¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖBuildSys 2024¡×¤Ë¤Æ¡¢»°É©ÅÅµ¡¤È¥½¥é¥³¥à¡¦¾¾Èø¸¦µæ½ê¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIoT ¡ß GenAI Lab¡×¤¬¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½

株式会社ソラコム(本社:東京都港区、代表取締役社長 玉川憲)は、株式会社松尾研究所と推進するプロジェクト「IoT x GenAI Lab」と三菱電機株式会社が取り組んだ研究成果に関する論文が、2024年11月に中国杭州で開催されたエネルギー応用分野で世界最高峰の国際会議である「ACM BuildSys2024」に採択され、発表されたことをお知らせします。

本研究では、この生成AIの潜在能力に着目し、三菱電機、ソラコム、松尾研究所の3社のシナ

ジーを生み出せる領域として、オフィス環境におけるHVAC(空調制御)システムの最適化に適用する「Office-in-the-Loop」システムを提案しました。

「Office-in-the-Loop」システム概要

本研究では、オフィス内の温度、照度、レイアウト、居住者の位置といった環境パラメータをリアルタイムで収集し、これらを生成AIに入力データとして活用しました。さらに、従業員の快適さに関するフィードバックを収集し、AIモデルに人間の快適さを考慮した予測を行わせました。その結果、従来のシステムと比較して、最大で47.92%の電力消費削減と26.36%の快適度向上が見られました。

ソラコムは、IoTの専門家として、生成AIで分析するためのインプットとなるデータの設計、データを収集するためのIoTシステムの実装を担当しました。

論文は、以下URLから参照可能です。

Office-in-the-Loop for Building HVAC Control with Multimodal Foundation Models |Proceedings of the 11th ACM International Conference on Systems for Energy-Efficient Buildings, Cities, and Transportation(https://dl.acm.org/doi/10.1145/3671127.3698182)

ソラコムは、テクノロジーの民主化を掲げ、お客さま、パートナー企業とともに社会やビジネスのイノベーションに貢献していきます。

