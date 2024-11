¥¢¥É¥Ó¡¢¡ÖAdobe Photoshop ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥®¥ã¥é¥êー¡×¤ò»³¼êÀþ¤ÇÅ¸³«

アドビ株式会社

【2024年11月18日】

アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:中井陽子、以下アドビ)は、本日、11名のクリエイターが、業界をリードするプロフェッショナル向けデザインアプリケーションであるAdobe Photoshopで制作した作品でJR東日本山手線の1編成の車両のすべてをジャックする「Adobe Photoshop クリエイターギャラリー」を、11月16日(土)より期間限定で運行開始したことを発表しました。この特別なADトレイン(広告貸切電車)では、「TOKYO」をテーマにした11名のクリエイターの個性豊かな作品が11両編成の各車両に展示され、乗客の皆様をまるでアートギャラリーのような空間へとご案内します。

各作品は、Adobe Photoshopを使用して制作されており、クリエイターの多彩な視点と感性が作品を通じて表現されています。展示では、クリエイターのプロフィールや作品の制作過程、クリエイターからのコメントも紹介しています。さらに、トレインチャンネルでは、本企画のコンセプトや、11名のクリエイターの作品を紹介するダイジェスト動画も放映され、車内で視覚的なインスピレーションをお楽しみいただけます。

また、運行期間中、SNSキャンペーンとして、X上で Adobe Photoshopで制作した作品の投稿を募集します。ぜひ、Adobe Creative Cloudのアカウントで行われるキャンペーンにご自身の作品を投稿し、X上でのアートギャラリーにご参加ください。

アドビは、テクノロジーの力ですべてのクリエイターの可能性を拡大し続けていきます。「Adobe Photoshop クリエイターギャラリー」の個性あふれる作品たちを、自由な感性でぜひ感じてみてください。

【「Adobe Photoshop クリエイターギャラリー」(1編成)概要】

1.運行期間

2024年11月16日(土)~11月30日(土)

※車両整備等のため運行しない日もあります

2.参加クリエイター(展示号車順)

<1号車>タマケン、<2号車>Yoshimi、<3号車>晴れのちく森、<4号車>Yuria_l.h.c_、<5号車>楠田諭史、<6号車>安藤瑠美、<7号車>NODACT、<8号車>ななおりこ、<9号車>Mah HARAKI、<10号車>Ayane、<11号車>moTom

3.ラッピングイメージ

作品展に訪れた際のギャラリーの入り口を彷彿とさせるようなイメージで制作されました。

4.車内デザイン

<1号車>タマケン<2号車>Yoshimi<3号車>晴れのちく森<4号車> Yuria_l.h.c_<5号車>楠田諭史<6号車>安藤瑠美<7号車> NODACT<8号車>ななおりこ<9号車> Mah HARAKI<10号車>Ayane<11号車> moTom

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

■Photoshop クリエイターギャラリー X投稿キャンペーンについて

2024年11月16日(土)~11月30日(土)の期間に、Adobe Creative CloudのXアカウントのキャンペーン投稿に、Photoshopで制作したご自身の作品を投稿いただくことで、X上でクリエイターの作品を集めたアートギャラリーを作るキャンペーンを実施します。

ご自身の作品を投稿いただいた方の中から、抽選で30名様に「Photoshopクリエイターギャラリーギフトボックス」をプレゼントします。

詳細はブログをご確認ください。

https://blog.adobe.com/jp/publish/2024/11/16/cc-photoshop-creator-gallery-social-campaign

