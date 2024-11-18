ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅÁÅý¤òÌ£¤ï¤¦Ç¯±Û¤·～22¥Û¥Æ¥ë³ÆÃÏ¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤È¤ª»¨¼Ñ¤ò¡¢12·î31Æü～1·î3Æü¤Î¥Ç¥£¥Êー¡¦Ä«¿©¤Ë¤ÆÄó¶¡～¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡×¡Ö¥á¥ë¥¥åー¥ë¡×
ÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ ´ÝÌß¤ª»¨¼Ñ ¥¤¥áー¥¸
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¡¦¥¢¥³ー¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿ÆüËÜË¡¿Í¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÆüËÜÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡×¡Ö¥á¥ë¥¥åー¥ë¡×¤Î³Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷½¬¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¤ª»¨¼Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤ì¤ë½Ð½Á¤äÌß¡¢¶ñºà¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢22¥Û¥Æ¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤äÉ÷½¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê°ìÎã¡Ë
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆá¿Ü¹â¸¶¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
ÆÊÌÚÌ¾»º¤ÎÆü¸÷¤æ¤Ð¤ÎÉ÷Ì£¤È¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦¤Î´ÅÌ£¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¡¢¤½¤Ð¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢³¤Ï·Å·¤äÌîºÚÅ·¤â¤´ÍÑ°Õ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥¥åー¥ë¹âÃÎÅÚº´¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¹âÃÎÌ¾Êª¤Î¤¢¤ª¤µ¤ÎÅ·¤×¤é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ì£¡¢¹á¤ê¤È¤â¤Ë¶¯¤¯Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë½¡ÅÄÀá¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·¤×¤é¤½¤Ð ¥¤¥áー¥¸
¤«¤±¤½¤Ð ¥¤¥áー¥¸
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆîË¼Áí¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¤¢¤µ¤ê¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿½Ð½Á¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤½¤Ð¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ÎÃæ¤Ë¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÊÌÉÜÏÑ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
´³¤·ÄÇÂû¤È³ïÀá¤Ç¤È¤Ã¤¿½Ð½Á¤Ë¡¢´Å¿É¤¯Ê²¤¾å¤²¤¿Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤ÊË¸å¤É¤ê¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£»ÝÌ£¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª»¨¼Ñ¡×¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê°ìÎã¡Ë
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë»¥ËÚÂçÄÌ¸ø±à
·ÜÆù¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤ê¡¢¶ñºà¤Ë¤ÏÂçº¬¡¢¿Í»²¡¢µíèð¤Ê¤É¤Îº¬ºÚÎà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤á¤Î¤¹¤Þ¤·»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤¤¤¯¤é¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆá¿Ü¹â¸¶¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¸»ÍêÄ«¤¬¹Ô¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼í¤ê¡ÖÆá¿ÜÌî´¬¼í¡×¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆé¤ò¡¢¤ª»¨¼ÑÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£³ÑÌß¡¢¹ç³û¡¢·ÜÆù¡¢ÆÚÆù¤ä½Ü¤ÎÌîºÚ¡ÊÂçº¬¡¢Î¤°ò¡¢¿Í»²¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢¶ÌÇ¬Åù¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»¨¼Ñ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Þ¤·»ÅÎ©¤Æ ³ÑÌß¤ª»¨¼Ñ ¥¤¥áー¥¸
¤¹¤Þ¤·»ÅÎ©¤Æ ´ÝÌß¤ª»¨¼Ñ ¥¤¥áー¥¸
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë°ËÀª»ÖËà¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
³ï¤Èº«ÉÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¹¤Þ¤·»ÅÎ©¤Æ¤Î½Ð½Á¤Ë¡¢ÃÏ¸µ»º¤Î¤¢¤ª¤µ¤òÆþ¤ì¤Æ¹á¤ê¤è¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ìß¤Ï¹ÈÇò¤Î´ÝÌß¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥¥åー¥ëÉÙ»³Å×ÇÈ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
ÉÙ»³ÏÑ¤ÎòÞ¤È·Ü¤Î»ÝÌ£¤¬¤¤¤¤¿¤¹¤Þ¤·»ÅÎ©¤Æ¤Î½Ð½Á¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¤òÉ½¤¹¹ÈÇò¤ÎÇò¶Ì¤¬ÆÃÄ§¤Î¤ª»¨¼Ñ¡£
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆàÎÉ³à¸¶
´ÝÌß¡¢Âçº¬¡¢¿Í»²¡¢Î¤°ò¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯Åù¤¬Æþ¤Ã¤¿ÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤Î¤ª»¨¼Ñ¡£ÆàÎÉ¤Ç¤Ï»¨¼Ñ¤ÎÌß¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢º½ÅüÆþ¤ê¤Î¤¤ÊÊ´¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ ´ÝÌß¤ª»¨¼Ñ ¤¤Ê¤³Åº¤¨ ¥¤¥áー¥¸
ÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ ´ÝÌß»¨¼Ñ ¥¤¥áー¥¸
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¥Û¥Æ¥ë¶áÎÙ¤ÎÄ®¡¢³ïÀáÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂ²Î»³¸©°õÆîÄ®¡Ê¤¤¤Ê¤ß¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ª»¨¼Ñ¤Ë³ïÀá¤òÅº¤¨¤Æ¿·Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÉ÷½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤ÇÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑ¤Î³ïÀá¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÀ¾É÷¤ËÌß¤Ï´ÝÌß¡¢¹ÈÇòÂçº¬¿Í»²¡¢Ì£Á¹¤ÏÃÏ¸µ¡Ö¤ä¤Þ¤À¡×¤ÎÇòÌ£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¡¿¤ª»¨¼Ñ ³µÍ×
¡¡Ç¯±Û¤·¤½¤Ð
¡ÚÄó¶¡Æü¡Û2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û¥Ç¥£¥Êー 17:︎30～21:︎︎00 ¡Ê20:30ºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë
¡¡¤ª»¨¼Ñ
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡ÛÄ«¿© 7:︎00～9:︎︎30 ¡Ê9:00ºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Î¿©»öÂå¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¤ä»ºÃÏ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡Û
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë»¥ËÚÂçÄÌ¸ø±à¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¢¨¥Ç¥£¥Êー¤ÎÄó¶¡¤Ê¤·
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆá¿Ü¹â¸¶¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆîË¼Áí¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÈ¬¥ö³Ù¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡Ê»³Íü¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÉÍÌ¾¸Ð¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë°ËÀª»ÖËà¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡Ê»°½Å¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÈüÇÊ¸Ð¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆàÎÉ³à¸¶¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÃ¸Ï©Åç¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÊÌÉÜÏÑ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾ー¥È¡Ê²Æì¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëµÜ¾ëÂ¢²¦¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëÎ¢ÈØÄô¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëÄ¹Ìî¾¾Âå¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëÉÙ»³Å×ÇÈ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëµþÅÔµÜÄÅ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëÄ»¼èÂç»³¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ë¹âÃÎÅÚº´¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëÊ¡²¬½¡Áü¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëº´²ìÅâÄÅ¥ê¥¾ー¥È¡Êº´²ì¸©¡Ë
https://accor-resorts-japan.jp/
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤´¾Ò²ð¡¡¢¨¥ì¥¹¥È¥é¥óÌ¾¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ì¥¹¥È¥é¥óÌ¾¡ä
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡§¡ÖLe Sensoriel¡Ê¥ë¡¦¥µ¥ó¥½¥ê¥¨¥ë¡Ë¡×
¥á¥ë¥¥åー¥ë¡§¡ÖLocavore¡Ê¥í¥«¥Üー¥ë¡Ë¡×
³¤¡¦»³¤Î¹¬¤Î¿ô¡¹¤È½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿©ºàËÜÍè¤Î¼«Á³¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ºÌ¤êË¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤ä¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤ë°ìÉÊ¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Óー¥ë¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¾ÆÃñ¤Ê¤É¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¡Ë
Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¡¦¤ª»¨¼Ñ¤Î¤Û¤«¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ë¥åー¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥Êー
¡ÚÎäÀ½ÎÁÍý¡Û¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤È¥Óー¥Ä¥ëー¥È¥°¥ê¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¥«¥ë¥Ñ¥Á¥ç ³ä¤ê¤·¤¿Íñ²«¥È¥ê¥å¥Õ¥½ー¥¹¡¢¤è¤À¤ì¤É¤ê¥µ¥é¥À ¤Ê¤É
¡Ú²¹À½ÎÁÍý¡Û¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¥«¥ìー¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¡¢Îý¼·Ì£¹á¤ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡¢¹Ã³ÌÎà¤È¥ª¥ë¥Ä¥©¡ÊÂçÇþ¡Ë¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡¢¥ßー¥È¥Üー¥ë ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÉ÷¡¢ËãÇÌÆ¦Éå µþÅÔ¹õ¼·Ì£É÷Ì£¡¢¥·ー¥Õー¥É¾Æ¤¥Óー¥Õ¥ó¡¢Ã´¡¹ÌÍ¡¢¥«¥ìー¤¦¤É¤ó ¤Ê¤É
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡ÛBLT¥Ðー¥¬ー
¡ÚÏÂ¿©¡Û²¡¤·¼÷»Ê¡¢¹ñ»ºµí¤Þ¤¿¤ÏÆÚÆù¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤Ê¤É
¡Ú¥íー¥«¥ë¥á¥Ë¥åー¡Û¤ª»É¿È¡¢½ÁÊª¡¢¼ÑÊª¡¢¾Æ¤Êª ¤Ê¤É¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¥Ñ¥ó¡Û¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¡¢¥Ê¥ó¡¢¸Þ¹òÊÆ¥íー¥ë ¤Ê¤É
¡Ú¥Ç¥¶ー¥È¡Û¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡¢¥¯¥ìー¥à¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÉ÷¥³ー¥Òー¥¼¥êー¡¢¥é¥º¥Ù¥êー¥±ー¥¡¢ËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¢¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¥Üー¥É¡¢¥Õ¥ëー¥Ä³Æ¼ï ¤Ê¤É
¡Ú¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Û¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥åー¥¹¡¢ÀÖÉòÆº¥¸¥åー¥¹ ¤Ê¤É
¡Ú¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Û¥Óー¥ë¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢¥¦¥£¥¹¥ー¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡¢¥Ö¥é¥ó¥Çー¡¢¥¸¥ó¡¢¥¦¥©¥Ã¥«¡¢¥Æ¥ー¥é¡¢¥é¥à¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¾ÆÃñ¡¢Çß¼ò¡¢¥â¥Ê¥ó¥·¥í¥Ã¥×³Æ¼ï ¤Ê¤É¡ÊÌÃÊÁ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡Ä« ¿©
¡ÚÎäÀ½ÎÁÍý¡Û¥Óー¥È¥ëー¥È¡õ¥¥Ì¥¢¥µ¥é¥À¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¥Ô¥«¥ê¥ê¡¢¥Õ¥¡¥í¤È¥Õ¥§¥¿¥Áー¥º¤Î¥µ¥é¥À¡¢¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢³Æ¼ï¥Áー¥º¡¢³Æ¼ï¥¹¥àー¥¸ー ¤Ê¤É
¡Ú²¹À½ÎÁÍý¡Û¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡¢¥½ー¥»ー¥¸¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ê¥²¥Ã¥È¡¢¥Á¥¥ó¥°¥é¥¿¥ó¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥ó¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¡¢¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÏÂµí¥Ü¥í¥Íー¥º ¤Ê¤É
¡Ú¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¡Û¤ª´¡¡¢ÅÀ¿´¡¢¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥«¥ìー¡¢¥Õ¥©ー ¥¬ー¡¢ÆÚ¹üµû²ð·ÏÙÇÌÍ
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡Û¥ß¥Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡¢¾ÆÎ©¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥±ー¥¡¢¥×¥í¥·¥åー¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Ùー¥³¥ó¡¢¥Ò¥ì¥«¥Ä¥¹¥é¥¤¥Àー¡¢¥Ýー¥Á¥É¥¨¥Ã¥°¡õ¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¥¨¥Ã¥° ¤Ê¤É
¡ÚÏÂ¿©¡Û¤À¤·´¬¤Íñ¡¢¤È¤í¤í¡¢ÃÏ¸µÌîºÚ¤Î¶âÊ¿ßÖ¤á¡¢¾Æ¤µû¡õ¼Ñµû¡¢¤¹¤¾Æ¤¡¢¤Î¤Ã¤±Ð§ ¤Ê¤É
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ë¥Ðー¡Û¥·¥ê¥¢¥ë¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Ê¥Ã¥Ä³Æ¼ï
¡Ú¥Ñ¥ó¡Û¾Æ¤¤¿¤Æ¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¢¥Ñ¥ó¥ªー¥ì¥¶¥ó¡¢±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¢¥Èー¥¹¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¥Üー¥É¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥Ö¥ì¥Ã¥É ¤Ê¤É
¡Ú¥Ç¥¶ー¥È¡Û¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡¢¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥»¥í¥é¥¼¥êー¡¢¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¥é¥º¥Ù¥êー¡¢¥èー¥°¥ë¥È³Æ¼ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä³Æ¼ï ¤Ê¤É
¡Ú¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Û¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥¸¥åー¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¡¢µíÆý¡¢Æ¦Æý ¤Ê¤É
¡Ú¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Û¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó
¢£¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ÈË°¤¯¤Ê¤È¯¸«¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ìó 20 Ç¯Á°¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç³«¶È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤ÈÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤éÁ´À¤³¦¤ÇÌó70¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Þ¥¤¥½ー¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¡¦¥É¡¦¥Ñ¥é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¦ ¥ê¥ª¥»¥ó¥È¥í¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖProudly Local～¤½¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ÛÆâ¤ËÉº¤¦¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¿©ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸Þ´¶¤Ç¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦´·½¬¤Ë¿¼¤¯¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÚºß¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¶¯¤ß¤È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤Î¿¿¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ã¥É¥¹¥±ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë°ì´Ó¤·¤¿¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹´ð½à¤òÊÝ¾Ú¤·¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÆÃÄ§¤ÈÊ¸²½¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£65¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë1,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤¹¤ë¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢»ÔÆâÃæ¿´Éô¡¢³¤´ßÉô¡¢»³³ÙÉô¤Ê¤É¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖLocally Inspired Hotel～¥íー¥«¥ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿©¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¿È¶á¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤ÄÈóÆü¾ï¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥³ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥³ー¤Ï¡¢À¤³¦ 110 ¥ö¹ñ¤Ç 5,700 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢
10,000 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ðー»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£45 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥ß¥Ã¥É¥¹¥±ー¥ë¡¢¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤Î²ñ¾ì¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥Ðー¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢¥·¥§¥¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦Æâ¤ÇÂ¿ÍÍ¤«¤Ä´°Á´¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦Æâ¤ÇºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤ÄENNISMORE ¼Ò¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë¤è¤ê¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥³ー¤Ï¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÌó33Ëü¿Í¤Î¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥³ー¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢ALL - Accor Live Limitless ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Accor Solidarity ´óÉÕ´ð¶â¡¢RiiSE¡¢ALL Heartist ´ð¶â¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÑÍý¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Äー¥ê¥º¥à¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶ÊÝ¸î¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Êñ³çÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1967Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥³ー¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¥Ñ¥ê¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊISIN ¥³ー¥É¡§FR0000120404¡Ë¤ª¤è¤Ó OTC »Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§ACCYY¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï https://group.accor.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2024Ç¯11·î18ÆüÇÛ¿®»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£