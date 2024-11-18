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¡ÖGURUNAVI FOODHALL WYE Cafe ¾¡¤É¤¡× 2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/1511/1422/resize/d1511-1422-e24a7c3d75fc567b595c-0.jpg ]ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î°û¿©¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤°¤ë¤Ê¤Ó¤¬¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¤«¤éÅ¹ÊÞ¹½ÃÛ¡¢¥Õ¥í¥¢±¿±Ä¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ô¤Î½ÐÅ¹·Á¼°¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏ°è¤Î¿©¤ÎÈ¯¿® ¿·¤¿¤Ê¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡£¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡ÖGURUNAVI FOODHALL WYE¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ·Ê¸´Û¡Ê¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¡¢±É¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¡¢Å·¶õ¶¶¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¡¢¿·½É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¡¢È¬¸Í¡ÊÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¡Ë¡¢ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¡Ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ°û¿©¥¨¥ê¥¢¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÉÙ»³¸©¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¹Åç¸©¤Ø½ÐÅ¹¤·¡¢¾¡¤É¤¤¬9Å¹ÊÞÌÜ¤Ç½é¤ÎÅÔ¿´·¿Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖGURUNAVI FOODHALL WYE Cafe ¾¡¤É¤¡×¤Ï¡¢Áí¸Í¿ô1,121¸Í¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ò¼ç¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤ÏTOPPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§óîÆ£ ¾»Åµ¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¶õ´Ö±é½Ð¥Ö¥é¥ó¥É¡Öexpace¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Úー¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¿åÊÕ¤Î¥ê¥¾ー¥È¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥«¥Õ¥§¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÊý¤¬µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Û¤É¤è¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤È¡¢ÅÔ¿´¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¾¡¤É¤¤ËÁê±þ¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¡¢½»¿©°ìÂÎ¤ÎÆø¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー¤âÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤°¤ë¤Ê¤Ó¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖGURUNAVI FOODHALL WYE¡×¤Ç¹¥É¾¤ÎÁ´¹ñÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë²ÃÌÁ°û¿©Å¹¥á¥Ë¥åー¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Ç¥£¥Êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ß¥¯¥¹¥È¥æー¥¹·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¿©¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¶Ã¤¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤°¤ë¤Ê¤Ó¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÃÏ°è¤Î¿©¤È½Ð²ñ¤¦´¶Æ°¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¡Ö¿©¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£¿Í¤òËþ¤¿¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß°ÕµÁ¡ÊPURPOSE¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/1511/1422/resize/d1511-1422-68c369b56974f63815cc-1.jpg ]¢£½ÐÅ¹³µÍ×URL¡§https://gurunavi-wye.com/shop/kachidoki³«¶È¡§2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¾¡¤É¤4ÃúÌÜ 1501ÈÖÃÏ¡¡¡¡¡¡¥Ñー¥¯¥¿¥ïー¾¡¤É¤¥ß¥Ã¥É1FÌÌÀÑ¡§26.11ÄÚÀÊ¿ô¡§32ÀÊ¤°¤ë¤Ê¤Ó³«È¯¥á¥Ë¥åー¡¡[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/1511/1422/resize/d1511-1422-8e6bccd0d69f164210d4-2.jpg ]Âç¿ÍÍÍ¥×¥ìー¥È¡¡ÀÇ¹þ1,480±ßÌ¾¸Å²°¤Î±É¤Ç¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹¡ÖBrasserie Assiette 365¡×¤ÎÄ¹»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Àµí¥¿¥ó¥·¥Á¥åー¤Ê¤É¡¢¡ÖGURUNAVI FOODHALL WYE Cafe¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤¿°ìÉÊ¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/1511/1422/resize/d1511-1422-7a9bee371c5112e68d41-3.jpg ]¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥Ù¥êー¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡¡ÀÇ¹þ1,280±ßÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¥Ù¥êー¤Î»ÀÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Îー¥é¤ä¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤Î¿©´¶¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¿©¡Ê°û¿©Å¹¤«¤é¤ÎÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¡Ë°ìÎã[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/1511/1422/resize/d1511-1422-f4ddf3f21bff5419d103-4.jpg ]¡ÚÅìµþ¡Û¥·¥Ð¥«¥êー¥ï¥é¡¡11¼ï¤ÎËÜ³Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¡¡ÀÇ¹þ1,700±ß¥·¥§¥Õ»³ÅÐ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥É¥«¥ìー¤ò¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢¶äºÂ¤ÎËÜ³Ê¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¥°¥ë¥¬¥ª¥ó¤Ç°ìÇ¯È¾½¤¹Ô¡£ÆÈÎ©¤·°ÜÆ°ÈÎÇä¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é»°¸®Ãã²°¤Ë¥·¥Ð¥«¥êー¥ï¥é¤ò³«Å¹¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÅÁÅý¤ÎÄ´ÍýË¡¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¡Ö¥Ñー¥¯¥¿¥ïー¾¡¤É¤¥ß¥Ã¥É¡×³µÍ×½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¾¡¤É¤4ÃúÌÜ 1501ÈÖÃÏ¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡§ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡Ö¾¡¤É¤¡×±ØÅÌÊâ1Ê¬ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡§10,712.20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡§138,109.97Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ·úÃÛÌÌÀÑ¡¡¡§4,745.85Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¹½Â¤¡¿µ¬ÌÏ¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤ÃÏ¾å45³¬ÃÏ²¼2³¬Çä¼ç¡¡¡¡¡¡¡§»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¶¿å·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò»Ü¹©¡¡¡¡¡¡¡§À¶¿å·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/1511/1422/resize/d1511-1422-5a77cdbb0dbdcc4ac8d6-5.jpg ]¢£¡ÖGURUNAVI FOODHALL WYE¡×³µÍ×¡ÖGURUNAVI FOODHALL WYE¡×¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¡¥What/Where Do You Eat? ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÈ´¿è¡£²¿¤ò¤É¤³¤Ç¿©¤Ù¤ë¤«¡¢¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Î³Ú¤·¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ë¡£2¡¥¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡£¥ï¥¤¥ï¥¤¤È¿©»ö¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ë¡£3¡¥3¤Ä¤ÎÄ¾Àþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖY¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¥¤¥áー¥¸¡£¤°¤ë¤Ê¤Ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê°û¿©Å¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥æー¥¶ー¤Î3¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¾ì¤Ë¡£¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û¡¦2022Ç¯4·î9ÆüOPEN¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤°¤ë¤Ê¤ÓDining Park¡Ê¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¡¡https://centerrace.com/shop/68¡¦2022Ç¯5·î26ÆüOPEN¡¡GURUNAVI FOODHALL WYE¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë ¡¡https://info.gnavi.co.jp/wye/¡¦2022Ç¯11·î30ÆüOPEN¡¡GURUNAVI FOODHALL WYE Å·¶õ¶¶¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÂçÅÄ¶è¡Ë¡¡https://r.gnavi.co.jp/8apauv4n0000/¡¦2023Ç¯3·î1ÆüOPEN¡¡¡ÖLounge K¡×Æâ¡ÊÅìµþÅÔ¡¦¿·½É¶è¡Ë¡¡https://corporate.gnavi.co.jp/release/2023/20230301-019607/¡¦2023Ç¯6·î16ÆüOPEN¡¡GURUNAVI FOODHALL WYE È¬¸Í¥é¥Ô¥¢¡ÊÀÄ¿¹¸©¡¦È¬¸Í»Ô¡Ë¡¡https://r.gnavi.co.jp/r7wmakgh0000/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦2023Ç¯9·î15ÆüOPEN¡¡GURUNAVI FOODHALL WYE ¥Ò¥¿¥Á¥¨¡Ê°ñ¾ë¸©¡¦ÆüÎ©»Ô¡Ë¡¡https://r.gnavi.co.jp/72nkhz330000/¡¦2024Ç¯7·î24ÆüOPEN¡¡GURUNAVI FOODHALL WYE ÉÙ»³¡ÊÉÙ»³¸©¡¦ÉÙ»³»Ô¡Ë¡¡https://gurunavi-wye.com/shop/toyama¡¦2024Ç¯8·î1ÆüOPEN¡¡GURUNAVI FOODHALL WYE ¹Åç¡Ê¹Åç¸©¡¦¹Åç»Ô¡Ë¡¡https://gurunavi-wye.com/shop/hiroshimahiropa¡Ö¤°¤ë¤Ê¤Ó¸ø¼°note¡×¤ÇÅ¹ÊÞ³«È¯»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªhttps://note.com/gnavi_official/m/m34fe148968d6¢£¶õ´Ö±é½Ð¥Ö¥é¥ó¥É¡Öexpace(R)¡×URL¡§https://forest.toppan.co.jp/expace/