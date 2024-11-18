11/20(¿å)³«ºÅ¡ÚºÎÍÑÃ´Åö¸þ¤±¡Û°µÅÝÅª¤Ë¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¡ª¡ÖÁª¹Í¼Âà/ÆâÄê¼Âà¤òËÉ¤°ÊýË¡¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¥Ã¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¡§¸¶ÅÄ Îµ°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÁª¹Í¼Âà/ÆâÄê¼Âà¤òËÉ¤°ÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò¡¢2024Ç¯11·î20Æü(¿å)12»þ¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://form.k3r.jp/grop_bpo_marketing/webinar_241120_1218
¢£¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹
¡¦Æü¡¹ÌÌÀÜÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»Üºö¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦¤¤¤¤¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Áª¹Í¤äÆâÄê¤ò¼Âà¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦¤½¤â¤½¤â¼«¼Ò¤¬¡ÖÂè°ì»ÖË¾¡×¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¤¸õÊä¼Ô¤¬Íè¤¿¤Î¤Ë¡¢Áª¹Í¼Âà¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ªº¤¤ê¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼ÔÍÍ
¡¦ÆâÄê¼ÂàÎ¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢²¿¤«ÂÐºö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎºÎÍÑ¡¦¿Í»öÉôÌç´ÉÍý¼ÔÍÍ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/28_1_67a9e7d5c0d068dcb7848040ed05ba4c.jpg ]
<²ñ¼Ò³µÍ×>
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¥Ã¥×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔÃæ¶è¤µ¤¤ 70-3
¡ÊÅÐµ¾åËÜ¼Ò¡Ë²¬»³¸©²¬»³»ÔÃæ¶è¤µ¤¤ÅìÄ® 2-2-5
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ¡¡Îµ°ìÏº¡Ê¤Ï¤é¤À ¤ê¤å¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯»ö¶È¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¢¥Æ¥ì¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢È¯Á÷¥µー¥Ó¥¹¡¢»öÌ³¥µー¥Ó¥¹ Â¾
ÀßÎ©¡§1975 Ç¯ 10 ·î 13 Æü
´ë¶ÈHP¡§https://www.grop.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¥Ã¥× BPO ËÜÉô ¹ÊóÃ´Åö
e-mail¡§bpo-ib-info@grop.co.jp