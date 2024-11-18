¤¿¤Ã¤¿1²ó¤ÎºÎÇ¢¤Ç¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤òÁá´üÈ¯¸«²ÄÇ½¤Ë¡ªÇ¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ç¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡ÃÎ

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1Department of Pathology and Genetics, Laboratory of Cancer Medical Science, Hokuto Hospital, Obihiro, Hokkaido, Japan


2Department of Health Screenings, Hokuto Hospital, Obihiro, Hokkaido, Japan


3Department of Gastroenterological Surgery II, Faculty of Medicine, Hokkaido University, Sapporo, Hokkaido, Japan


4Department of Gastroenterology and Hepatology, Kawasaki Medical School, Kurashiki, Okayama, Japan


5Department of Gastroenterology, Hokuto Hospital, Obihiro, Hokkaido, Japan


6Department of Digestive Surgery, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University, Kagoshima, Kagoshima, Japan.


7Department of Surgery, Kumagaya General Hospital, Kumagaya, Saitama, Japan


8Department of Surgery, Division of Transplant Surgery, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA.


9Department of Diagnostic Pathology, Kumagaya General Hospital, Kumagaya, Saitama, Japan


10Department of Experimental Therapeutics, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan


11Department of Hepatobiliary and Pancreatic Oncology, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan


12Outpatient Treatment Center, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan


13Department of Hepatobiliary and Pancreatic Oncology, National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Chiba, Japan


14Department of Thoracic Oncology, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan.


15Craif. Inc, Nagoya, Aichi, Japan


16Institute of Innovation for Future Society, Nagoya University, Nagoya, Aichi, Japan


17Vascular Biology and Molecular Biology, Hokkaido University Faculty of Dental Medicine, Sapporo, Hokkaido, Japan


18Genomic Unit, Keio Cancer Center, Keio University School of Medicine, Shinjuku-ku,Tokyo, Japan



DOI¡§10.1016/j.eclinm.2024.102936



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