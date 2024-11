¥Õ¥©ー¥¯¥é¥ó¥É¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥¦¥¤¥¹¥­ー¤ÎÊª¸ì¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¿·À±¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥Ü¥È¥éー¡Ö¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡×¤¬2024Ç¯11·î18Æü(·î)¤ËÆüËÜ¿·È¯Çä¡ª

アンドスピリッツ株式会社

アンドスピリッツ株式会社(所在地:東京都目黒区、代表取締役:黒田亜衣)は、スコットランドファイフのフォークランドを拠点とするインディペンデントボトラー「Saltire Rare Malt(ソルティアレアモルト)」との正規輸入代理店契約を結び、2024年11月18日(月)より1stコレクションとなる7種類のシングルモルトを販売開始いたします。

ソルティアレアモルトは、ナイジェル・ヘイウッドとキース・レニーの2人のスコットランド人によって 2022年に設立されました。彼らの拠点となるフォークランドには、かつてスコットランド王が住んでいたフォークランド宮殿があります。

ウイスキーに関する最初の記録とされる、1494年の有名な王命、

‘8 bolls of malt to Friar John Cor, werewith to make the 'aqua vitae(water of life)’'

- 修道士ジョン・コーに8ボルの麦芽を与え「アクアヴィテ(生命の水)」を造らしむ -

を発したジェームズ4世もこの宮殿に住んでいました。

スコッチ元年とされる1494年から530年の時が経ち、この歴史的なフォークランドの地でスコッチウイスキーの新たな物語が動き出しました。

ソルティアレアモルトのウイスキーは、基本的にアルコール度数48.8%で瓶詰めされます。ただしキュレーターの助言により、場合によってはカスクストレングスで瓶詰めされることもあります。

また、14年以上熟成したもの以外は瓶詰めしないという方針を採っています。

48.8%という度数にこだわっているのは、「8」をラッキーナンバーと考えていることと、シングルモルトのフレーバーを最大限引き立てつつも、アルコールの強い刺激を抑えた飲み口にしてくれる、最も適切な度数だと考えているからです。

ウイスキーのスペシャリストとして世界的に知られるハンス&ベッキー・オフリンガ(通称「ウイスキーカップル」)は、このブランドのキュレーターを務めています。

ハンス・オフリンガは、30年以上にわたってウイスキーに関する執筆や講演を続け、40冊以上の著書を出版している著名作家です。「Whisky Hall of Fame」に殿堂入り、「Keeper of the Quaich」のメンバー、「Scottish Whisky Awards」と「World Whisky Awards」の審査員、「The Council of Whiskey Masters」の諮問委員会理事を務めています。

ベッキー・ラヴェット・オフリンガは、「Keeper of the Quaich」のメンバーであり、ウイスキー関連書籍の共著者でもあります。「Scottish Whisky Awards」と「World Whisky Awards」の審査員としても高く評価されています。

ハンス&ベッキー・オフリンガ夫妻は、2024年11月8日(金)、11月11日(月)に東京と大阪でそれぞれ開催された「ソルティアレアモルト ローンチ記念特別イベント」のために初来日。ご来場いただいた業界のプロフェッショナルの皆様に、今回のコレクションについて自ら説明いたしました。

ソルティアレアモルトは、2024年5月の「Spirit of Speyside Whisky Festival 2024」で世界初お披露目されましたが、その半年後についに日本初上陸となりました。

それでは、記念すべき日本初リリースとなる7種類のシングルモルトウイスキーをご紹介します。

いずれも既に本国在庫が完売している非常に希少なコレクションです。

◆GLEN MORAY 17(https://shop.andspirits.com/products/saltire-rare-malt-whisky-glen-moray-17-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%A4-17%E5%B9%B4?_pos=6&_sid=37f0431b2&_ss=r)ソルティアレアモルト「グレンマレイ17年」\26,950(税込)

香りは、煮詰めたリンゴ、洋ナシの缶詰、パイナップルチャンクのアロマ。フルーツの盛り合わせの中に力強いモルトの風味が漂い、アニスシードと生姜の風味も感じられる。口に含むと、熟したチェリーと砕いたヘーゼルナッツがジュワッと広がる。フィニッシュはやや渋みがあり、ほろ苦いレモンソーダを思わせる心地良い余韻が続く。

容量:700ml / アルコール度数:48.8%

カスクタイプ:リフィルヨーロピアンオーク Exシェリー

日本入荷数:120本

◆AULTMORE 14(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-aultmore-14-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A2%E3%82%A2-14%E5%B9%B4?_pos=4&_sid=37f0431b2&_ss=r)ソルティアレアモルト「オルトモア14年」\19,250(税込)

バナナブレッドにバターを塗ったような甘い香りがまず感じられ、エニシダ、ハニーサックル(和名:吸葛)、パンジーなどの花のアロマが、モルティな風味の上に漂う。そこにクルミや無糖のシトラスレモネードのニュアンスが加わり、静かな余

韻がとても心地良く続く。少し加水すると、バナナのアロマに続き、フレッシュな花の香りが更に豊かに感じられる。

容量:700ml / アルコール度数:48.8%

カスクタイプ:2ndフィルオロロソ Exアジテーター

日本入荷数:162本

◆TAMNAVULIN 15(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-tamnavulin-15-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3-15%E5%B9%B4?_pos=5&_sid=37f0431b2&_ss=r)ソルティアレアモルト「タムナヴーリン15年」\22,550(税込)

最初にほのかなミネラル香を感じ、次にトーストしたバナナブレッドの香りが続く。その後 "甘酸っぱい新鮮なチェリーを咥えながら、湿った芝生の上を歩いているようなフレーバー " が漂う。

さらに、レモン汁をかけた茹でたアスパラガスのようなシャキッとした野菜のアロマが現れ、湿っぽいおがくずの背景に重なる。口に含むと、フルーティーさと新鮮な野菜の風味が感じられ、わずかにビターな余韻の中に、アンジェリカの香りが現れる。

容量:700ml / アルコール度数:48.8%

カスクタイプ:1stフィル Exアグリコールラム

日本入荷数: 102本

◆DAILUIANE 14 CASK STRENGTH(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-dailuaine-14-cask-strength-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3-14%E5%B9%B4-%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9?_pos=7&_sid=37f0431b2&_ss=r)ソルティアレアモルト「ダルユーイン14年 カスクストレングス」\19,800(税込)

マジパン、バニラ、蜂蜜、スコティッシュタブレット(ミルキーでザクザクとしたスコットランドの郷土菓子)、そして燦燦と輝く太陽の下で熟したイチゴの香りが漂う。全体的に甘くフルーティーで、後からレモンピールの爽やかなニュアンスもほのかに感じられる。すぐに消えてしまうが心地よい苦味も続く。フィニッシュはとてもクリーミーで、最後にモルトの風味がふわっと広がる。

容量:700ml / アルコール度数:57.7%

カスクタイプ:1stフィルバーボンホグスヘッド

日本入荷数:120本

◆ARDMORE 14(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-ardmore-14-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A2%E3%82%A2-14%E5%B9%B4?_pos=3&_sid=37f0431b2&_ss=r)ソルティアレアモルト「アードモア14年」\17,600(税込)

フレッシュなレモンジュースを、魚の燻製、海藻、ピートスモークが包み込む。パイナップルや煮詰めたリンゴ、フルーツキャンディのフレーバーに、火をつけたマッチの香りが広がる。全体を軽やかなモルトの風味が支え、なめらかでバランスの取れた至高の一杯。最後はちょっぴりビターな風味で締めくくる。

容量:700ml / アルコール度数:48.8%

カスクタイプ:リフィルバレル Exアイラ

日本入荷数:126本

◆MACDUFF 15(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-macduff-15-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%80%E3%83%95-15%E5%B9%B4?_pos=1&_sid=37f0431b2&_ss=r)ソルティアレアモルト「マクダフ15年」\20,350(税込)

クリーミーなミルクチョコレートに、タンジェリン、トーストしたヘーゼルナッツ、そしてレモンピールの爽やかな香りが広がる。しばらくするとハニーサックル(和名:吸葛)のフローラルな香りが現れる。口当たりは全体的にとてもなめらかで心地よく、クリーンでフレッシュなフィニッシュが続く。食前酒としてはもちろん、ボンゴレスパゲッティや、クレームブリュレのようなライトでクリーミーなデザートと一緒に楽しむのもオススメ。

容量:700ml / アルコール度数:48.8%

カスクタイプ:リフィルアメリカンオーク Exバーボン

日本入荷数:132本

◆BENRIACH 14(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-benriach-14-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%83%E3%82%AF-14%E5%B9%B4?_pos=2&_sid=37f0431b2&_ss=r)ソルティアレアモルト「ベンリアック14年」\23,650(税込)

マーマイト(酵母を主原料とした発酵食品でイギリスのソウルフード)をひとつまみ混ぜたような、少しイーストっぽい風味から始まり、徐々にマンゴーやアプリコット、パイナップルといったトロピカルフルーツが加わる。ホワイトクローバーとハニーサックル(和名:吸葛)のフローラルな香りも感じられる。2/3がフルーツサラダ、1/3が野の花のブーケのような味わいで、非常にバランスが取れている。

容量:700ml / アルコール度数:48.8%

カスクタイプ:リフィルアメリカンオーク Exバーボン

日本入荷数:198本

スコッチウイスキーの歴史を語る上で欠かせない、フォークランドという特別な地で誕生したインディペンデントボトラーは、ウイスキーへの愛と情熱を強く持った素晴らしいチームにより、渾身のシングルモルトコレクションをリリースしていきます。

スコッチウイスキーを愛する皆様に感動とときめきを与え、時にはそう来たかと唸らせ、毎回のリリースを心待ちにしていただけるような商品をお届けしていく予定です。

日本初上陸の新星インディペンデントボトラー「ソルティアレアモルト」にこれからどうぞご期待ください。

◆ソルティアレアモルト:https://www.saltireraremalt.jp

◆アンドスピリッツ株式会社:https://corporate.andspirits.com

◆店舗情報

&SPIRITS(アンドスピリッツ)

住所:東京都目黒区上目黒1-14-6 メゾンベルウッド1F/B1F

電話番号:03-6416-5417

営業時間:12:00-23:00

※Bar BenFiddich &SPIRITS:毎週金曜、土曜 18:00-23:00

定休日:なし

お支払い方法:キャッシュレス決済のみ(現金使用不可)

Instagram:https://www.instagram.com/andspirits_tokyo

X:https://twitter.com/and__spirits

URL:https://andspirits.com/store/nakameguro

SAKE COLLECTIVE &SPIRITS(サケコレクティブアンドスピリッツ)

住所:東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング地下1階

電話番号:03-6269-9555

営業時間:11:00-23:00 (日祝のみ11:00-22:00)

定休日:丸ビルの営業時間に準ずる

お支払い方法:キャッシュレス決済のみ(現金使用不可)

Instagram:https://www.instagram.com/sc_andspirits

URL:https://www.marunouchi.com/tenants/10332/index.html