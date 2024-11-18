¤¿¤Ã¤¿1²ó¤ÎºÎÇ¢¤Ç¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤òÁá´üÈ¯¸«²ÄÇ½¤Ë¡ªÇ¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ç¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡ÃÎ
¡¡Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢CEO¡§¾®ÌîÀ¥ Î´°ì¡¢°Ê²¼Craif¡Ë¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¼ðáç¥»¥ó¥¿ー¥²¥Î¥à°åÎÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀ¾¸¶ ¹»Ë¶µ¼ø¡¢²ÃÆ£ ÍÆ¿òÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢ËÌÅÍÉÂ±¡ÉÂÍý¡¦°äÅÁ»Ò¿ÇÃÇ²Ê¤ÎÇÏ¾ì ¾½¸ç¸¦µæ°÷¡ÊÉ®Æ¬Ãø¼Ô¡Ë¡¢Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Ì¾¸Å²°Âç³ØÌ¤Íè¼Ò²ñÁÏÂ¤µ¡¹½ ¤Î»ÔÀî Íµ¼ùµÒ°÷½Ú¶µ¼ø¤é¤È¡¢Ç¢Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¥íRNA(*1)¤òAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤è¤ê¤â¹âÀºÅÙ¤Ë¡¢Áá´ü¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2024Ç¯11·î12Æü¤ËLancet¤Î»ÐËå»æ¡ÊeClinicalMedicine¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿Þ1¡ËËÜ¸¦µæ¤Î³µÍ×
¢£ È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1. Áá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡§¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ï¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¯¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤Ç¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï10%ÄøÅÙ¤ÈÈó¾ï¤ËÍ½¸å¤¬°¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. 6»ÜÀß¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¶¦Æ±Î×¾²¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¡§¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó´µ¼Ô153Ì¾¤È·ò¾ï¼Ô309Ì¾¤«¤éÇ¢¤òºÎ¼è¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤äCA19-9¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¿·¤·¤¤Ç¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¸¡ºº¤Ç¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò¸¡½Ð¡§Ç¢ÃæºÙË¦³°¾®Ë¦Í³Íè¤Î¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤òÇ»½Ì¤·¤Æ¤«¤é²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4. Áá´ü¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¹âÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¡§ËÜ¸¡ººË¡¤Ï¡¢µ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿²òÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÀºÅÙ¤Ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá´üÃÊ³¬¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¤â¹â¤¤¸¡½ÐÀºÅÙ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5. CA19-9¤ò¾å²ó¤ëÁá´ü¥¹¥Æー¥¸¤Î¸¡½ÐÀÇ½¡§½¾Íè¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¥Þー¥«ー¤Ç¤¢¤ëCA19-9¤Î´¶ÅÙ¤¬Äã¤¤½é´üÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¸¡ºº¤Ï¹â¤¤¸¡½ÐÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢¤è¤êÁá´ü¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6. ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ï¼ðáç¤ª¤è¤Ó¼ðáçÈù¾®´Ä¶¤òÈ¿±Ç¡§Ç¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Î²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤óÁÈ¿¥¤½¤Î¤â¤Î¤È¼ðáçÈù¾®´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¸¡½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7. Î×¾²±þÍÑ¤Ø¤Î´üÂÔ¡§Ç¢¤òÍÑ¤¤¤ëÈó¿¯½±Åª¤Ê¸¡ººË¡¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ê½¸ÃÄ¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤äÉÂ±¡¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¸¦µæ¤Î³µÍ×
¡¡¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¯¡¢¤¬¤ó¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢È¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´û¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¤âÍ½¸å¤¬°¤¤¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¤¬¼£ÎÅ¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¹Ô¤Î¸¡ººÊýË¡¤Ç¤ÏÁá´ü¿ÇÃÇ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èó¿¯½±Åª¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡ººË¡¤Î³«È¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËºÎ¼è¤Ç¤¤ëÇ¢¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤òÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ëÊýË¡¤Î³«È¯¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¸¡ºº¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¤¬¤óºÙË¦¤Î³èÆ°¤äÁý¿£¡¦Å¾°Ü¤Ë¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ëºÙË¦³°¾®Ë¦ÂÎ¤È¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÆâ¤Î¸Ä¡¹¤ÎºÙË¦¤ÏºÙË¦³°¾®Ë¦ÂÎ(*2)¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤È¤¤¤¦³Ë»ÀÊª¼Á¤ò²ð¤·¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤ÎÎ¥¤ì¤¿ºÙË¦¤Ë¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤óºÙË¦¤â¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëºÙË¦³°¾®Ë¦¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ò¼«¤é¤ÎÁý¿£¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦À°¤¨¤¿¤ê¡¢Å¾°Ü¤ËÍøÍÑ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¸¦µæ¥Áー¥à¤ÏÇ¢Ãæ¤ÎºÙË¦³°¾®Ë¦ÂÎ¤òÇ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¢¤«¤éÂ¿ÎÌ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤òÃê½Ð¤·¡¢ÌÖÍåÅª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Èó¿¯½±Åª¸¡ºº¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Ç¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æµ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤Ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¸¡½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¡Ê¿Þ2¡ËÇ¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ë¤è¤ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤óÁá´üÈ¯¸«¸¡ºº¤ÎÁ´ÂÎ¥Õ¥íー
¡¡º£²ó³«È¯¤µ¤ì¤¿Ç¢¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¸¡ºº¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ì±Õ¥Þー¥«ー¡ÊCA19-9(*3)¤Ê¤É¡Ë¤äÂ¾¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÎÁá´üÃÊ³¬¡Ê¥¹¥Æー¥¸I/IIA¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤´¶ÅÙ¤ÈÆÃ°ÛÅÙ¤ò¼¨¤¹ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÎ×¾²¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢5¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»ÜÀß¡ÊËÌÅÍÉÂ±¡¡¢Àîºê°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÃæ±ûÉÂ±¡¡¢¼¯»ùÅçÂç³ØÉÂ±¡¡¢·§Ã«Áí¹çÉÂ±¡¡Ë¤«¤éÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó´µ¼Ô153Ì¾¤È¡¢2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»ÜÀß¡ÊËÌÅÍÉÂ±¡¡¢ÂçµÜ¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤«¤éÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿·ò¾ï¼Ô309Ì¾¤ÎÇ¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶ÅÙ¤ÈÆÃ°ÛÅÙ(*4)¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇ¤âÎÉ¤¤¥«¥Ã¥È¥ª¥ÕÃÍ¤òÀßÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¢¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¸¡ºº¤ÎÆÃ°ÛÅÙ¤Ï92.9¡ó¤Ç¥¹¥Æー¥¸I/IIA¤Î´¶ÅÙ¤Ï92.9%¡¢Á´ÂÎ¤Î´¶ÅÙ¤Ï88.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¤¦¤Á140Îã¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î·ì±Õ¥Þー¥«ー¤Ç¤¢¤ëCA19-9¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢CA19-9¤ÏÁá´ü¥¹¥Æー¥¸¤Û¤ÉÍ½Â¬Ç½¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸I/IIA¤Î´¶ÅÙ¤Ï37.5¡ó¡¢Á´ÂÎ¤Î´¶ÅÙ¤Ï63.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£Áá´ü¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¸¡½ÐÀÇ½¤Ï¡¢Ç¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤¬¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿Þ3¡Ë¥¹¥Æー¥¸ÊÌ¤Î¡¢CA19-9¤È¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¸¡½Ð´¶ÅÙ
¡¡¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ç¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¼ðáçÁÈ¿¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÈù¾®´Ä¶(*5)¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ðáç¤¬¾®¤µ¤¤Áá´ü¥¹¥Æー¥¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼ðáç¤½¤Î¤â¤Î¤«¤é¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¢¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¸¡ºº¤Ç¤ÏÈù¾®´Ä¶¤â´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤Ê¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡ºº¤ÏÇ¢¤òÍÑ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÊØ¤«¤Ä´µ¼Ô¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ê½¸ÃÄ¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Æñ¤·¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ÍÑ¸ìÀâÌÀ
*1.¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¡§À¸ÂÎµ¡Ç½¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊRNA¡£ºÙË¦Æâ¤Ë¤ÏÂ¿¼ïÎà¤Î¥Þ¥¤¥¯¥íRNA ¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸ÂÎµ¡Ç½¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
*2. ºÙË¦³°¾®Ë¦ÂÎ¡§ºÙË¦¤¬Ê¬Èç¤¹¤ëÄ¾·Â40～5,000nm ¤Î¾®Ë¦ÂÎ¡£
*3.CA19-9¡§¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤äÃÀÆ»¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë·ì±ÕÃæ¤Î¼ðáç¥Þー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤È¤È¤â¤Ë·ìÃæÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï´¶ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¤Þ¤¿°ìÉô¤Î·ò¹¯¤Ê¿Í¤äÂ¾¤Î¼À´µ¤Ç¤â¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÎÁá´ü¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*4.´¶ÅÙ¡¦ÆÃ°ÛÅÙ¡§´¶ÅÙ¤È¤Ï¡¢¼ÀÉÂ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ë³ä¹ç¤ò¼¨¤·¡¢ÆÃ°ÛÅÙ¤È¤Ï¡¢¼ÀÉÂ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¦¤Á¤Ç±¢À¤È¤Ê¤ë³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
*5.¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¡§¤¬¤óºÙË¦¤Î¼þ°Ï¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀµ¾ï¤ÊºÙË¦¡¢·ì´É¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¡¢ºÙË¦³°¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÀ®Ä¹¤äÅ¾°Ü¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë´Ä¶¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈù¾®´Ä¶¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¡¢¼£ÎÅÄñ¹³À¡¢ÌÈ±Ö±þÅú¤ÎÀ©¸æ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§eClinicalMedicine
ÂêÌ¾¡¡¡§A noninvasive urinary microRNA-based assay for the detection of early-stage pancreatic cancer: a case control study
Ãø¼ÔÌ¾¡§Shogo Baba, MS1, Tadatoshi Kawasaki, MD2, Satoshi Hirano, MD3, Toru Nakamura, MD3, Toshimichi Asano, MD3, Ryo Okazaki, MD3 Koji Yoshida, MD4, Tomoya Kawase, MD4,5, Hiroshi Kurahara, MD6, Hideyuki Oi, MD6, Masaya Yokoyama, MD7,8, Junji Kita, MD7, Johji Imura, MD9, Kazuya Kinoshita, MD7, Shunsuke Kondo, MD10,11,12, Mao Okada, MD10,11, Tomoyuki Satake, MD13, Yukiko Shimoda Igawa, MD14, Tatsuya Yoshida, MD10,14, Hiroki Yamaguchi, PhD15, Yoriko Ando, PhD15,16, Mika Mizunuma, PhD15, Yuki Ichikawa, PhD15,16, Kyoko Hida, MD17, Hiroshi Nishihara, MD18, and Yasutaka Kato, MD1,18
½êÂ° ¡¡¡§
1Department of Pathology and Genetics, Laboratory of Cancer Medical Science, Hokuto Hospital, Obihiro, Hokkaido, Japan
2Department of Health Screenings, Hokuto Hospital, Obihiro, Hokkaido, Japan
3Department of Gastroenterological Surgery II, Faculty of Medicine, Hokkaido University, Sapporo, Hokkaido, Japan
4Department of Gastroenterology and Hepatology, Kawasaki Medical School, Kurashiki, Okayama, Japan
5Department of Gastroenterology, Hokuto Hospital, Obihiro, Hokkaido, Japan
6Department of Digestive Surgery, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University, Kagoshima, Kagoshima, Japan.
7Department of Surgery, Kumagaya General Hospital, Kumagaya, Saitama, Japan
8Department of Surgery, Division of Transplant Surgery, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA.
9Department of Diagnostic Pathology, Kumagaya General Hospital, Kumagaya, Saitama, Japan
10Department of Experimental Therapeutics, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan
11Department of Hepatobiliary and Pancreatic Oncology, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan
12Outpatient Treatment Center, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan
13Department of Hepatobiliary and Pancreatic Oncology, National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Chiba, Japan
14Department of Thoracic Oncology, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan.
15Craif. Inc, Nagoya, Aichi, Japan
16Institute of Innovation for Future Society, Nagoya University, Nagoya, Aichi, Japan
17Vascular Biology and Molecular Biology, Hokkaido University Faculty of Dental Medicine, Sapporo, Hokkaido, Japan
18Genomic Unit, Keio Cancer Center, Keio University School of Medicine, Shinjuku-ku,Tokyo, Japan
DOI¡§10.1016/j.eclinm.2024.102936
¢£ ¸¦µæÈñ
Àè¿ÊÅª°åÎÅµ¡´ï¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅù³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¡§²ÝÂêÈÖ¹æJP24he2302007¡ÖÄ¶¹âÀºÅÙ¡¦Ìµ¿¯½±Áá´ü¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÇ¢ÃæmicroRNA¤Î´Ê°×¤Êµ¡³£²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡×
¢£ Craif¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Craif¤Ï¡¢2018Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÌ¾¸Å²°Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£Ç¢¤Ê¤É¤Î´ÊÃ±¤ËºÎ¼è¤Ç¤¤ëÂÎ±ÕÃæ¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿À¸ÂÎÊª¼Á¤ò¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¸¡½Ð¤¹¤ë´ðÈ×µ»½Ñ¡ÖNANO IP(R)︎¡ÊNANO Intelligence Platform¡Ë¡×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Craif¤ÏNANO IP(R)︎¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°åÎÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¡§Craif Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÌîÀ¥ Î´°ì
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶È¡§¤¬¤óÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¸¡ºº¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡×¤ÎÄó¶¡
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç2-25-7 ITPËÜ¶¿¥ª¥Õ¥£¥¹5F
URL¡§https://craif.com/