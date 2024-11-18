Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê³ØÀ¸¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿CM¤¬2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS¾Þ¤ÇÆþ¾Þ

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¢£2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS
URL¡§https://www.acc-awards.com/festival/2024fes_result/film_craft.html
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https://jp.toto.com/knowledge/useful/senryu/top/
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https://jp.toto.com/company/press/2024_06_17_02/
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https://www.t-kougei.ac.jp/activity/pr/uploads/2024/07/kougei_totosenryu2024.pdf
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