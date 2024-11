¡Ø2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN¡Ù¡ãDAY_AND JAPANÀè¹Ô¡ä¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¤¬11·î18Æü(·î) Àµ¸á¤è¤ê¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ª

VT CUBE JAPAN 株式会社

NOWADAYSの記念すべき初の単独ミニライブ 『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』DAY_AND JAPAN先行(ファンクラブ先行)のアップグレード抽選受付が本日(18日)正午よりスタートした。

アップグレード抽選は、DAY_AND JAPAN先行受付でご当選・ご入金いただいた方で2024年11月10日(日) 23:59の時点で有料メンバーシップ会員が対象となり、アップグレード特典として、ファンには嬉しい前方席確保及び終演後のハイタッチ参加券が付与される。

また、11月21日(木) 18:00 (KST)には、Digital Single 『Let’s get it』のリリースを予定しており、今年8月にリリースした2nd Single 『NOWHERE』に続く高速カムバックを知らせた。

ファンからの期待が高まる中、初の単独ミニライブでは新たなスペシャルなステージとNOWADAYSの魅力を存分に感じることができるであろう。

■公演詳細■

『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』

【公演日程】

2024年12月14日(土)

[1部] 14:00開場 / 15:00開演

[2部] 18:00開場 / 19:00開演

【会場】

Zepp DiverCity (TOKYO)

〒135-0064 東京都江東区青海 1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ

(TEL: 03-3527-5256)

【チケット情報】

◆アップグレードチケット料金

3,700円(税込)

◆アップグレードチケット販売スケジュール

受付期間:11/18(月) 12:00 ~ 11/24(日) 23:59

当落発表・入金期間:11/26(火) 18:00

◆アップグレードチケットお支払い方法

クレジットカード決済のみ

【アップグレードチケットに関する詳細】

https://dayand-japan.com/contents/67394db4fd88ca62d02c6b8a

【チケット及び公演に関する注意事項】

必ずご一読ください。

https://nowadays.cubeent.co.jp/news/2169/

【公演に関する問い合わせ】

キョードー横浜 TEL:045-671-9911 (平日11:00~15:00 ※土日祝日除く)

■関連リンク

NOWADAYS JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「DAY_AND JAPAN」:https://dayand-japan.com/

NOWADAYS JAPAN OFFICIAL SITE:https://nowadays.cubeent.co.jp/

NOWADAYS JAPAN OFFICIAL X:https://x.com/NOWADAYS_JAPAN

主催:CUBE Entertainment INC

企画・制作:CUBE Entertainment INC, / 株式会社 CUBE ENTERTAINMENT JAPAN

協力:株式会社 STONE.B / mahocast

運営:株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX) / キョードー横浜