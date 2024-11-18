¸µ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö ËÌÊÆR&D ¸¶²Á´ë²èÉôÄ¹ ¾®ÎÓ±Ñ¹¬»á¤¬¸ì¤ë¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¡Ù¶¯²½
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿ùÌî¡¡¾°»Ö¡¢°Ê²¼¡§¥ì¥¤¥äー¥º¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¡Ù¶¯²½¡Ù¤ò2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.layers.co.jp/seminar/s20241212/
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÀ½Â¤¶È¤Î³¤³°Çä¾åÈæÎ¨¤¬50%¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥Áè¤¬±×¡¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¤ÊÆ´ë¶È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍø±×Î¨¤Ï¿ô%¡¢ROE¤Ï10%°Ê¾å¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤Ê¤É¤Î´Ä¶µ¬À©¶¯²½¤ä¿Í·ïÈñ¡¦ÊªÎ®Èñ¡¦»ñºàÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×Í×°ø¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ø¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¡Ù¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¸¶²Á´ë²èÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤ÏSBIÂç³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ ±Ñ¹¬»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¥È¥è¥¿Î®¤Î¸¶²Á´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶²Á¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤È´ÉÍý¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤äÊªÎ®¥³¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥È¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢ÎÌ»ºÁ°ÃÊ³¬¤Ç¤Î¸¶²Á´ë²è³èÆ°¤ÈÎÌ»º»þ¤Î¸¶²Á´ÉÍý³èÆ°¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00～17¡§00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§
¡ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¢£¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤´¾Ò²ð
¢£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¤â¤È¤á¤é¤ì¤ë¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊý¸þÀ
¿ùÌî¡¡¾°»Ö¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë
¡ü´ðÄ´¹Ö±é
¡Ö¥È¥è¥¿¤Î¸¶²Á´ë²è¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë½ÅÍ×¹àÌÜ
～¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯Èñ¡¢ÊªÎ®Èñ¡¢¸ÜµÒ²ÁÃÍ»Ø¿ô¡ÊCVI¡Ë～¡×
¢£ÁýÂç¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¸¶²Á´ë²è
¢£¸¶²Á´ë²èÃÊ³¬¤Ç¤ÎÊªÎ®¥³¥¹¥È
¢£¸ÜµÒ²ÁÃÍ»Ø¿ô¡ÊCVI¡Ë¤ÎºîÀ®¤Î¥Ò¥ó¥È
¢£¼ÂºÝ¸¶²Á¤Î¼èÆÀ¤«¤é»Ï¤á¤ë¸¶²Á´ë²è
¾®ÎÓ¡¡±Ñ¹¬ »á¡ÊSBIÂç³Ø±¡Âç³Ø ¶µ¼ø ¸µ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö ËÌÊÆR&D ¸¶²Á´ë²èÉôÄ¹¡Ë
¡ü¹Ö±éII
¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥é¥¤¥¹¤ò°Õ¼±¤»¤è¡ªÀ½ÉÊ³«È¯¡ß¸¶²Á´ë²è¤Ç¥³¥¹¥È¤òºî¤ê¹þ¤à¡×
¢£¸¶²Á¤òºî¤ê¹þ¤à£³Í×ÁÇ¡Ê¥×¥í¥»¥¹¡ß¥Çー¥¿¡ßÁÈ¿¥¡Ë
¢£¥â¥¸¥åー¥ë³«È¯¤È¸¶²Á´ë²è¡¢À½ÉÊ³«È¯¤È¸¶²Á´ë²è
¢£¸¶²Á´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¦³°ÃíÀè¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¦Ï¢·È¶¯²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
±ß»Ò¡¡µ®µÁ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° SCM»ö¶ÈÉô ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡ü¹Ö±éIII
¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤êÎÏ¤Î¿¿²Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¼ÂºÝ¸¶²Á´ÉÍý¤Î¼ÂÁ©¡×
¢£É¸½à¸¶²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¸¶²Á
¢£¼ÂºÝ¸¶²Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ë
ºÇÅ¬ÃÏÀ¸»º¡¢À½ÉÊ¥Ç¥£¥¹¥³¥ó¡¢²Á³Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë
¢£ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂºÝ¸¶²Á´ÉÍý
¾®ÎÓ¡¡¿¿¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° SCM»ö¶ÈÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡§ https://www.layers.co.jp/seminar/s20241212/
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®ÎÓ¡¡±Ñ¹¬ »á
SBIÂç³Ø±¡Âç³Ø ¶µ¼ø
¸µ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö
ËÌÊÆR&D ¸¶²Á´ë²èÉôÄ¹
1980Ç¯Ì¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô¾ðÊó¹©³Ø²ÊÂ´¶È¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¹©¶È(³ô)Æþ¼Ò¡£2011Ç¯Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê½¤Î»¡¢MBA¡£2017Ç¯Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê¸å´üÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£2009Ç¯Âçºå»ÔÎ©Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê¹ñºÝ´ÉÍý²ñ·×ÏÀ¡Ë¡¢2011Ç¯¤«¤éÌ¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê¼«Æ°¼Ö¹©³Ø³µÏÀ¡Ë¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç¤ÏÆâÁõÀß·×¡¢À½ÉÊ´ë²è¡¢¸¶²Á´ë²è¤Ë½¾»ö¡£1989Ç¯¤«¤é3Ç¯´ÖÀß·×¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢µÚ¤Ó2003Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¸¶²Á´ë²èÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¶ÐÌ³¡£2012Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¸¶²Á´ë²è¼ÒÆâ¶µ°é¼çÇ¤¹Ö»Õ¡£
2017Ç¯¤è¤ê¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¸ÜÌä¡£
¿ùÌî¡¡¾°»Ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¸øÇ§²ñ·×»Î
¥¢ー¥µー¥¢¥ó¥Àー¥»¥ó¡Ê¸½¡§¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1983Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀßÎ©¡£510Ì¾¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¾å¾ì´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¿ä¿ÊµÚ¤Ó¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦Æ³Æþ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä´ÉÍýÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¡¦Æ³Æþ¡¢²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¹½ÃÛ¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¶ÈÌ³²þ³×¡¢IT¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÅù¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ¿¿ô¹Ô¤¦¡£
±ß»Ò¡¡µ®µÁ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
SCM»ö¶ÈÉô
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¸÷³Ø·ÏÀºÌ©µ¡´ï¥áー¥«ー¤äÇÀÎÓ¶Èµ¡³£¥áー¥«ー¡¢½»ÂðÀßÈ÷¥áー¥«ー¡¢Â¤Á¥¶È¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ーÅù¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿ôÂ¿¤¯¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ëÀ½Â¤¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûµëÄ´À°¡¦PSI¶ÈÌ³¹½ÃÛ¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ë³«È¯¡¦ÉÊ¼Á¡¦À½Â¤¡¦±Ä¶È¤Ê¤É¤ÎÁ´¼Ò¶ÈÌ³»ë¤¨¤ë²½¤Ê¤É¡¢SCMÎÎ°è¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¾®ÎÓ¡¡¿¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
SCM»ö¶ÈÉô
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
°åÎÅµ¡´ï¡¢ÇÀÎÓ¶Èµ¡³£¥áー¥«ーÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢¼«Æ°¼ÖOEM¥áー¥«ー¤Î¸¶²Á´ë²è¡¢»º¶Èµ¡³£¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ëERPÆ³Æþ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËÀ½Â¤¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëSCMÎÎ°è¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÉý¹¤¯¹Ô¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥äー¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://www.layers.co.jp/
1983Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿510Ì¾¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤ÎÆÈÎ©·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤¬¡ÖÀï¤¦ÁÏÂ¤½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ä¼ÒÆâ¾ï¼±¤ÎÂÇÇË¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬·ã¤·¤¤´Ä¶ÊÑ²½¤ÎÃæ¡¢¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ïー¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä´ÉÍýÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¡¦Æ³Æþ¡¢²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥àºÆ¹½ÃÛ¡¢¿Í»ö·ÐÍý¶ÈÌ³²þ³×¡¢¿Í»ö¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢¿Í»öÀ©ÅÙÀß·×¡¢¸¶²Á´ë²è¡¢¸¶²Á´ÉÍý¡¢À½ÉÊ³«È¯¥×¥í¥»¥¹³«È¯¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬ºÆ¹½ÃÛ¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¡¢¹ñÆâÍÎÏ´ë¶ÈÌó500¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó1,000¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£