¡ÚJIS²þÀµ¡Û¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹-ÍÑ¸ì
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Ä«Æü¹°¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î21Æü¤Ë¡¢¹Û¹©¶È¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤Îµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¤ÎJIS¤Î²þÀµÈÇ¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JIS B 0134:2024
¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹-ÍÑ¸ì
Robotics-Vocabulary
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§3,300±ß A4È½ 20ÊÇ
¢¨µ¬³ÊÎà¤Ï²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+B+0134%3A2024&utm_source=%20prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20241112_1
¡¡¤³¤Îµ¬³Ê¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¤òµ¬Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1970Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1974Ç¯¤«¤é1977Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡¢¼ÒÃÄË¡¿Í»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¹©¶È²ñ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¹©¶Èµ»½Ñ±¡¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆÄ´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢1979Ç¯2·î¤ËÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆJIS B 0134:1979¡Ê»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ¸ì¡Ë¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËISO/TR 8373¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢1994Ç¯¤Ë¤ÏISO 8373:1994¡ÊManipulating industrial robots-Vocabulary¡Ë¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢»º¶ÈÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µー¥Ó¥¹ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢ISO 8373:2012¡ÊRobots and robotic devices-Vocabulary¡Ë¤Ë²þÄû¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ISO¡Ê¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢µ¬³Ê¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏISO 8373:2021¡ÊRobotics-Vocabulary¡Ë¤¬¼çÍ×¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍÑ¸ìµ¬³Ê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢ISO µ¬³Ê¤È¤ÎÀ°¹ç²½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢JIS B 0134:1998¡Ê»º¶ÈÍÑ¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥í¥Ü¥Ã¥È-ÍÑ¸ì¡Ë¤È¤·¤Æ²þÀµ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ ISO 8373:2012 ¤Î²þÄûÆâÍÆ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢JIS B 0134:2015¤È¤·¤Æ²þÀµ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ØÏ¢ÍÑ¸ìµ¬³Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢JIS B 0185¡ÊÃÎÇ½¥í¥Ü¥Ã¥È-ÍÑ¸ì¡Ë¡¢JIS B 0186¡Ê°ÜÆ°¥í¥Ü¥Ã¥È-ÍÑ¸ì¡ËµÚ¤Ó JIS B 0187¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È-ÍÑ¸ì¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê²þÀµÅÀ¡Û
¡¡º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¦¿·¤·¤¤ÍÑ¸ì¤ÎÄÉ²Ã¤ä½¤Àµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ä°åÎÅÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î·ÁÂÖ¤äÀÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¤Î¤¦¤Á¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½ü³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀß·×¡¢À½Â¤µÚ¤Ó±þÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØµÚ¤Ó¼ÂÁ©¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÍÑ¸ì¤òÀ°Íý¤·¡¢ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Îµ»½ÑÊ¬Ìî¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤·¡¢°ìÈÌÅª¤ËÍÑ¤¤¤ëÍÑ¸ì¤òÄêµÁ¤·¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó²þÀµ¤µ¤ì¤¿¡ÖJIS B 0134:2024¡×¤Ï¡¢¡ÖISO 8373:2021¡×¤Î°ìÃ×¡ÊIDT¡Ëµ¬³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡Û
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ä¼ç¤ËÀ½Â¤¶È¤Ê¤É¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢¼«Æ°²½¤äºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÎã¡Ë¿âÄ¾Â¿´ØÀá¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È
¡ü¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ä¼ç¤Ë°ìÈÌ²ÈÄí¤ä¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Î¿Í´Ö¤ÎÆ°ºî¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÎã¡ËÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅù
¡ü¶¨Æ¯¡Ä¶¨Æ¯±¿Å¾¤ä¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿³µÇ°¤È¤·¤Æ¡È¶¨Æ¯¡É¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÍÑ¸ì
¡ü¥í¥Ü¥Ã¥È¸À¸ì¡Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JISµ¬³Ê¤Î¸¡º÷¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0270?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20241112_2
ISOµ¬³Ê¤Î¸¡º÷¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0280?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20241112_3
¡üÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡ÊJSA¡Ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1945Ç¯12·î¤Ë¡¢É¸½à²½¤ª¤è¤Ó´ÉÍýµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢ÉáµÚ¡¢·¼È¯¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
²æ¤¬¹ñ¤ÎÁí¹çÅªÉ¸½à²½µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢Åö¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢JIS¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¡ÊISO¡¦IECµ¬³Ê¡Ë¡¢JSAµ¬³Ê¤Î³«È¯¡¢JISµ¬³ÊÉ¼¤ÎÈ¯¹Ô¤ÈÈÎÇä¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¡¦³¤³°µ¬³Ê¤ÎÈÒÉÛ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥»¥ß¥Êー¤ÎÄó¶¡¡¢ISO 9001¤äISO 14001¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿³ººÅÐÏ¿¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¾Ú¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¿³ºº°÷¤Ê¤É¤Î»ñ³ÊÅÐÏ¿¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¸¡Äê¡ÊQC¸¡Äê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£