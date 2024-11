¡ÖÊÆ¹ñÈÇIRIAM¡×¤È¤Î¹ñÆâ½é¤Î¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー·ÀÌó¤Ë¤è¤êV¥é¥¤¥Ðー¡¦VTuber³èÌö¤Î¾ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³ÈÂç¡ª

SUPER STATE HOLDINGS株式会社

SUPER STATE HOLDINGS株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:柏原 真人、以下「SUPER STATE HOLDINGS」)のグループ傘下でVライバー・VTuber運営を行うボンド株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:住吉 良介、以下「ボンド」)は、株式会社ディー・エヌ・エー(以下「DeNA」)の子会社で、新感覚Vtuberアプリ「IRIAM」を運営する株式会社IRIAM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:増田真也、以下「IRIAM」)が北米市場で提供開始した「米国版IRIAM」において、国内で最初にオーガナイザー契約を締結したことをお知らせいたします。

ボンドは2016年の会社設立以来、ビジョンに「Creating culture, across cultures.」を掲げ、既存の文化を超えて世界に向けて新しい文化を作っていくというミッションのもと、主にVライバー・VTuber事務所の運営事業を行っております。2024年11月1日には、グループ企業である株式会社0rigina1のクリエイターを受け入れ国内最大級のVライバー運営企業となり、事業領域の拡大を続けてまいりました。この度の「米国版IRIAM」とのオーガナイザー契約により、所属クリエイターの活躍の場は北米に広がります。海外での事業領域を拡大することで、近年世界的に成長するVライバー・VTuber市場※1への対応を強化してまいります。

※1 VTuberの2023年度国内市場規模は約800億円(前年度比153.8%)とされており、世界市場規模では、2024年の14億1,638万USドル(約2,169億2,355万円)から2030年までに38億5,242万USドル(約5,900億1,160万円)に達すると予測されています。

(出典)

矢野総合研究所:VTuber市場に関する調査を実施(2023年)

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3304

グローバルインフォメーション:バーチャルアイドル・VTuberの世界市場の考察、予測(~2030年)

https://www.gii.co.jp/report/qyr1577739-global-virtual-idol-vtubers-market-insights.html

■英語配信クリエイター コメント ※2名の他、多くの所属クリエイターが「米国版IRIAM」に対応予定

bondlive EN Vライバー Zen Ziora

こんにちは!Zen・Zioraです!VTubingの世界に飛び込んだばかりのサキュバスとして、新しいことを学ぶことに新たな情熱と喜びを感じています。IRIAMのみんなと、この新しい情熱の喜びを分かち合えることを楽しみにしています!

(Hey! Zen Ziora here! As a succubus that has just dived into the world of VTubing, I have a new found passion and joy in learning new things. I can't wait to meet more people along the way. I look forward to sharing the joy and excitement I have for this newfound passion with everyone on IRIAM soon!)

X:https://x.com/ZenZiora

bondlive EN Vライバー Miette Marzipan

IRIAMの長年のファンとして、11月15日の米国版IRIAMリリースに参加できることをとても楽しみにしています!米国版IRIAMの運営の方々はこのリリース準備にとても時間を割いてくれていて、私たちファウンディング・ストリーマーは皆、IRIAMのサービス開始をとても心待ちにしています!配信に是非来てくださいワン!

(As a long-time fan of IRIAM, I'm so excited to be part of the 米国版IRIAM launch on November 15! The developers have put so much care into this localization, and we Founding Streamers are all super eager to get started, so I'm sure we're gonna have a great time together! Be sure to check it out!)

X:https://x.com/miettemarzipan/



■ ボンド株式会社 ライバーサクセス事業部 チーフマネージャー齊藤 俊哉 コメント

「バーチャルライブ配信アプリと言えばIRIAM」と言われるこの時代に、株式会社IRIAM様の新しい試みのスタートラインに立てること、大変嬉しく思います。VTuberという言葉が世界的に知名度を上げた昨今、それでもまだまだバーチャル配信アプリという文化は世界に根付いていないものと認識しております。

バーチャル配信の文化を世界に、手軽に始められるバーチャルの世界を世界に広められるよう、一丸となって盛り上げていく所存です。

ライバーサクセス事業部 チーフマネージャー齊藤 俊哉

株式会社IRIAM 概要

公式サイト:https://www.live.iriam.com/

公式X:https://x.com/iriam_official

ボンド株式会社 概要

所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ 17F

代表者:住吉 良介

設立:2016年12月

公式サイト:https://bond-co.jp/

公式X:https://x.com/bondcojp

SUPER STATE HOLDINGS株式会社 概要

日本を代表するエンタメ企業群を目指し、我々『SUPER STATE HOLDINGS』は立ち上がりました。

エンタメ360度全領域の事業会社を抱える総合エンタメプロデュースカンパニーです。グループ全体の成長を主導するとともに、さらなる事業への投資やグループ会社の経営支援を行っております。

所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者:柏原 真人

公式サイト:http://superstateholdings.com/

公式X:https://x.com/SUPERSTATE_HD

グループ会社一覧https://superstateholdings.com/#group

M&A、CVC

SUPER STATE HOLDINGSではエンタメ領域を中心にM&A(株式譲渡、事業譲渡等)やCVC投資等を含む資本提携、業務提携のお問い合わせを承っております。ご興味のある方は是非お問い合わせください。

CONTACT :https://superstateholdings.com/#contact



採用情報

SUPER STATE HOLDINGSグループのSTPRでは、エンタメ領域を中心とした事業の多角化とともに組織も拡大しておりますが、今後もスピード感をもってさらなる挑戦に向け引き続き積極的な採用活動を行っております。

現在募集中の職種は、下記よりご確認ください。

RECRUIT :https://stprcorp.com/recruitment/