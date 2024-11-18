THE LAST ROCKSTARS ¿·¶Ê¡ÖMASTERY¡×À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë3DÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¡ØÅ´·ý8¡Ù¤È¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«
11·î18Æü(·î)¡¢YOSHIKIÎ¨¤¤¤ë¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥ÉTHE LAST ROCKSTARS¤Î¿·¶Ê¡ÖMASTERY¡×¤Î¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥óMV¤¬¡¢Melodee¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÆü2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPSYCHO LOVE¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤Ï¢Â³¤ÎÈ¯É½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡ÖMASTERY¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë3DÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ØÅ´·ý8¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥²ー¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¡ÖMASTERY¡×¸ø³«URL¡ä
https://www.youtube.com/watch?v=3vNA6VhxLzg
º£²ó¤Î±ÇÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾Þ¶âÁí³Û6,000Ëü¥É¥ë(Ìó100²¯±ß)¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ÖEsports World Cup 2024¡×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¤Î¥²ー¥à¥¹¥Èー¥êー¥È¥ì¥¤¥éー¤È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÅ´·ý8¡Ù¤Î¥Õ¥ëCG±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¿ô¤ÎÅ´·ý¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤ÏYOSHIKI¤È¤â¸«Ê¶¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ê¥Ëー¥Ê¡Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£²ñ¾ì¤ÇÂç²èÌÌ¤«¤ÄÂç²»ÎÌ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
THE LAST ROCKSTARS¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥É¡£YOSHIKI¡¢HYDE¡¢SUGIZO¤Î3Ì¾¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢·ã¤·¤¯¹¶·âÅª¤Ê¥®¥¿ー¤È¥ô¥©ー¥«¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÈþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤¬ËÂ¤®¡¢°ìËÜ¤Î±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤¯Ë°¤¤µ¤»¤Ê¤¤4Ê¬30ÉÃ¤Î±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¡ÖPSYCHO LOVE¡×¸ø³«URL¡ä
https://www.youtube.com/watch?v=IA36KxFmXOc
¡ãTHE LAST ROCKSTARS´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
THE LAST ROCKSTARS Official Site¡§https://thelastrockstars.net
YouTube Channel¡§https://www.youtube.com/@THELASTROCKSTARS
Official Instagram¡§https://www.instagram.com/TheLastRockstars