph on paper, Private Collection
Banksy¡ÔThrower¡Õ2019, Serigraph on paper, Private Collection
Ozmo¡ÔMedusa¡Õ2018, Acrylic on PVC (C)Artrust -Courtesy of the artist
Nevercrew¡ÔStill¡Õ2023, Acrylic on canvas (C)Artrust -Courtesy of the artist
Truly Design¡ÔAkira¡Õ2023, Acrylic and spray on canvas (C)Artrust - Courtesy of the artist
This exhibition is curated by Patrizia Cattaneo Moresi, in collaboration with 24 Ore Cultura and Artrust.
The exhibition is a private collection, not authorized by the artist Banksy and anonymous Street Artists.
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https://prtimes.jp/a/?f=d153072-1-e665f8f784240bdf2e5e4b0220b382a5.pdf
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