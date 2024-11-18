¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤È¼«Èñ¥ê¥Ï¥Ó¥êºÇÂç¼ê¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥»¥ó¥¿ー¡×±¿±Ä¤ÎMEDIROM Rehab Solutions¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¼Â¸³Êó¹ðPhase4
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥í¥à¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¡§¸÷¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ö·ò¸÷Íá(R)¡×¤È¤ÏÆÈ¼«ÁÇºà¤Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥·¥ê¥³ー¥ó¤ä¼ù»é¤Ê¤É¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÊü¼Í¤µ¤ì¤ë¸÷¤Î¤³¤È¡£°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥±¥¢¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾È¼ÍÉô°Ì¤Î¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡§¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Î¿åÍÏ²½¥á¥¿¥ëµ»½Ñ¡Ö¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍÏ¤«¤·¤¿¿å¤ÈÆÃ¼ì¤ÊÇ´ÅÚ¤òÎý¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÀ®·Á¡¦¾ÆÀ®¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Æ¥Ã¥¯½èÍý¤ò¹Ô¤¤Ê´ºÕ¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥³ー¥ó¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤Ë¤âÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨web¥Úー¥¸¡§https://www.phiten-lifetec.com/products/healthylightbathing-shower/¡Ú³µÍ×¡Û¡¡·ò¸÷Íá(R)¤Ë¤è¤ëÆüÃæ²¾Ì²¤Î¼Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¼Â¸³¢£ÌÜÅª¡§¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Î¸÷¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ö·ò¸÷Íá(R)¡×¤¬À¸ÂÎ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò2¤Ä¤ÎÊýË¡¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¢£Ä´ºº¼çÂÎ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡/¡¡Ä´ºº¼Â»Üµ¡´Ø¡¡Ç¾¹¼ºÉ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥»¥ó¥¿ー¡Ê±¿±Ä¡§¥á¥Ç¥£¥í¥à ¥ê¥Ï¥Ö ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¢£ÊýË¡¡§ ¼ÂÃÏÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÁ°Êý´ù¾å¤ËÁ°ÏÓ»Ù»ý¤·¡¢Æ¬Éô¤òÁ°ÏÓ¤Ë¤Î¤»¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Á°·¹Ã¼ºÁ°Ì¤ò¤È¤êÊÄ´ã¡£Â¬Äê¼Ô¤Ï·ò¸÷Íá¥Éー¥à¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥×¥é¥»¥Ü¥Éー¥à¤ò¹øÇØÉô¸åÊý¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¾È¼Í¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ÆþÌ²¤·¤¿¾ì¹ç¤â»þ´Ö´ÉÍý¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¡Ê¾ÜºÙ¡Ë¡¦Phitenµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë·ò¸÷Íá¥Éー¥à¤È³°¸«¤¬´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¥×¥é¥»¥Üµ¡ºà¤Ë¤è¤ë°ì½ÅÌÕ¸¡Ë¡¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー²ðÆþ¡¦²ðÆþ¤ÏºÁ°Ì¤ÇµÙÂ©¤ò¤È¤ê¡¢¹øÇØÉô¤Ë¾åµ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì15Ê¬´Ö¾È¼Í¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤È´Ö¤Ë5Ê¬´Ö¤ÎÊâ¹Ô¤ò¼Â»Ü¡Ê1Æü¤ÎÄ´ºº»þ´Ö¤Ï·×45Ê¬¡Ë¡¦²ðÆþ1ÆüÌÜ¤È2ÆüÌÜ¤ÇÆ±°ì»þ´ÖÂÓ¤Ë¼Â»Ü¡¢¾È¼Í½ç½ø¤ò¥¯¥í¥¹¤·¤¿¡¦²ðÆþ»þ¤ÎÇ¾ÇÈÇÈ·Á¤òÂ¬Äê¡¢¥Û¥ë¥¿ー¿´ÅÅ¿Þ¤ÏÁõÃå¤·¤Æ½éÆü¤«¤éÍâÆü¤È¤Ê¤ë²ðÆþ1ÆüÌÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÌë´Ö¿çÌ²»þ¤«¤éÆüÃæ¡¢²ðÆþ2ÆüÌÜ¤ÎÆüÃæ¤ÎLF/HF¤òÂ¬Äê¡¦²ðÆþÁ°¸å¤ËÂÎÄ´¤ä²ðÆþÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ê»ÈÍÑµ¡ºà¡ËÇ¾ÇÈ·×¡Êmuse¼ÒÀ½ muse S¡Ë¡¢ÇÈ·ÁÀ®Ê¬¤ÎÃê½Ð¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥·ー¥¯¼Ò Neuro Switch¡Ë¥Û¥ë¥¿ー¿´ÅÅ¿Þ¡Ê¥¹¥º¥±¥ó¼ÒÀ½ Cardy 303 pico+¡Ë¡¢LF/HF¤Î¥Çー¥¿»»½Ð¡Ê¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥¢¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¼Ò¡Ë¡ÊÅý·×²òÀÏ¡Ë ¡§ÆÀ¤é¤ì¤¿¿ôÎÌ¥Çー¥¿¤ÏÅý·×³ØÅª²òÀÏ(ÂÐ±þ¤Î¤¢¤ët¸¡Äê) ¤ò¹Ô¤¤¡¢Í°Õ¿å½à¤Ï5¡óÌ¤Ëþ¤È¤·¤¿¡Ê¼Â»Ü»þ´ü¡Ë ¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë～ 3Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¡Ë¡§25～65ºÐ¤ÎÃËÀ¡¢ËÜÄ´ºº¤ÎÀâÌÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥µ¥¤¥º¡Ë¡§n=10¥Çー¥¿²òÀÏ[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16099/220/resize/d16099-220-b5008a158cf9b10aa36d-0.jpg ]¥Û¥ë¥¿ー¿´ÅÅ¿Þ¡§1Æü¤ÎÊÑÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÀßÄê¡ÊÁ°Æü¤«¤é½éÆü¡Ë¡¢¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤È²ðÆþ¼Â»Ü»þ¤È¤ÎÈæ³Ó¡Ê½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¡Ë¡¢ÆüÃæ³èÆ°»þ¤È²ðÆþ¼Â»Ü»þ¤Îº¹°Û¡§²ðÆþ»þ¤Î¶ÛÄ¥ÅÙ¤Ê¤É¡ÊÁ°Æü¤«¤é½éÆü¡Ë¡¢Ìë´Ö¿çÌ²»þ¤È²ðÆþ¼Â»Ü»þ¤Îº¹°Û¡§µÙ·Æ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ê¤É¡ÊÁ°Æü¤«¤é½éÆü¡Ë¡¢²ðÆþ¼Â»Ü»þ¤ÎPhitenµ»½Ñ¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÈæ³Ó¡Ê½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¡ËÇ¾ÇÈ·×¡§¦ÁÇÈ¡¢¦ÂÇÈ¡¢¦ÈÇÈ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢¥Ñ¥ïー´ÞÍÎ¨Ê¬ÉÛ¤òµá¤á¤ë¡¢²ðÆþ¤È¥×¥é¥»¥Ü¡ÊPhitenµ»½Ñ¡Ë¤ÎÈæ³Ó¡¢²ðÆþ¡¦¥×¥é¥»¥Ü»þ¤ÈÊâ¹Ô»þ¤ÎÈæ³Ó[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16099/220/resize/d16099-220-46921e4fb3aabf02c1ca-1.jpg ]Ä´ºº¼Â»Ü¼Ô¡§ÄáÇ¸±×Ì¦¡¡¡ÊÇ¾¹¼ºÉ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥»¥ó¥¿ーÍý³ØÎÅË¡»Î/ÅìµþÍÌÀ°åÎÅÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÆüÃæ¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆNASA¤Ç²¾Ì²¡ÊNap¡Ë¤Î¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï1995Ç¯¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Power Nap¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÂç´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¶áÇ¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¸¦µæ¤Ï¿Ê¤ß¡¢Ãë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë30Ê¬Ì¤Ëþ¤Î¼Â»Ü¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ï¤½¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤«¤é³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Phiten¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬¶ÚÆù¤ò´Ë¤á¤ë¤È¤ÎÆâÍÆ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥«¥à¤Ë¤ÏÇ¾ÇÈ¤Î¦Á¡¦¦Â¡¦¦ÈÇÈÀ®Ê¬¤È¥Û¥ë¥¿ー¿´ÅÅ¿Þ¤Ç¼«Î§¿À·Ð·Ï¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëLF/HF¤òÍÑ¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÇ¾ÇÈ¤Î¦Á¡¦¦ÈÇÈÀ®Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¦ÂÇÈÀ®Ê¬¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢LF/HF¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¸÷Íá(R)¤ÈPhitenµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥»¥Ü¤ò²¾Ì²Ãæ¤ËÍøÍÑ¤·¤ÆÈæ³Ó¤·¡¢·ò¸÷Íá(R)¤ÇÎÉ¹¥¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Phitenµ»½Ñ¤¬µÙÂ©¤Î¼Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤á¤ë¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£PowerNap¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ìë´Ö¤Î¿çÌ²¤äµÙÂ©¤ò¤È¤ê¤¿¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢·ò¸÷Íá(R)¤Ï¹¤¯¡¢¤Þ¤¿´ÊÊØ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò³µÍ×¢£¥á¥Ç¥£¥í¥à¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16099/220/resize/d16099-220-7c6d4a1baba764fad678-2.png ]¥á¥Ç¥£¥í¥à¤Ï·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖRe.Ra.Ku¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¡ÖLav¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡ÖÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¡×¤äÂÎ¼Á²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢½¼ÅÅÉÔÍ×¤ÇÏ¢Â³¶îÆ°¤¹¤ë³èÆ°ÎÌ·×¡ÖMOTHER Bracelet ¡×¤òÈ¯É½¡£º£¸å¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÃßÀÑ¤·¤¿À¸³è½¬´·¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥Çー¥¿²òÀÏ»ö¶È¤Ø¤â»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³È¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥í¥à ³µÍ×¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥í¥à¡Ê±ÑÊ¸Ì¾ MEDIROM Healthcare Technologies Inc.¡Ë¾å¾ì»Ô¾ì¡§ NASDAQ¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡ÊÊÆ¹ñ¾Ú·ô¥³ー¥É) ¡§ MRM (Nasdaq CM)ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì16FÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸ý ¹¯ÆóÀßÎ©¡§ 2000Ç¯7·îURL ¡§ https://medirom.co.jp/²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒMEDIROM Rehab Solutions¡¡URL¡§https://medirom-rehab-solutions.co.jp/½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ìÆóÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì16³¬ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯6·î4ÆüÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ËÆ£¡¡¹¯Í´ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÝ¸±³°¥µー¥Ó¥¹¡ØÇ¾¹¼ºÉ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥»¥ó¥¿ー¡Ù±¿±Ä¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥µー¥Ó¥¹¼õÂ÷»ö¶È²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒURL¡§https://www.phiten.com/½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è±¨´ÝÄÌ¶Ó¾®Ï©³Ñ¼êÀö¿åÄ®678ÈÖÃÏÀßÎ©¡§1983Ç¯10·î4ÆüÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿ÅÄ¹¥¹¨»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²½¾ÑÉÊ¡¦°åÌôÉô³°ÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦·ò¹¯¥°¥Ã¥ºÅù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È