¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Kabam¤Î¿·ºî ÃæÀ¤ÉôÂâ·¿RPG¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù11·î27Æü¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª
¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü: https://prtimes.jp/i/7736/2155/resize/d7736-2155-8adc8bc5ee96b592bc09-0.jpg ]¼ã¤¥¢ー¥µー²¦¤ÎËÁ¸±¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÃæÀ¤ÉôÂâ·¿RPG¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤ò¡¢11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êApp Store¡¢Google PlayÎ¾¥¹¥È¥¢¤«¤é¤Î¥¢¥×¥êÇÛ¿®¤ä¥²ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤òÆ±Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤Ï¸½ºß»öÁ°ÅÐ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¡¢Google Play¤Þ¤¿¤ÏApp Store¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¡¢ÅÁÀâ¥é¥ó¥¯±ÑÍº¤Î¡Ö¥âー¥¬¥ó¡×¤¬¾¤´¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¾¤´½ñ10Ëç¡×¡¢¹ÔÆ°ÎÏ50¸Ä¡¢10,000¥´ー¥ë¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë200¸Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¡¦App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/king-arthur-/id6499582633¡¦Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.kabam.knights.legends¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢11·î14Æü¤«¤é11·î17Æü¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2024 G-STAR¡×¤Ç¡¢¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥¤¥éー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¥È¥ì¥¤¥éー¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢ー¥µー²¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²ー¥à¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡ÙºÇ¿·¥È¥ì¥¤¥éー¡Ê±Ñ¸ì¡Ë[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=AawVjEGp8cg ]¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¼ã¤¥¢ー¥µー¤òÁàºî¤·¡¢ÁÄ¹ñ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥á¥í¥Ã¥È¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢·õ¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ðー¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥É¥é¥´¥ó¤È°Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥µー¤ÎÁÄ¹ñ¥¥ã¥á¥í¥Ã¥È¤Ïº£¡¢°Ç¤Î¿À¡¹¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ö¥ê¥Æ¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÒÕÃ¥¼Ô¥í¥Ã¥È²¦¤¬Î¨¤¤¤ë·³Àª¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¥í¥Ã¥È²¦¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î°Ç¤ÎÀªÎÏ¡¢¿ÀÏÃ¾å¤ÎÀ¸¤Êª¡¢¸¢ÎÏ¤Ëµ²¤¨¤¿¶¸¿Í¤¿¤Á¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢±¿Ì¿¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¥¥ã¥á¥í¥Ã¥È²¦¹ñ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¥¢ー¥µー¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê±ÑÍº¤ÎÉôÂâ¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢ー¥µー¡×¡¢¡Ö¥Þー¥ê¥ó¡×¡¢¡Ö¥é¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥®¥Í¥Ó¥¢¡×¤Ê¤É¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾Ò²ð±ÇÁü¤äÍÍ¡¹¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù ¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥Èhttps://kingarthur.netmarble.com/jp¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Facebook¡¢Twitter¡¢Instagram¡¢YouTube¡¢TikTok¡¢Discord¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://kingarthur.netmarble.com/jp¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù ¸ø¼°Facebookhttps://www.facebook.com/PlayKingArthur¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù ¸ø¼°Xhttps://X.com/PlayKingArthur¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù ¸ø¼°YouTubehttps://www.youtube.com/@PlayKingArthur¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù ¸ø¼°Instagramhttps://www.instagram.com/playkingarthur/¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù ¸ø¼°TikTokhttps://www.tiktok.com/@playkingarthur¡¦¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù ¸ø¼°Discordhttps://discord.com/invite/aXxgu2hhUq¢¨³Æ¥²ー¥à¥È¥ìー¥éー¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢Á´¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¡Kabam¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡Kabam¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ä¥½ー¥·¥ã¥ëÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äー¥²ー¥à¤ò³«È¯¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ä¼¡À¤Âåµ»½Ñ¡¢³×¿·Åª¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ìー¥äー¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kabam¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ØMarvel ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ä¡ØDisney ¥ß¥éー¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ù¡¢¡Ø¥·¥ç¥Ã¥×¥¿¥¤¥¿¥ó¡§¥¢¥¤¥É¥ë¥¿¥¤¥¯ー¥óRPG¡Ù¤Ï¡¢²¿²¯¤â¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢Apple¤ÎEditor's Choice¤äGoogle Play¤ÎBest Game of the Year¤ò´Þ¤à¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2006Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Kabam¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤È¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤Ê¤É¡¢ËÌÊÆ¤È¥¢¥¸¥¢¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kabam¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢http://www.kabam.com¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¡Netmarble Corp.¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kabam¤ÈSpinX Games¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Jam City¤ÈHYBE¡ÊµìBig Hit Entertainment¡Ë¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§ARISE¡Ù¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÇ·Åã¡§NEW WORLD¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥å2 ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡¢¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://company.netmarble.com/en ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ https://www.netmarble.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£KING ARTHUR: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸ SOFTWARE. (C) 2023 GUROBAL GAMES, INC.(C)2023 KABAM GAMES, INC. A NETMARBLE COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ [m1]¡È전설 등급 영웅 '모르간'을 소환할 수 있는 라이즈업 소환서 10장¡É으로 수정 부탁드립니다.