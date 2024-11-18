¡ÖÊÆ¹ñÈÇIRIAM¡×¤È¤Î¹ñÆâ½é¤Î¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー·ÀÌó¤Ë¤è¤êV¥é¥¤¥Ðー¡¦VTuber³èÌö¤Î¾ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³ÈÂç¡ª

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https://www.gii.co.jp/report/qyr1577739-global-virtual-idol-vtubers-market-insights.html
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bondlive EN V¥é¥¤¥Ðー Zen Ziora
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(Hey! Zen Ziora here! As a succubus that has just dived into the world of VTubing, I have a new found passion and joy in learning new things. I can't wait to meet more people along the way. I look forward to sharing the joy and excitement I have for this newfound passion with everyone on IRIAM soon!)
X¡§https://x.com/ZenZiora
bondlive EN V¥é¥¤¥Ðー Miette Marzipan
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(As a long-time fan of IRIAM, I'm so excited to be part of the ÊÆ¹ñÈÇIRIAM launch on November 15! The developers have put so much care into this localization, and we Founding Streamers are all super eager to get started, so I'm sure we're gonna have a great time together! Be sure to check it out!)
X¡§https://x.com/miettemarzipan/
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