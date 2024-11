Î¦¾åÄ¹µ÷Î¥¡¡µÈÅÄ ·½ÂÀÁª¼êGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡ÊÎ¦¾åÉô¡Ë²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ(陸上部)は、男子陸上長距離の吉田圭太(よしだ けいた)選手が加入したことをお知らせいたします。

吉田選手は、青山学院大学の陸上部長距離ブロックに所属していた際に出場した、2019年の第95回箱根駅伝では9区に出走し区間賞を獲得、総合優勝に貢献しました。また、2018年、2019年の日本インカレにおいては、5000mで3位となり、2024年も日本選手権 5000mで自己ベストを更新するなど成長を続けており、今後もさらに大きな活躍が見込まれる選手です。

今回、全日本実業団対抗駅伝競走(ニューイヤー駅伝)での優勝とマラソン競技への挑戦のため、GMOインターネットグループへの加入を志願し入社の運びとなりました。なお、青山学院大学を卒業する前にニュージーランドへ5か月間の短期留学をしており、その際にGMOインターネットグループの代表である熊谷がスカウト視察に訪問しており、面識があったということもGMOインターネットグループを選ぶ大きな決め手の一つとなりました。

吉田選手の特長は、トラック・ロードを問わず、どの距離でも安定して自分の走りができる点です。これまで5000mで鍛えられたスピードが、チームのさらなる成長を促すことはもちろん、駅伝やマラソンといった種目でもその実力が大いに発揮され、ニューイヤー駅伝の優勝に大きく貢献してくれることを期待しています。

今後も、吉田選手が陸上選手として、そして社会人としてさらに成長できるよう、グループ全体で支援を行ってまいります。また、チーム一丸となり、応援してくださる皆様に笑顔と感動をお届けできるよう、更なる高みを目指してまいります。

【吉田選手コメント】

この度、GMOインターネットグループに加入させていただくことになりました吉田圭太です。これまで以上に結果にこだわり、ニューイヤー駅伝やマラソンでナンバー1を目指します。多くの方に応援していただける存在となり、感動を届けられるよう全力を尽くします。

引き続き応援をよろしくお願いいたします。

<吉田選手プロフィール>[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4645_1_f54cb26b113170e6277518623786b973.jpg ]

【GMOインターネットグループ(陸上部)について】(https://athletes.gmo.jp/about/(https://athletes.gmo.jp/about/))

GMOインターネットグループは、インターネットをより豊かで便利にする「No.1サービス」の提供をモットーに掲げ、各種インターネット関連事業を展開する総合インターネットグループです。

2016年4月には、「一番素晴らしいサービスを開発・提供し、お客様に一番喜んでいただこう」というひたむきに努力する企業姿勢を、陸上競技支援を通じて社会や人々に伝えるため、実業団陸上部を創設しました。「世界に通用するNo.1アスリートの育成」を目標に掲げGMOインターネットグループ(陸上部)として活動を続け、2024年11月の「第65回東日本実業団対抗駅伝競走大会」では1区からゴールまで一度も1位を譲らない完全優勝を果たしました。

また、2020年から「ニューイヤー駅伝」に連続出場し、2023年の第67回大会は5位に入賞するなど、同大会での優勝に向けチーム一丸となりNo.1チームへと強化を図っています。

<スタッフ>

・監督 :伊藤 公一

・マネージャー:須藤 祐太郎

・マネージャー:檜山 雄一郎

・マネージャー:駒井 直美

・アドバイザー:亀鷹 律良

・EKIDENダイレクター:原 晋

・特別顧問:根来 秀行

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

