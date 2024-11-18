¥¢¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©ー¤¬¡¢Ãæ±ûºÄ¸¢²ó¼ýÍÍ¤ÎºÄ¸¢²ó¼ý¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤ò»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ¹±ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ±ûºÄ¸¢²ó¼ý³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò ÃÎÇ·¡ËÍÍ¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¢¤ëºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTCS¥µー¥Ó¥µー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ª¤è¤Ó¥Õ¥ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCXone¡×¡ÊNICE¼ÒÀ½¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î²ó¼ý¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òËÜÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¼ÒÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î»öÌ³ÅÅÏÃ¼õÉÕ¤È²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ä¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë²ÔÆ¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òµì¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤é¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Â¾¤Î¥µー¥Ó¥µーÍÍ¤Ë¤â¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò½ç¼¡Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡¦²ÝÂê
Ãæ±ûºÄ¸¢²ó¼ýÍÍ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTCS¥µー¥Ó¥µー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È/¥µー¥Ðー·¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë¤È²»À¼´ðÈ×¡ÖAspect Unified IP¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µ¡´ï¤Î¹¹²þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢DX¤Ë¤è¤ëºÄ¸¢´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ª¤è¤ÓÀµ³ÎÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ÈÍÆ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢´ÉÍýºÄ¸¢¤ÎÁý²Ã¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ºòº£¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤ê¤¢¤ë¿ÍÅª»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÎÏ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤È¿Íºâ°éÀ®¤ÏÎ¾ÎØ¤Ç¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»À¼·Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏAspect Unified IP°Ê³°¤Ë¤âÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ½ÉÊ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë±¿ÍÑ¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Åö¼Ò¤ÎÄó°Æ
Åö¼Ò¤Ï¾åµ¤Î²ÝÂê¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤ÎÄó°Æ¤ò¼Â»Ü¡£TCS¥µー¥Ó¥µー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµì¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤Î°Ü¿¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿·¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤ÎÀººº¡¦¸¡Æ¤¡¦Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¥Ù¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤ÓÃæ±ûºÄ¸¢²ó¼ýÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÅÙºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Æ³Æþ³µÍ×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¡¦TCS¥µー¥Ó¥µー¥·¥¹¥Æ¥à
1999Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢¥µー¥Ó¥µー73¼Ò¡Ê2023Ç¯11·î¸½ºß¡ËÃæ¤Î36¼Ò¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÎºÄ¸¢´ÉÍý¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£²ÍÅÅ¤äÊ¸½ñÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ÎºÄ¸¢²ó¼ý¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¡Ì³¾Ê°¸¤Æ¤ÎË¡ÄêÄ¢Êí¡¦»ö¶ÈÊó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤äÆþ¶â½èÍý¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥µー¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õÂ÷¡¦Çã¼èºÄ¸¢¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬º£²óÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢½¾Íè¤ËÈæ¤Ù²èÌÌ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦¸«¤ä¤¹¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢³°Éô¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤Î¾ì¹ç¤ÏÊªÍý¥µー¥Ðー¤ò¼ÒÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°ÜÅ¾¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCXone¡×
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¥Õ¥ë¥¯¥é¥¦¥É¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢PC¤¬£±Âæ¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¡¢¥áー¥ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢SNS¤Ê¤É¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥ì¥Ýー¥È¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ãæ±ûºÄ¸¢²ó¼ýÍÍ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢½¾Íè4¤Ä¤¢¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò2¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£IVR¼õ²ÍÅÅ¡¦¥×¥ì¥Ç¥£¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³ー¥ë¡¦¥ªー¥È¥³ー¥ë¤òÃ´¤¦CXone¤È¡¢»öÌ³ÅÅÏÃ¤ª¤è¤Ó³°½ÐÀè¤Ç¤Î¼õ²ÍÅÅ¤òÃ´¤¦¡ÖTramOneCloud¡×¡Ê¥È¥é¥à¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼ÒÀ½¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑÉé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖMSYS Omnis¡×¡Ê´Ý¹È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼ÒÀ½¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ï¥á¥â¤ò¼è¤é¤º¸ò¾Ä¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¸ÜµÒ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ò¾ÄµÏ¿¤Ê¤É¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎµÏ¿¤äÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆâÍÆ¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¡¢¸å¤«¤éÆâÍÆ¤òTCS¥µー¥Ó¥µー¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæ±ûºÄ¸¢²ó¼ýÍÍ¤Î³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§Ãæ±ûºÄ¸¢²ó¼ý³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶â»Ò ÃÎÇ·
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤3ÃúÌÜ12ÈÖ1¹æ¡¡KDXÀ²³¤¥Ó¥ë6³¬
URL¡§https://www.central-ser.co.jp/
¡ÚÀ½ÉÊURL¡Û
¡¦TCS¥µー¥Ó¥µー¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡https://www.itfor.co.jp/financial/svs-tcs/
¡¦¥Õ¥ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCXone¡×
¡¡https://www.itfor.co.jp/cti/cxone/
¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖMSYS Omnis¡×
¡¡https://www.marubeni-sys.com/msys_omnis/service/
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©ー¤Ï¡¢1972Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃæ¿´¤ËIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1983Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¤¿¡Ö±äÂÚºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥ªー¥È¥³ー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÏÊýDX¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¿Í¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¡Ö´ó¤êÅº¤¦¥Á¥«¥é¡×¤Ç±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¦À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡https://www.itfor.co.jp/inquiry/contact/
¡¦ÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©ー¡¡¹ÊóÉô
¡¡TEL¡§03-5275-7914
¡¡E-mail¡§kouhou_ml@itfor.co.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©ー¤Î³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Æ£ ¹±ÆÁ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©102-0082¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®21ÈÖÃÏ¡¡°ìÈÖÄ®ÅìµÞ¥Ó¥ë
¾å¾ì¶èÊ¬¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ê4743¡Ë
URL¡§https://www.itfor.co.jp/