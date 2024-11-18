¡Ú²ð½õ¸¤¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡ÛÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¡Ö»ÈÍÑ¼Ô¤Î½¸¤¤¡×³«ºÅ¡ÊÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¡Ë
¡Ê¼ÒÊ¡¡ËÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¶¨²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯²ð½õ¸¤»ÈÍÑ¼Ô¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö»ÈÍÑ¼Ô¤Î½¸¤¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¸½ÃÏ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤ò¤·¤¿¡£
- ¹ÖµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÈÍÑ¼Ô¤Î½¸¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¸¤¤È¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶¨²ñ¤¬2023Ç¯¤ËÇ§²ÄÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ¤·¤¿Assistance Dogs International¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢³¤³°¤Ç¤Î¸¤¤ÎÊ¡»ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤¬ÉáÃÊ¤«¤é³èÍÑ¤Ç¤¤ë¸¤ÍÑÃÎ°é´á¶ñ¤Î»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¸¤¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë³è¤«¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨À¤³¦Ìó30¥«¹ñ Ìó150¤ÎÈó±ÄÍø¤ÎÊä½õ¸¤°éÀ®ÃÄÂÎ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÏ¢¹ç
- ¼«¸Ê¾Ò²ð¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ð½õ¸¤¤Ï¼êÂ¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¸¤¤À¤¬¡¢»èÂÎÉÔ¼«Í³¼Ô1¿Í1¿Í¤Î¥Ëー¥º¤ä¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç·±Îý¤ò¤¹¤ë°Ù¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ð½õ¸¤¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤â°Û¤Ê¤ë¡£»ÈÍÑ¼Ô¤Î½¸¤¤¤Ç¤Ï¡¢²ð½õ¸¤»ÈÍÑ¼ÔÆ±»Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï»ÈÍÑ¼Ô¼«¸Ê¾Ò²ð¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¦¤³¤È¤äÆÃµ»¾Ò²ð¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ»ÈÍÑ¼ÔÆ±»Î¤ò¤è¤êÃÎ¤ì¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¡£ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤ä¥¦¥¯¥ì¥ì±éÁÕ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆâÍÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤â¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£²ó´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¿¦°÷¤Ï¡Ö»ÈÍÑ¼ÔÆ±»ÎÉáÃÊ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
- Â´¶È¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â´¶È¼°¤Ï¡¢ÍèÇ¯°úÂà¤¹¤ë²ð½õ¸¤¥Ú¥¢¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¼Ô¤Î¥Ú¥¢¾Ò²ð¤ÎÆ°²è¤ò¾å±Ç¤·¡¢°úÂàµÇ°ÉÊ¤ÎÂ£Äè¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¥Ú¥¢¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²ð½õ¸¤¥Ú¥¢¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂ¾¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
- ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í ÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤È¤Ï
°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤È¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤êÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç²ð½õ¸¤¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¸¤¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤È¸¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖDog Intervention(R)¡Ê¸¤¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª²ðºß³èÆ°¡¦Æ°Êª²ðºßÎÅË¡¡¢µÔÂÔ¤äÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÉÕÅº¸¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤äÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ã¤¬¤¤¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Î¤´²ÈÂ²¤Ø¸¤¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¡ÖWith You¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
～¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¼Â»ÜÃæ～
¶¨²ñ¤Ç¤Ï10·î7Æü¤è¤ê¡Ú¸¤¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(R)¤ò¼Â»ÜÃæ
URL¡§https://www.furusato-tax.jp/gcf/3378¡¡
´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î7Æü(·î)～12·î31Æü(²Ð)
ÌÜÉ¸¶â³Û¡§500Ëü±ß
ÊÖÎéÉÊ¡§¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¡¡¢¨ÊÖÎéÉÊ¤Ê¤·¤âÁªÂò²ÄÇ½
- ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¡ÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ2-5-9¿·²£ÉÍ¥Õ¥¸¥«¥Ó¥ë3F
TEL¡§045-476-9005
info@s-dog.jp