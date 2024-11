¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¡Ö#nasneº£¤¹¤°Íß¤·¤¤¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇPlayStation(R)5¤È¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡©

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之、以下バッファロー)は、これから寒くなりお家で過ごす時期を、バッファローの商品とともに楽しんでいただきたいと思い、本日2024年11月18日(月)から3日間限定のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

当選賞品であるネットワークレコーダー&メディアストレージ「nasne(R)(ナスネ、以下nasne(R))」があれば、年末に向けて増えてくる特番の視聴もばっちり。また、さまざまな番組に出演するアイドルを見逃したくない推し活中の方や、アニメを最速でチェックしたい方、お気に入りの番組は録り溜めて後で堪能したい方などの、ご自身に合ったテレビライフをより充実したものへとサポートしてくれることでしょう。

キャンペーン概要

キャンペーン名

3日間限定!「#nasne今すぐ欲しい」プレゼントキャンペーン

賞品

・PlayStation(R)5(CFI-2000A01)

・nasne(R) (NS-N100)(https://www.buffalo.jp/nasne/)

※上記商品をセットで1名様にプレゼント

期間

2024年11月18日(月)~11月20日(水)23:59(3日間)

当選賞品の発送

2024年12月上旬

※当選のご案内は2024年11月21日(木)を予定しています。

応募方法

・Xのバッファロー公式アカウント(@BUFFALO_melco )(https://x.com/BUFFALO_melco)をフォロー

・キャンペーン投稿をリポスト

※ハッシュタグ「#nasne今すぐ欲しい」を入れたリプライで当選確率が上がります。

・当選された方にはキャンペーン終了後の2024年11月21日(木)頃に、賞品発送先確認のためにDMをお送りいたします。

nasne(R)

Xバッファロー公式アカウント :https://x.com/BUFFALO_melco

nasne(R)は、2012年8月にSIEより発売され、ハードディスクドライブと地上デジタル/衛星デジタル(BS/110度CSデジタル)チューナーを搭載したネットワークレコーダー&メディアストレージとして、多くのユーザー様に支持されつつ、2019年に販売終了となりました。2021年3月にSIE協力のもと、バッファローが継承し、今までのnasne(R)体験はそのままに、内蔵ストレージの大容量化や、スマホ対応表示の見直しなど高画質・高速ネットワーク時代に合わせて進化しました。

主な特長- PlayStation(R)5(以下PS5)、PlayStation(R)4(以下PS4)、iOS、Androidでテレビ番組を録画・視聴できるTV/スマートフォン用アプリケーションtorne(R)に対応(※1)。- 「お引越しダビングアプリ」により、nasne(R)に録画したテレビ番組データを、新しいバッファロー製nasne(R)へダビング可能(※2)。- 内蔵HDDは2TB。外付HDD接続による容量追加は8TBまで対応し、内蔵HDD(2TB)と合わせて最大総容量10TBまでの構成が可能。- iPhone/iPad向けテレビアプリtorne(R) mobileにおける視聴画質はSIE製nasne(R)から向上し、HD画質(720p)を実現。Android向けテレビアプリtorne(R) mobileはこれまで通り対応(※3)。- torne(R)は最大4台の接続に対応。- PS5(R)/PS4(R)、iPhone、iPad、Android 端末でニコニコ実況連携機能に対応。- お引っ越しダビング機能により、SIE製nasne(R)に録画した番組を、まとめて別のバッファロー製nasne(R)にダビングが可能。

※1 PS5(R)、iOS、Android版torne(R)でnasne(R)の機能を利用するには、アプリ内課金が必要です。

※2 システムソフトウェアがVer.4.0以降でご利用いただけます。

※3 対応機種は商品ページ(https://www.buffalo.jp/nasne/products.html)をご確認ください。

nasne(R)商品ページ(https://www.buffalo.jp/nasne/)

X バッファロー公式アカウント(https://x.com/BUFFALO_melco)

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」、「PS4」、 「nasne(ナスネ)」および「torne(トルネ)」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.