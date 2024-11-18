¡ÖÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ØÇã¿ô¡×°¦ÃÎ¤¬No.1¡£Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¤òÈ´¤¯
Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ:Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPYKES PEAK¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¸Í·ú¤ÆÍÑÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖTAKUHAI BOX¡×¤ÎÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬7ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ
¼«¼ÒÈÎÇä¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿Í¸ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Í·ú¤ÆÍÑÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©TOP10¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¹ØÆþÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°
2.ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ØÆþÎÌ¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°
ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ØÆþÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§ÉÙ»³¸©
2°Ì¡§µÜ¾ë¸©
3°Ì¡§¼¢²ì¸©
4°Ì¡§ÀÐÀî¸©
5°Ì¡§Ê¡°æ¸©
6°Ì¡§Ä¹Ìî¸©
7°Ì¡§Ä»¼è¸©
8°Ì¡§»°½Å¸©
9°Ì¡§¹áÀî¸©
10°Ì¡§°¦ÃÎ¸©
1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¹ØÆþÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢
1°Ì¡§ÉÙ»³¸©¡¢2°Ì¡§µÜ¾ë¸©¡¢3°Ì¡§¼¢²ì¸©
¤ÈÃÏÊý¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸Í·ú¤Æ¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢°Ê²¼¤Ëµ½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾Ê ½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº)
1°Ì¡§Ê¡°æ¸©
2°Ì¡§»³·Á¸©
3°Ì¡§ÉÙ»³¸©
4°Ì¡§ÀÐÀî¸©
5°Ì¡§Ä¹Ìî¸©
6°Ì¡§Åçº¬¸©
7°Ì¡§Ä»¼è¸©
8°Ì¡§¿·³ã¸©
9°Ì¡§»³Íü¸©
10°Ì¡§´ôÉì¸©
¡¦¸Í·ú¤ÆÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú½ÐÅµ:ÁíÌ³¾Ê:Ê¿À®20Ç¯½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡Û
1°Ì¡§½©ÅÄ¸© 79.89%
2°Ì¡§»³·Á¸© 77.64%
3°Ì¡§ÉÙ»³¸© 77.07%
4°Ì¡§Ê¡°æ¸© 76.74%
5°Ì¡§ÀÄ¿¹¸© 75.28%
6°Ì¡§´ôÉì¸© 74.43%
7°Ì¡§¿·³ã¸© 74.36%
8°Ì¡§ÏÂ²Î»³¸© 74.22%
9°Ì¡§·²ÇÏ¸© 73.93%
10°Ì¡§»³Íü¸© 73.78%
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¸Í·ú¤Æ¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ³ÆþÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È
¸Í·ú¤Æ¡¦¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Â¿¤¤¸©¤È¡¢ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÁê´Ø¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ØÆþÎÌ¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÎÇä¿ô¤ÎÀäÂÐÎÌ¤«¤é¡¢ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¿¤¯Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§°¦ÃÎ¸©
2°Ì¡§ÅìµþÅÔ
3°Ì¡§¿ÀÆàÀî¸©
4°Ì¡§ºë¶Ì¸©
5°Ì¡§ÂçºåÉÜ
6°Ì¡§ÀéÍÕ¸©
7°Ì¡§Ê¼¸Ë¸©
8°Ì¡§Ê¡²¬¸©
9°Ì¡§ÀÅ²¬¸©
10°Ì¡§ËÌ³¤Æ»
Âç¤Þ¤«¤ËÈÎÇäÂæ¿ô¤È¡¢¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö°¦ÃÎ¸©¡×¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Ç¾¡¤ëÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤òÈ´¤¤¤Æ
ÈÎÇäÂæ¿ô1°Ì¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¤¬ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ØÇã¿ô¤ÇÁ´¹ñNo.1¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈÎÇäÃ´Åö¼Ô¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Í·ú¤ÆÎ¨¤Î¹â¤µ
- °¦ÃÎ¸©¤Ï¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÎÈæÎ¨¤¬51%°Ê¾å¤È¡¢Á´¹ñÅª¤Ë53.77%¤è¤ê¤ÏÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- °ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¸Í·ú¤ÆÎ¨¤Ï27%¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ï**42%**¤ÈÄã¤¯¡¢ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÃÖ´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÊý¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤ÎÂ¿¤µ
- °¦ÃÎ¸©¤Î¶¦Æ¯¤Î¨¤Ï50.9%¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Î49.1%¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î**46.3%**¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ëÀøºß¼ûÍ×¤ÎÂç¤¤µ
- °¦ÃÎ¸©¤ÏÁ´¹ñ¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó750Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤¬ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PYKES PEAK
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖEnjoy Your Life¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤«¤éÆüÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥È¤¹¤ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ·ò¹¯¤ÊÂÎºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢º£¤òÀ¸¤À¸¤¤È²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤ÎÀ¸³è¤ò¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¡¢Æ¯¤Êý¤äÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon¡§https://amzn.to/4gpuvLm
³ÚÅ·¡§https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/
Yahoo!¡§https://bit.ly/4akj8Qg
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://pykespeak.jp/
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò
TEL: 092-558-3798
Email:pykespeak.sprt@gmail.com
Website: http://funstandard.jp