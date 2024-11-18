¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖBuildSys 2024¡×¤Ë¤Æ¡¢»°É©ÅÅµ¡¤È¥½¥é¥³¥à¡¦¾¾Èø¸¦µæ½ê¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIoT ¡ß GenAI Lab¡×¤¬¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½

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Office-in-the-Loop for Building HVAC Control with Multimodal Foundation Models |Proceedings of the 11th ACM International Conference on Systems for Energy-Efficient Buildings, Cities, and Transportation(https://dl.acm.org/doi/10.1145/3671127.3698182)
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