¡ÚTVer¡ÛÎß·×¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡¡8,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË
Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£ー¥Ðー¡Ë¡×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Îß·×¤Î¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤¬8,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ê°Ê²¼¡¢DL¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚTVer¡ÛÎß·×¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô8000Ëü¤òÆÍÇË
TVer¥¢¥×¥ê¤ÎDL¿ô¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤Ë4,000ËüDL¤òµÏ¿¤·¤Æ¤«¤éÌó3Ç¯¤Ç¿·¤¿¤Ë4,000ËüDL¤ò³ÍÆÀ¡¢Ä¾¶á°ìÇ¯´Ö¤Ç¤ÏÌó1,300ËüDL¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Á´¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ËÀê¤á¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTVºÆÀ¸¿ô³ä¹ç¤¬36.9¡ó¡Ê¢¨1¡Ë¤È¡¢²áµîºÇ¹â¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¤Ç¤âTVer¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
TVer¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¡Ö¾ì½ê¡×¤ä¡Ö»þ´Ö¡×¤«¤é¡È³«Êü¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿È¶á¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢ÊóÆ»¡¢¥íー¥«¥ë¶É¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÈÖÁÈ¡¢²áµî¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢ー¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2024Ç¯10·î1Æü～10·î31Æü¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢TVerÃ±ÂÎ¤Ç¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÊÌ¤ÎVODºÆÀ¸³ä¹ç¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð¡Ë
¡Ú2024Ç¯10·î¡ÛTVer Îß·×¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Î¿Ä¹
¢£Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£ー¥Ðー¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê https://tver.jp/(https://tver.jp/) ¡Ë
Ì±Êü³Æ¶É¤¬À©ºî¤·¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¾ï»þÌó800ÈÖÁÈ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢Ì±Êü5·ÏÎó¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÃÏ¾åÇÈÆ±»þÇÛ¿®¡Ë¢¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ß¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤ÓChromecast¤òÍøÍÑ¤·¤¿»ëÄ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¥Ë¥åー¥¹Â®Êó¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®ÊóÅù¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ç¤Ï°ìÉô¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£