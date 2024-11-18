¡Ú»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¡£¡Û»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¡¢¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¤Ç500·ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò¸ø³«¡£

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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/index.html
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https://www.nhk.or.jp/minplus/0027/topic044.html
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