¥Õ¥©ー¥¯¥é¥ó¥É¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÊª¸ì¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¿·À±¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥Ü¥È¥éー¡Ö¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡×¤¬2024Ç¯11·î18Æü(·î)¤ËÆüËÜ¿·È¯Çä¡ª
¥¢¥ó¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õÅÄ°¡°á¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Õ¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥é¥ó¥É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥Ü¥È¥éー¡ÖSaltire Rare Malt¡Ê¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡Ë¡×¤È¤ÎÀµµ¬Í¢ÆþÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢2024Ç¯11·î18Æü(·î)¤è¤ê1st¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë7¼ïÎà¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Ø¥¤¥¦¥Ã¥É¤È¥ー¥¹¡¦¥ì¥Ëー¤Î2¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ 2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©ー¥¯¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥©ー¥¯¥é¥ó¥ÉµÜÅÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½é¤ÎµÏ¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢1494Ç¯¤ÎÍÌ¾¤Ê²¦Ì¿¡¢
¡Æ8 bolls of malt to Friar John Cor, werewith to make the 'aqua vitae(water of life)¡Ç'
- ½¤Æ»»Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥³ー¤Ë8¥Ü¥ë¤ÎÇþ²ê¤òÍ¿¤¨¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ô¥£¥Æ(À¸Ì¿¤Î¿å)¡×¤òÂ¤¤é¤·¤à -
¤òÈ¯¤·¤¿¥¸¥§ー¥à¥º4À¤¤â¤³¤ÎµÜÅÂ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥³¥Ã¥Á¸µÇ¯¤È¤µ¤ì¤ë1494Ç¯¤«¤é530Ç¯¤Î»þ¤¬·Ð¤Á¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥Õ¥©ー¥¯¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô48.8%¤ÇÉÓµÍ¤á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥¥å¥ìー¥¿ー¤Î½õ¸À¤Ë¤è¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¤ÇÉÓµÍ¤á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢14Ç¯°Ê¾å½ÏÀ®¤·¤¿¤â¤Î°Ê³°¤ÏÉÓµÍ¤á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
48.8%¤È¤¤¤¦ÅÙ¿ô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö8¡×¤ò¥é¥Ã¥ー¥Ê¥ó¥Ðー¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òºÇÂç¸Â°ú¤Î©¤Æ¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¶¯¤¤»É·ã¤òÍÞ¤¨¤¿°û¤ß¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÅÙ¿ô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¹¡õ¥Ù¥Ã¥ー¡¦¥ª¥Õ¥ê¥ó¥¬¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¥å¥ìー¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥¹¡¦¥ª¥Õ¥ê¥ó¥¬¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¹É®¤ä¹Ö±é¤òÂ³¤±¡¢40ºý°Ê¾å¤ÎÃø½ñ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÃøÌ¾ºî²È¤Ç¤¹¡£¡ÖWhisky Hall of Fame¡×¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢¡ÖKeeper of the Quaich¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¡ÖScottish Whisky Awards¡×¤È¡ÖWorld Whisky Awards¡×¤Î¿³ºº°÷¡¢¡ÖThe Council of Whiskey Masters¡×¤Î»ðÌä°Ñ°÷²ñÍý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥ー¡¦¥é¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥ª¥Õ¥ê¥ó¥¬¤Ï¡¢¡ÖKeeper of the Quaich¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖScottish Whisky Awards¡×¤È¡ÖWorld Whisky Awards¡×¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥¹¡õ¥Ù¥Ã¥ー¡¦¥ª¥Õ¥ê¥ó¥¬É×ºÊ¤Ï¡¢2024Ç¯11·î8Æü(¶â)¡¢11·î11Æü(·î)¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È ¥íー¥ó¥ÁµÇ°ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î¤¿¤á¤Ë½éÍèÆü¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶È³¦¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤éÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤Î¡ÖSpirit of Speyside Whisky Festival 2024¡×¤ÇÀ¤³¦½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÆüËÜ½é¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë7¼ïÎà¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â´û¤ËËÜ¹ñºß¸Ë¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï¤Ë´õ¾¯¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¡GLEN MORAY 17(https://shop.andspirits.com/products/saltire-rare-malt-whisky-glen-moray-17-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%A4-17%E5%B9%B4?_pos=6&_sid=37f0431b2&_ss=r)
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡Ö¥°¥ì¥ó¥Þ¥ì¥¤17Ç¯¡×\26,950(ÀÇ¹þ)
¹á¤ê¤Ï¡¢¼ÑµÍ¤á¤¿¥ê¥ó¥´¡¢ÍÎ¥Ê¥·¤Î´ÌµÍ¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Á¥ã¥ó¥¯¤Î¥¢¥í¥Þ¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤ËÎÏ¶¯¤¤¥â¥ë¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬Éº¤¤¡¢¥¢¥Ë¥¹¥·ー¥É¤ÈÀ¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢½Ï¤·¤¿¥Á¥§¥êー¤ÈºÕ¤¤¤¿¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤ë¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¤ä¤ä½Â¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¤ò»×¤ï¤»¤ë¿´ÃÏÎÉ¤¤Í¾±¤¤¬Â³¤¯¡£
ÍÆÎÌ:700ml / ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:48.8%
¥«¥¹¥¯¥¿¥¤¥×:¥ê¥Õ¥£¥ë¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥ªー¥¯ Ex¥·¥§¥êー
ÆüËÜÆþ²Ù¿ô:120ËÜ
¢¡AULTMORE 14(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-aultmore-14-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A2%E3%82%A2-14%E5%B9%B4?_pos=4&_sid=37f0431b2&_ss=r)
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡Ö¥ª¥ë¥È¥â¥¢14Ç¯¡×\19,250(ÀÇ¹þ)
¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë¥Ð¥¿ー¤òÅÉ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤Þ¤º´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥¨¥Ë¥·¥À¡¢¥Ï¥Ëー¥µ¥Ã¥¯¥ë(ÏÂÌ¾:µÛ³ë)¡¢¥Ñ¥ó¥¸ー¤Ê¤É¤Î²Ö¤Î¥¢¥í¥Þ¤¬¡¢¥â¥ë¥Æ¥£¤ÊÉ÷Ì£¤Î¾å¤ËÉº¤¦¡£¤½¤³¤Ë¥¯¥ë¥ß¤äÌµÅü¤Î¥·¥È¥é¥¹¥ì¥â¥Íー¥É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ÊÍ¾
±¤¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯Â³¤¯¡£¾¯¤·²Ã¿å¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥¢¥í¥Þ¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¹¹¤ËË¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÍÆÎÌ:700ml / ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:48.8%
¥«¥¹¥¯¥¿¥¤¥×:2nd¥Õ¥£¥ë¥ª¥í¥í¥½ Ex¥¢¥¸¥Æー¥¿ー
ÆüËÜÆþ²Ù¿ô:162ËÜ
¢¡TAMNAVULIN 15(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-tamnavulin-15-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%8A%E3%83%B4%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3-15%E5%B9%B4?_pos=5&_sid=37f0431b2&_ss=r)
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡Ö¥¿¥à¥Ê¥ôー¥ê¥ó15Ç¯¡×\22,550(ÀÇ¹þ)
ºÇ½é¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¹á¤ò´¶¤¸¡¢¼¡¤Ë¥Èー¥¹¥È¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î¹á¤ê¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î¸å "´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¿·Á¯¤Ê¥Á¥§¥êー¤òÒú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼¾¤Ã¤¿¼ÇÀ¸¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー " ¤¬Éº¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤«¤±¤¿è§¤Ç¤¿¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿ÌîºÚ¤Î¥¢¥í¥Þ¤¬¸½¤ì¡¢¼¾¤Ã¤Ý¤¤¤ª¤¬¤¯¤º¤ÎÇØ·Ê¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤È¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ó¥¿ー¤ÊÍ¾±¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Î¹á¤ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£
ÍÆÎÌ:700ml / ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:48.8%
¥«¥¹¥¯¥¿¥¤¥×:1st¥Õ¥£¥ë Ex¥¢¥°¥ê¥³ー¥ë¥é¥à
ÆüËÜÆþ²Ù¿ô: 102ËÜ
¢¡DAILUIANE 14 CASK STRENGTH(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-dailuaine-14-cask-strength-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3-14%E5%B9%B4-%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9?_pos=7&_sid=37f0431b2&_ss=r)
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡Ö¥À¥ë¥æー¥¤¥ó14Ç¯ ¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡×\19,800(ÀÇ¹þ)
¥Þ¥¸¥Ñ¥ó¡¢¥Ð¥Ë¥é¡¢ËªÌª¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È(¥ß¥ë¥ー¤Ç¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¶¿ÅÚ²Û»Ò)¡¢¤½¤·¤Æ»¸»¸¤Èµ±¤¯ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç½Ï¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¡£Á´ÂÎÅª¤Ë´Å¤¯¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç¡¢¸å¤«¤é¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â¤Û¤Î¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¶ìÌ£¤âÂ³¤¯¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¤È¤Æ¤â¥¯¥êー¥ßー¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¥â¥ë¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£
ÍÆÎÌ:700ml / ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:57.7%
¥«¥¹¥¯¥¿¥¤¥×:1st¥Õ¥£¥ë¥Ðー¥Ü¥ó¥Û¥°¥¹¥Ø¥Ã¥É
ÆüËÜÆþ²Ù¿ô:120ËÜ
¢¡ARDMORE 14(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-ardmore-14-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A2%E3%82%A2-14%E5%B9%B4?_pos=3&_sid=37f0431b2&_ss=r)
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡Ö¥¢ー¥É¥â¥¢14Ç¯¡×\17,600(ÀÇ¹þ)
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ì¥â¥ó¥¸¥åー¥¹¤ò¡¢µû¤ÎßîÀ½¡¢³¤Áô¡¢¥Ôー¥È¥¹¥âー¥¯¤¬Êñ¤ß¹þ¤à¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ä¼ÑµÍ¤á¤¿¥ê¥ó¥´¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ë¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¥Þ¥Ã¥Á¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡£Á´ÂÎ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ê¥â¥ë¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬»Ù¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿»ê¹â¤Î°ìÇÕ¡£ºÇ¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ó¥¿ー¤ÊÉ÷Ì£¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
ÍÆÎÌ:700ml / ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:48.8%
¥«¥¹¥¯¥¿¥¤¥×:¥ê¥Õ¥£¥ë¥Ð¥ì¥ë Ex¥¢¥¤¥é
ÆüËÜÆþ²Ù¿ô:126ËÜ
¢¡MACDUFF 15(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-macduff-15-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%80%E3%83%95-15%E5%B9%B4?_pos=1&_sid=37f0431b2&_ss=r)
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡Ö¥Þ¥¯¥À¥Õ15Ç¯¡×\20,350(ÀÇ¹þ)
¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¸¥§¥ê¥ó¡¢¥Èー¥¹¥È¤·¤¿¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¥Ï¥Ëー¥µ¥Ã¥¯¥ë(ÏÂÌ¾:µÛ³ë)¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¯¡£¿©Á°¼ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥ó¥´¥ì¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ä¡¢¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥È¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
ÍÆÎÌ:700ml / ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:48.8%
¥«¥¹¥¯¥¿¥¤¥×:¥ê¥Õ¥£¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ªー¥¯ Ex¥Ðー¥Ü¥ó
ÆüËÜÆþ²Ù¿ô:132ËÜ
¢¡BENRIACH 14(https://shop.andspirits.com/products/2024%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%B8%AD%E6%97%AC%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%BA%88%E5%AE%9A-saltire-rare-malt-whisky-benriach-14-%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%83%E3%82%AF-14%E5%B9%B4?_pos=2&_sid=37f0431b2&_ss=r)
¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡Ö¥Ù¥ó¥ê¥¢¥Ã¥¯14Ç¯¡×\23,650(ÀÇ¹þ)
¥Þー¥Þ¥¤¥È(¹ÚÊì¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É)¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ßº®¤¼¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¥¤ー¥¹¥È¤Ã¤Ý¤¤É÷Ì£¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¥Þ¥ó¥´ー¤ä¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥íー¥Ðー¤È¥Ï¥Ëー¥µ¥Ã¥¯¥ë(ÏÂÌ¾:µÛ³ë)¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£2/3¤¬¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥é¥À¡¢1/3¤¬Ìî¤Î²Ö¤Î¥Öー¥±¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÆÎÌ:700ml / ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô:48.8%
¥«¥¹¥¯¥¿¥¤¥×:¥ê¥Õ¥£¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ªー¥¯ Ex¥Ðー¥Ü¥ó
ÆüËÜÆþ²Ù¿ô:198ËÜ
¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥©ー¥¯¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥Ü¥È¥éー¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ø¤Î°¦¤È¾ðÇ®¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÞÕ¿È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë´¶Æ°¤È¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤¦Íè¤¿¤«¤ÈÓ¹¤é¤»¡¢Ëè²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¿·À±¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥Ü¥È¥éー¡Ö¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡×¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥½¥ë¥Æ¥£¥¢¥ì¥¢¥â¥ë¥È¡§https://www.saltireraremalt.jp
¢¡¥¢¥ó¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://corporate.andspirits.com
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
&SPIRITS¡Ê¥¢¥ó¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ1-14-6 ¥á¥¾¥ó¥Ù¥ë¥¦¥Ã¥É1F/B1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6416-5417
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00-23:00
¢¨Bar BenFiddich &SPIRITS¡§Ëè½µ¶âÍË¡¢ÅÚÍË 18:00-23:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¡Ê¸½¶â»ÈÍÑÉÔ²Ä¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/andspirits_tokyo
X¡§https://twitter.com/and__spirits
URL¡§https://andspirits.com/store/nakameguro
SAKE COLLECTIVE &SPIRITS¡Ê¥µ¥±¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥ó¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-4-1 ´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°ÃÏ²¼1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6269-9555
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-23:00 ¡ÊÆü½Ë¤Î¤ß11:00-22:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§´Ý¥Ó¥ë¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¡Ê¸½¶â»ÈÍÑÉÔ²Ä¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/sc_andspirits
URL¡§https://www.marunouchi.com/tenants/10332/index.html