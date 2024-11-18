Ãº»À¿å¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ´À½¤·¤¿¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆCO2¤ÎÊü½ÐµóÆ°¤¬²Í¶¶ÅÙ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò²òÌÀ ～¥²¥ë¤ÎÊªÀ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë½ÅÍ×ÃÎ¸«¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºàÎÁ³«È¯¤Ë¹×¸¥～
¡Ú¸¦µæ¤ÎÍ×»Ý¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤ÎµóÆ°¤È¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤ÎpH¤Î·Ð»þÊÑ²½¡¢¤µ¤é¤Ë²Í¶¶ÅÙ¤È¤ÎÁê´ØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ëÉ½ÌÌ¤«¤éCO2¤¬µÞ·ã¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤ÎpH¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¾å¾º¤·¡¢²Í¶¶ÅÙ¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤ÎÆÃÀ¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°åÎÅºàÎÁ¤Î³«È¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦µæ¤Î³µÍ×¡Û
ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø Íý³ØÉôÂè°ìÉô ±þÍÑ²½³Ø²Ê¤ÎÂçÄÍ ±ÑÅµ¶µ¼ø¡¢¼êÅç ÎÃÂÀ»á¡Ê2023Ç¯ÅÙ Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡ Íý³Ø¸¦µæ²Ê ²½³ØÀì¹¶ ½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ë¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À±ö¡¢Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à(CaCO3)¡¢Ãº»À¿å¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤òÄ´À½¤·¡¢»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ëÉ½ÌÌ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤¬²Í¶¶ÅÙ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÁÏ½ý°åÎÅ¤ËÅ¬¤·¤¿¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤ÎÊªÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Ï¡Ö¥²¥ë²½Á°¡×¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥²¥ë²½¸å¡×¤ÎµóÆ°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¸¦µæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ãº»À¿å¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ´À½¤·¤¿¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Î¥²¥ë²½¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥²¥ë²½¸å¤ËÂçµ¤Ãæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤ÎÂ®ÅÙ¤È²Í¶¶ÅÙ¤ÎÁê´ØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤ÎÄ´À½¸å¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ëÉ½ÌÌ¤«¤éCO2¤¬Áá¤¯Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤ÎpH¤¬¾å¾º¤·¡¢CaCO3¤ÎÍÏ²òÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Í¶¶ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Í¶¶ÅÙ¤Ï¡¢¥²¥ë¤ÎÊªÍý²½³ØÅªÆÃÀ¤ò·èÄê¤¹¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍýÁÛÅª¤ÊÆÃÀ¤òÍ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤òºîÀ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2024Ç¯6·î5Æü¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖMaterials Advances¡×¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ(https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ma/d4ma00257a)¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤¬ÊÔ½¸Éô¤è¤ê¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤¬·ÇºÜ»ï¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥Ðー¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Materials Advances Popular Advances Collection 2024¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡Û
¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤È¤Ï¡¢²Í¶¶¤µ¤ì¤¿¹âÊ¬»Ò¤¬·ÁÀ®¤¹¤ë3¼¡¸µ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤Ë¿åÊ¬»Ò¤¬Æþ¤ê¹þ¤ßËÄ½á¤·¤¿½À¤é¤«¤¤ºàÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â¿ÅüÎà¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥ÞーÍ³Íè¤Î¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤Ø¤Î°ÂÁ´À¤äÀ¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¿¥¹©³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥ÞーÍÏ±Õ¤ÎpH¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÄ´À½¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åº²Ã¤µ¤ì¤¿»ÀÀºÞ¤¬¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ëÆâ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤ÈÀ¸ÂÎ¤Ë³²¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢»ÀÀºÞ¤È¤·¤ÆCO2¤ò¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥ÞーÍÏ±Õ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥²¥ë²½ÊýË¡¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿CO2¤Ï¥²¥ë²½¸å¤ËÂçµ¤Ãæ¤ØÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤Î»ÀÀ²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À±ö¤ÈCaCO₃¤Îº®¹çÍÏ±Õ¤Ë¹â°µ¾õÂÖ¤ÇCO2¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤òÄ´À½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥Þー¤ä²Í¶¶ºÞ¤ÎÇ»ÅÙ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥²¥ë²½Á°¡×¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢CO2¤ÎÊü½ÐµóÆ°¤Ê¤É¡Ö¥²¥ë²½¸å¡×¤Î¾ò·ï¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À±ö¡¢CaCO3¡¢Ãº»À¿å¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿ÁÏ½ý¼£ÎÅÍÑ¥¢¥ë¥®¥ó»À¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¤ì¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(¡ö1~3)¡£¾åµÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤ÏÃº»À¿å¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ´À½¤·¤¿¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥²¥ë²½¸å¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤¬²Í¶¶ÅÙ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö1 ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ê2020Ç¯8·î25Æü¡Ë
¡Ö»ÔÈÎ¤ÎÃº»À¿å¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Î´ÊÊØ¤ÊÄ´À½ÊýË¡¤ò³ÎÎ© ～ÁÏ½ý¼£ÎÅ¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë´üÂÔ～¡×(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20200826_0087.html)
¡ö2 ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ê2023Ç¯4·î18Æü¡Ë
¡Ö²Ì¼Â¤ÎÈéÀ®Ê¬¤ÈÃº»À¿å¤Ç¹âµ¡Ç½¤Ê¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤òÁÏÀ½ ～´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½¤ÊºàÎÁ～¡×(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20230418_3296.html)
¡ö3 ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ê2023Ç¯12·î15Æü¡Ë
¡Ö³¤´ß¤ËÉºÃå¤·¤¿³¤Áô¤ÎÀ®Ê¬¤ÈÃº»À¿å¤òÍÑ¤¤¤Æ¹âµ¡Ç½¤ÊÁÏ½ý¼£ÎÅÍÑ¥²¥ë¤ò³«È¯ ～½¾Íè¤ÎÁÏ½ý¼£ÎÅÍÑ¥²¥ë¤È¿¿µÕ¤ÎÄãÈéÉæÀÜÃåÀ¡¦ÄãËÄ½áÀ¤¬ÁÏ½ýÉô¤Î³ÈÄ¥¤òÍÞÀ©¤¹¤ë～¡×(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20231215_2537.html)
¡Ú¸¦µæ·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À±ö¤ÈCaCO3¤Îº®¹çÍÏ±Õ¤ËÃº»À¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤òÄ´À½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áöºº·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À(SEM)¤Ë¤è¤ë¥²¥ëÆâÉô¤Î¹½Â¤´Ñ»¡¤«¤é¡¢Ä´À½¤·¤¿¥²¥ë¤¬Â¿¹¦¼Á¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À±ö¤¬Ca2+¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Í¶¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤«¤é¤ÎCO2¤ÎÊü½ÐµóÆ°¤È¥²¥ë¤ÎpHÊÑ²½¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âçµ¤¤È¤ÎÀÜ¿¨ÌÌÀÑ¤¬°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊÄ¾·Â17.5 mm¡Ë¤òÄ´À½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¥²¥ë¤Î¾åÌÌ¤Î¤ß¤¬Âçµ¤¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ú¥È¥ê»®¾å¤Ë¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¥²¥ë¤ÎÁ´É½ÌÌ¤¬Âçµ¤¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶âÌÖ¾å¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¼¼²¹¤ÇÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤¤ÎpH¤Î·Ð»þÊÑ²½¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ú¥È¥ê»®¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Ï¡¢300Ê¬¤«¤±¤Æ²º¤ä¤«¤ËpH¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶âÌÖ¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Ï¡¢¼Â¸³³«»ÏÄ¾¸å¤«¤épH¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¡¢90Ê¬¸å¤Ë¤ÏpH¤¬¾å¾º¤·½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¶âÌÖ¾å¤Ç¤ÏCO2¤¬Áá¤¯Êü½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2¤Ä¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤ÎpH¤Ï8.5¤ÈÆ±¤¸ÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÉô¤ÎCO2¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢2¼ïÎà¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤ÎÊªÍýÅªÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥È¥ê»®¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤È¶âÌÖ¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ä¥ó¥°Î¨¡¢ÇËÃÇ±þÎÏ¡¢ÇËÃÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂ¬Äê¤·Èæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ú¥È¥ê»®¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤¬¶âÌÖ¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤è¤ê¤â¹â¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÄ½áÎ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶âÌÖ¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¶âÌÖ¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Î²Í¶¶ÅÙ¤¬¡¢¥Ú¥È¥ê»®¾å¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¥²¥ë¤Î²Í¶¶ÅÙ¤è¤ê¤âÄã¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥²¥ë²½¸å¤Î¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤«¤éCO2¤¬Áá¤¯Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥²¥ëÆâ¤ÎpH¤¬µÞÂ®¤Ë¾å¾º¤·¤ÆCaCO3¤ÎÍÏ²òÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤Î²Í¶¶ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤ò¼çÆ³¤·¤¿ÂçÄÍ¶µ¼ø¡¢¼êÅç»á¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥®¥ó»À±ö¤Ï¡¢³¤´ß¤ËÉºÃå¤·¤¿³¤Áô¤«¤éÃê½Ð¤Ç¤¤ëÅ·Á³¤ÎÂ¿ÅüÎà¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¸¶ÎÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãº»À¿å¤ÈCaCO3¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤È¡¢°åÎÅÍÑºàÎÁ¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À½Ë¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äÊªÀ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤ÎåÌÌ©¤ÊÊªÀÀ©¸æ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÁÏ½ý¼£Ìþ¤äÂ¡´ïºÆÀ¸¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¹©³ØÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Â¹ÀµµÁ°é±ÑºâÃÄ(GD14469, GD9675, GD2825)¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤³¤¦¤è¤¦²ñ(2019-15)¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
»¨»ïÌ¾¡§Materials Advances
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Effect of CO2 release behavior on the crosslinking degree of alginate hydrogels prepared with CaCO3 and carbonated water
Ãø¼Ô¡§Ryota Teshima, Shigehito Osawa, Kaoru Hirose, Yayoi Kawano, Akihiko Kikuchi, Takehisa Hanawa and Hidenori Otsuka
DOI¡§10.1039/d4ma00257a(https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ma/d4ma00257a)
¢¨PR TIMES¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¾åÉÕ¤¡¦²¼ÉÕ¤Ê¸»ú¤äÆÃ¼ìÊ¸»úÅù¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àµ¼°¤ÊÉ½µ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àµ¼°¤ÊÉ½µ¤Ï¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØWEB¥Úー¥¸¡Êhttps://www.tus.ac.jp/today/archive/20241118_7908.html¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£