Kabam¤Î¿·ºî ÃæÀ¤ÉôÂâ·¿RPG¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù11·î27Æü¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª

ネットマーブルジャパン株式会社[画像: https://prtimes.jp/i/7736/2155/resize/d7736-2155-8adc8bc5ee96b592bc09-0.jpg ]若きアーサー王の冒険にインスパイアされた没入感のある中世部隊型RPG『King Arthur: 伝説の誕生』を、11月27日(水)よりApp Store、Google Play両ストアからのアプリ配信やゲームサービスを同日より開始する予定です。正式リリースまで、楽しみにお待ちください。『King Arthur: 伝説の誕生』は現在事前登を実施中で、Google PlayまたはApp Storeで登録された方は、正式サービス開始時、伝説ランク英雄の「モーガン」が召喚できる「ライズアップ召喚書10枚」、行動力50個、10,000ゴールドを受け取ることができます。さらに公式サイトからの事前登録者には、クリスタル200個をプレゼントいたします。・『King Arthur: 伝説の誕生』事前登録サイト・App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/king-arthur-/id6499582633・Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.kabam.knights.legendsネットマーブルは、11月14日から11月17日まで韓国で開催された「2024 G-STAR」で、『King Arthur: 伝説の誕生』の最新トレイラーを公開いたしました。最新トレイラーでは、主人公のアーサー王をはじめ、ゲームの象徴的なキャラクターたちの迫力ある激しい戦闘をお楽しみ頂けます。・『King Arthur: 伝説の誕生』最新トレイラー(英語)[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AawVjEGp8cg ]『King Arthur: 伝説の誕生』は、プレイヤーは若きアーサーを操作し、祖国となるキャメロットを救うために必要な力を得るため、剣エクスカリバーに閉じ込められたドラゴンと闇の契約を結びます。アーサーの祖国キャメロットは今、闇の神々の力を利用してブリテンやその他の国で絶対的な力を手に入れようとしている簒奪者ロット王が率いる軍勢の脅威にさらされています。プレイヤーは、ロット王やその他の闇の勢力、神話上の生き物、権力に飢えた狂人たちに真っ向から立ち向かい、運命を全うしてキャメロット王国を再建するアーサーを助けるために、強力な英雄の部隊を結成する必要があります。公式ブランドサイトでは、ゲームに登場する「アーサー」、「マーリン」、「ランスロット」、「ギネビア」など主要キャラクターの紹介映像や様々の情報を確認できるので、是非公式ブランドサイトをご覧ください。・『King Arthur: 伝説の誕生』 公式ブランドサイトhttps://kingarthur.netmarble.com/jp『King Arthur: 伝説の誕生』の詳細は公式サイトをご確認ください。また、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、TikTok、Discordなどの公式コミュニティチャンネルでも最新情報を確認できますので、ぜひフォローしてください。・『King Arthur: 伝説の誕生』 公式サイトhttps://kingarthur.netmarble.com/jp・『King Arthur: 伝説の誕生』 公式Facebookhttps://www.facebook.com/PlayKingArthur・『King Arthur: 伝説の誕生』 公式Xhttps://X.com/PlayKingArthur・『King Arthur: 伝説の誕生』 公式YouTubehttps://www.youtube.com/@PlayKingArthur・『King Arthur: 伝説の誕生』 公式Instagramhttps://www.instagram.com/playkingarthur/・『King Arthur: 伝説の誕生』 公式TikTokhttps://www.tiktok.com/@playkingarthur・『King Arthur: 伝説の誕生』 公式Discordhttps://discord.com/invite/aXxgu2hhUq※各ゲームトレーラーやコミュニティチャンネルは、全て英語でのご提供となります。◆Kabamについて◆Kabamは、エンターテインメント性やソーシャル性が高く、没入感のあるマルチプレイヤーゲームを開発する世界的なリーダーであり、高品質なグラフィックスや次世代技術、革新的なゲームプレイを世界中のプレーヤーに提供しています。Kabamが提供する『Marvel オールスターバトル』や『Disney ミラー・ウォリアーズ』、『ショップタイタン:アイドルタイクーンRPG』は、何億ものダウンロード数を記録し、AppleのEditor's ChoiceやGoogle PlayのBest Game of the Yearを含む数々の賞を受賞しています。2006年に設立されたKabamは、カナダのバンクーバーとモントリオール、米国のロサンゼルスとサンフランシスコ、そして韓国のソウルなど、北米とアジアにスタジオとオフィスを構えています。Kabamは、ネットマーブルの完全子会社です。詳細については、http://www.kabam.comにアクセスしてください。◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。KING ARTHUR: 伝説の誕生 SOFTWARE. (C) 2023 GUROBAL GAMES, INC.(C)2023 KABAM GAMES, INC. A NETMARBLE COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。