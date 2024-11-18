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Orchard Enterprises NY, Inc[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/55377/1146/resize/d55377-1146-fd25ebb19787b6d70a51-0.jpg ][º¸¢ª±¦] John Cha, Kim Daniel, Dong Q º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½éÍèÆü¸ø±é¤¬ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¡¢9·î¤Ë¤ÏÌó1Ç¯5¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºîEP¡Øplay with earth! 0.03¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡¢¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥È¥¥¡¦¥¢ー¥¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÏÁ´¸ø±é¤¬SOLD OUT¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ï¤ä¤¯¤âÍèÇ¯1·î¤Ë¡Øplay with earth! 0.03¡Ù¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿ÍèÆü¸ø±é¤¬·èÄê¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/55377/1146/resize/d55377-1146-3ab8399e7c090236d5fd-1.jpg ]ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿½é¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø0.1 flaws and all¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Öbad¡×¤Ï¡¢Spotify¡ÖViral 50 - Global¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï2ËüËç°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ªwave to earth 0.03 World Tour¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§wave to earth¡Ê¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥È¥¥¡¦¥¢ー¥¹¡ËÆü»þ¡§2025Ç¯1·î21Æü(²Ð) ³«¾ì18¡§00¡¿³«±é19¡§00²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Zepp DiverCity¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 8,500±ß / 2F»ØÄêÀÊ 9,000±ß ¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¡Ê6ºÐÌ¤Ëþ¡ËÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£6ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¸ø±é¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.livenation.co.jp/wavetoearth-2025´ë²è¡¦À©ºî¡¦¾·æÛ¡§Live Nation Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¶¨ÎÏ¡§The Orchardwave to earth ¡Öannie. [Live clip]¡×[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=6_AGRBNKPoc ]¢£ EP¡Øplay with earth! 0.03¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/55377/1146/resize/d55377-1146-5cb32561ba2542dc6418-2.jpg ]2023Ç¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø0.1 flaws and all.¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯5¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿EP¡Øplay with earth! 0.03¡Ù(2024Ç¯9·î6Æü¥ê¥êー¥¹)¡£EP¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò½ä¤Ã¤¿¥Ä¥¢ーÃæ¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤¿¶½Ê³¡¢Ä©Àï¡¢À®Ä¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤«¤é¥ß¥¥·¥ó¥°¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬»²²Ã¤·¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥êー¥É¶Ê¤Î°ì¤Ä¡Öplay with earth!¡×¤Ï¥¥à¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬ºî¶Ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¤«¤é°ì»þÅª¤ËÎ¥¤ì¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìÊý¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Öannie.¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬Êª¼ÁÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬Ê£»¨¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¥Îー¡×¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿À®Ä¹¤¹¤ë¼ã¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤ÈÊÑ²½¤òÄÌ¤·¤Æ·Ð¸³¤¹¤ëÀ®Ä¹ÄË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Öpueblo¡×¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Öpueblo¡Êremastered 2024¡Ë¡×¤ä¡Öbeck.¡×¡¢¡Öholyland¡×¡¢¡Öslow dive¡×¤Ê¤ÉÁ´7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£º£ºî¤Ç¤â¥Ð¥ó¥ÉÆÃÍ¤Î´¶À¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ª¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£wave to earth¡Ê¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥È¥¥¡¦¥¢ー¥¹¡Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëwave to earth¡Ê¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥È¥¥¡¦¥¢ー¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎDaniel Kim¡Ê¥¥à¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ë¡¢¥É¥é¥Þー¤ÎDong Kyu Shin¡Ê¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥®¥å¡Ë¡¢¥Ùー¥·¥¹¥È¤ÎJohn Cha¡Ê¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤«¤éÀ®¤ë£³¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡£Èà¤é¤Ï¥¸¥ã¥º¥É¥é¥à¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥íー¥Õ¥¡¥¤¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥Ý¥Ã¥×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÆÈ¼«¤Îµ¨Àá´¶¤È¥É¥êー¥ßー¤Ê¶õµ¤´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÁ´¤Æ¼«¼çÀ©ºî¡É¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤¹¤ëÈà¤é¤Ï¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é¥ß¥¥·¥ó¥°¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ÔÄø¤ò¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ä±ÇÁü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥ÈÁ´ÈÌ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼«¤é¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£wave to earth¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öwave¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£EP¡Øwave 0.01¡Ù¤È¡Øsummer flow 0.02¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢¥ìー¥Ù¥ë¡ÈWavy Seoul¡É¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2023Ç¯£´·î¤ËÂÔË¾¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø0.1 flaws and all¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁ´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤¬¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Öbad¡×¤Ï¡¢Spotify¤Î¡ÈViral 50 - Global¡É¥Á¥ãー¥È¤Ç£±°Ì¤òµÏ¿¡£Èà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬À¤³¦Åª¤Ë¤â¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Èà¤é¤Ï½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Èflaws and all¡É¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¸ø±é¤òÂ³½Ð¤·¤¿¡£2024Ç¯£¹·î¤Ë¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay with earth! 0.03¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¹¤¯¾Þ»¿¤ò½¸¤á¡¢Spotify¤Î¡ÈGlobal Top Debut Album¡É¥Á¥ãー¥È¤Ç£µ°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡È0.03 world tour¡É¤ò³«ºÅ¡£ËÌÊÆ¤Ç¤ÎÁ´¸ø±é¤ò´°Çä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ä¥¢ー¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯¶Á¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£wave to earth¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÇÈ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Êbecome the new wave¡Ë¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬Â÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊówave to earth¡Ê¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥È¥¥¡¦¥¢ー¥¹¡ËEP¡Øplay with earth! 0.03 (extended)¡ÙÇÛ¿®ÃæÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://orcd.co/wavetoearth_playwithearth¥ìー¥Ù¥ë¡§WAVY[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/55377/1146/resize/d55377-1146-5cb32561ba2542dc6418-2.jpg ]Tracklist01. are you bored?02. play with earth!03. annie.04. pueblo (remastered 2024)05. Beck.06. slow dive07. Holyland08. annie. (clean)Music Videos¡Öannie. [Live clip]¡×https://www.youtube.com/watch?v=6_AGRBNKPoc¡Öholyland [Visualizer]¡×https://www.youtube.com/watch?v=VzayimarIog¡Öslow dive [Visualizer]¡×https://www.youtube.com/watch?v=hUnnAhAfTZI¡Öbeck. [Visualizer]¡×https://www.youtube.com/watch?v=KJL0jK-IDkk¡Öpueblo (remastered 2024) [Visualizer]¡×https://www.youtube.com/watch?v=7EMlAXbKrRI¡Öplay with earth! [Visualizer]¡×https://www.youtube.com/watch?v=t3Lwj7lpZGo¡Öare you bored? [Visualizer]¡×https://www.youtube.com/watch?v=JW6TapHpBe4follow wave to earthYouTube: https://www.youtube.com/@wavetoearth/TikTok: https://x.com/wave_to_earthInstagram: https://www.instagram.com/wave_to_earth/Facebook: https://www.facebook.com/wavetoearth/ーーThe Orchard Japan¤Ï¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥ìー¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦45°Ê¾å¤Î»Ô¾ì¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£