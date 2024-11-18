·ë³Ë·Ð¸³¤ÎJOY¤¬²¸¿Í¤Î°å»Õ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ª¡È¥Òー¥íー¡É¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØDear My HERO～¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¿ÍÀ¸¾å¡¹～¡Ù¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ11·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¤è¤êÊüÁ÷·èÄê
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØDear My HERO～¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¿ÍÀ¸¾å¡¹～¡Ù¤ò2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Î¾¿Æ¤ä³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤É·ò¹¯¤äÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈHERO¡É¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¡È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¿´¤âÂÎ¤â¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¾å¡¹¸¦µæ¼¼¡×¤È¸«Î©¤Æ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤µ¤ó¤¬¡ÈÇî»Î¡É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡È¼õ¹ÖÀ¸¡É¤ËÊ±¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎSNS´ë²è¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¡£ÃÏ¸µ¤ËÊë¤é¤¹Î¾¿Æ¤äÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤É¡¢Æüº¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¼ç¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë·ë³Ë¤ò´µ¤¤¡¢»à¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤Ã¤¿JOY¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢·ë³Ë¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°å»Õ¤ä¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦JOY¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£JOY¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈHERO¡É¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤Ø¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿ÉÂ±¡¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡©
ËÜÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¡×¡Ö´ÝÍç¤Î¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤¬¤¤¤«¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¿»Æ©Î¨¤¬¹â¤¤¤Î¤«»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢¾®ÁÒ¤µ¤ó¤â¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÀäÂÐ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²óÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿JOY¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Î²ÈÂ²¤È¤Î¹¬¤»¤ÊËèÆü¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÀ§ÈóÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨°ìÉôÈ´¿è¡¢Ê¸Ëö¤ËÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Ë
¿´¤âÂÎ¤â·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤«¤éÉ³²ò¤¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØDear My HERO～¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¿ÍÀ¸¾å¡¹～¡Ù¤Ï¡¢11·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊ¿»ÒÍ´´õ¤µ¤ó¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
-ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢500ÇÜ¤°¤é¤¤¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç´®¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÞÁ£¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£¡¢ÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Ö¥éー¥È¤ËÊñ¤ß¤Ê¤¬¤é¾È¤ì±£¤·¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÇí¤½Ð¤·¤¿´ÝÍç¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬¤¤¤«¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¿»Æ©Î¨¤¬¹â¤¤¤Î¤«»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÈÖÁÈ¤ò½ª¤¨¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£
-¤¤¤Þ°ìÈÖ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ï¡©
ºâÉÛ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó
¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ûー¥à¤ÎÇäÅ¹¤Ç¤ªÃã¤È¤ª²Û»ÒÇã¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡¢¡Ö¤ª·»¤µ¤óºâÉÛÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡£
È¯¼Ö¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ëÀ£Á°¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ø2ËÜ¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ÎÊý¤Ï¤½¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡¢¥Òー¥íー¤Ç¤¹¤Í¡£
Âçºå¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâÉÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼ýÏ¿¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾®ÁÒÍ¥»Ò¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
-ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¡ÊÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¡～¤¹¤´¤¤¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÀäÂÐ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
-¤¤¤Þ°ìÈÖ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ï¡©
Æü¡¹¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ÈÊì¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Å»ö¤Î¤È¤¤È¤«¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î»Å»ö¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊì¤¬¤¤¤Æ»Å»ö¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãJOY¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
-ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²óËÍ¤Ï13Ç¯Á°¤ËÇÙ·ë³Ë¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂµ¤¤¬´°¼£¤·¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤âÀèÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î²ÈÂ²¤È¤Î¹¬¤»¤ÊËèÆü¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÏÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÀ§ÈóÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ABEMA¡ØDear My HERO～¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¿ÍÀ¸¾å¡¹～¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ～
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/98Gs6TDvSY2UFH
½Ð±é¡§
Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¡Ë
¾®ÁÒÍ¥»Ò
JOY¡ÊVTR½Ð±é¡Ë