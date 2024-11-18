¥È¥¤¥ì¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ó¥Ùー¥ë¡×¤Ë¤Æ·²ÇÏ¸©¤Î¥ê¥È¥êー¥ÈPRÆ°²è¤ÎÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
¡¡AI¤ÈIoT¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥à¥À¤Ê¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥«¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÌî¹ä¿Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ð¥«¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹·óCEO¡§µµ»³·É»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖDMM¡×¡ËÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¥ê¥È¥êー¥ÈPRÆ°²è¤ò¥È¥¤¥ì¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ó¥Ùー¥ë¡×¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¢ÌÜÅª
¡¡¥¢¥ó¥Ùー¥ë¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µ¤¾Ý¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥È¥¤¥ì¤È¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥È¥¤¥ì¶õ´Ö¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Î¥È¥¤¥ì¸Ä¼¼Æâ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖµÙÆü¤Î·×²è¡¦Í½Äê¡×¡¢¥È¥¤¥ì¸Ä¼¼¹¹ð¤Ëµá¤á¤ëÇÛ¿®ÆâÍÆ¤Ë¡Ö¼«Á³¤ÎÉ÷·Ê¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾å°Ì¤Ë¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤äÌþ¤·¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¤¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ëÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢ µ¤·Ú¤ËÈóÆü¾ï¤Ø¤ÈË×Æþ¤Ç¤¤ë·²ÇÏ¤Î¥ê¥È¥êー¥ÈÂÎ¸³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëPRÆ°²è¤ò11·î24Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥¤¥ìÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Î¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î´Ñ¸÷PR¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËÄ´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥È¥¤¥ìÍøÍÑ¼Ô°Õ¼±Ä´ºº
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2023Ç¯9·î22Æü¡Ê¶â¡Ë~2023Ç¯9·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎÃË½÷ 20~69ºÐ
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¦¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¿ô¡§n=9,891
¡¦ËÜÄ´ºº¿ô¡§n=1,030
¡¦Ä´ººµ¡´Ø¡§¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë
¢£¥È¥¤¥ì¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ó¥Ùー¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2020Ç¯Ëö¤«¤éËÜ³ÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¡¢ÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤ÉÌó10,900²Õ½ê(2024Ç¯3·îËö»þÅÀ)¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥È¥¤¥ì¸Ä¼¼Æâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤Ï¡¢1on1¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥È¥¤¥ìÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤Ç§ÃÎ¤ÈÆâÍÆÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥È¥¤¥ìÍøÍÑ»þ¤Î¤ß¥µ¥¤¥Íー¥¸¾å¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤äÇÛ¿®·ë²Ì¤ò¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÂÚºß»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ²èÌÌ¤ÎÉ½¼¨¤òÂÚºßÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ½¼¨¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡¢º®»¨¶ñ¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¹ð¤ÎÄ¹¤µ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃµöµ»½Ñ¡Ê½Ð´êÃæ´Þ¤à¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Îº®»¨ÍÞÀ©¤âÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÄ§¡Ë
¡¦¾ðÊóÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¡¢¤À¤«¤éÆÏ¤¯
¤ª¼êÀö¤¤¤Ï»ë³ÐÅª¤Ê½¸Ãæ¤òË¸¤²¤ë¥Î¥¤¥º¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤ÎÇ§ÃÎÅÙÌó95%¡¢ÇÛ¿®¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍý²òÅÙÌó70¡ó¡¢¶½Ì£´Ø¿´¤ä¿ä¾©¤Ê¤É¤ÎÂÖÅÙÊÑÍÆÎ¨58.9%¡¢Ç§ÃÎ¥ê¥Õ¥ÈÎ¨¤ª¤è¤ÓÍý²ò¥ê¥Õ¥ÈÎ¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì613%¸þ¾å¡¢560%¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¡¦¥ß¥É¥ë¥Õ¥¡¥Í¥ë¤Î¿ä¿Ê¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÀÊÌÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½
ÃËÀ¥È¥¤¥ì¡¦½÷À¥È¥¤¥ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤ÎÁÊµá¤Î½Ð¤·Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ØÇãÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¥êー¥Á
ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý812Ëü±ß¤ÎÃË½÷¡Ê¢¨¡Ë¤Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë ¥È¥¤¥ìÍøÍÑ¼Ô°Õ¼±Ä´ºº¡Ê¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡¦n=1,030¡¢2023Ç¯9·î¡Ë
▷¥È¥¤¥ì¹¹ð¡Ö¥¢¥ó¥Ùー¥ë¡×¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://corp.vacan.com/unveil
▷¥È¥¤¥ì¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000018933.html
¢£¡Ö¥ê¥È¥êー¥È¤°¤ó¤Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ê¥È¥êー¥È¤È¤Ï¡¢Ë»¤·¤¯²á¤´¤¹Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÌþ¤ä¤·¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹²á¤´¤·Êý¡£
¡¡·²ÇÏ¸©¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î²¹Àô¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥È¥êー¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PRÆ°²è¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ùー¥ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎPRÆ°²è¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ê²¼ÇÛ¿®Àè¤Ç¤â·²ÇÏ¸©Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥ê¥È¥êー¥È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢±ÇÁüÈþ¤È¤È¤â¤ËÁ°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤Î2Éô¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·²ÇÏ¸©¤ÎÆ°²è¾ðÊóÈ¯¿®¥µ¥¤¥È¡Ötsulunos¡×
https://tsulunos.jp/
¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ötsulunos ～·²ÇÏ¸©¸ø¼°～ ¡×
https://www.youtube.com/@tsulunos/
¡¦¤ª¤«¤¨¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¤ï¤¿¤·¡£-·²ÇÏ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥ê¥È¥êー¥È-¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
https://youtu.be/LkULxih_pGo
¡¦¤ª¤«¤¨¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¤ï¤¿¤·¡£-·²ÇÏ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥ê¥È¥êー¥È-¡Ú¸åÊÔ¡Û
https://youtu.be/aMGS9EV6GEo
¢£¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com
ÂåÉ½¼Ô¡§µµ»³·É»Ê
½êºßÃÏ¡§106-6224¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー24³¬
ÀßÎ©¡§1999Ç¯11·î17Æü
URL¡§https://dmm-corp.com/company/about/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥«¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥«¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§²ÏÌî¹ä¿Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2-5-1 WeWork È¾Â¢Ìç PREX South 3F
ÀßÎ©¡§2016Ç¯6·î
URL¡§https://corp.vacan.com/
¥Ð¥«¥ó¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÁªÄê¤¹¤ë´±Ì±¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥àJ-Startup 2019ÁªÄê´ë¶È¤Ç¤¹¡£IoT¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¥È¥¤¥ì¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¢ÈòÆñ½ê¡¢ÅêÉ¼½ê¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Î¶õ¤¾õ¶·¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶õ¤¾õ¶·²Ä»ë²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º®»¨¤ÎÍÞÀ©¡¦´ÉÍý¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤/º®»¨¾ðÊó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥à¥À¤Ê¡ÖÂÔ¤Ä¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×DX¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£