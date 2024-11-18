À¼Í¥¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³ý¸¶¼ÂÎ¤¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÔÆâ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ

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Artist & Band Members
Vocals: ³ý¸¶¼ÂÎ¤
Guitar: »³ËÜÍÛ²ð
Bass: Æó²ÈËÜÎ¼²ð
Drums: ÀÄ»³±Ñ¼ù¡ÊRockon Social Club¡Ë
Keyboards: ¼ÆºêÍÎÊå¡ÊPENGUIN RESEARCH¡Ë
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2024Ç¯11·î18Æü 12:00 ～ 2024Ç¯12·î9Æü 23:59
Profile
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Minori Chihara
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