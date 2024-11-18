Ë¡¿Í¸þ¤±¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÖEXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡¢IT»ñ»º´ÉÍý¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¡¦¾ðÊóÏ³±ÌËÉ»ßµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒJIRAN JAPAN¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§¸â ¼£±Ë¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯£±1·î16Æü¤Ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖEXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢macOS¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢´ë¶È´Ä¶¤Ç¤Î¸úÎ¨À¤È°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°õºþÊª¤Î´ÉÍý¡¢WEB¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀ©¸æ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°õºþÊª¤Î´Æ»ë¡¦À©¸Â¤ä¾µÇ§¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢°¼Á¤ÊURL¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤äWEB¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¤Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³èÆ°¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢macOS 15(Sequoia)¤ËÂÐ±þ¤·¡¢USB¤ª¤è¤ÓÌµÀþLANÀÜÂ³¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¡¢¥Çー¥¿Î®½ÐËÉ»ß¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¸¡ººµ¡Ç½¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Ê¹Ô¾õ¶·¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥Ý¥ê¥·ーÊÑ¹¹¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿macOS¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ä
¢£ ¿·¤·¤¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ macOS 15¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢EXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯9·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ macOS 15 (Sequoia) Àµ¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ EXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸ø¼°¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î macOS¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢´ûÂ¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë EXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÊEXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þOS²èÌÌ¡Ë
¢£¥Ç¥Ð¥¤¥¹À©¸æÂÐ¾Ý¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
macOS¤Ç¤â USB¡¢Wireless LAN¡¢Bluetooth¡¢USB¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹À©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢
³°Éô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤ÎÀÜÂ³¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÉÍýµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆÉ¤ß¼è¤êÀìÍÑ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¾µÇ§¸å¤Ë³°Éô»ý¤Á½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹Á´ÂÎ¤òµö²Ä¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤ß¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Windows¤ÈmacOS¤Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©¸æÀßÄê¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°õºþÊª¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤òÀ©¸Â¤»¤º¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢°õºþ¤Î´Æºº¥í¥°¤Ë¤è¤êË¡Åªµ¬À©¤Ë½àµò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Þー¥¯¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢°õºþÂÐ¾Ý¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó¤Ë±þ¤¸¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õºþ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¾µÇ§¥ê¥¯¥¨¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Ê°õºþ¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¸å¡¢¾µÇ§¼Ô¤¬¥áー¥ë¤Ç¾µÇ§¤Þ¤¿¤ÏµñÈÝ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬½¾¶È°÷¤ÎPC¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£WEB¥µ¥¤¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
macOS¤Ç°°Õ¤Î¤¢¤ëURL¤ä¶ÈÌ³³°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖWEB¥Ö¥é¥¦¥¶¡×¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë»ý¤Á½Ð¤·¤ò¼×ÃÇÀßÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ÒÆâ¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¾µÇ§¤µ¤ì¤¿WEB¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¬µö²Ä¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¶ÈÌ³³°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ùー¥¿µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¼ÒÆâPC¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ä
¢£¥Ý¥ê¥·ーÊÑ¹¹¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÑ¹¹¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ê¥·ーÊÑ¹¹»þ¤ÎÍúÎò¤¬¤¹¤Ù¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¡¢ÊÑ¹¹ÍúÎò¤ÎÄÉÀ×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤¬¿×Â®¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±. ÊÑ¹¹ÍúÎò¤ÎÄÉÀ×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£². ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£³. ÌäÂê²ò·è¤¬¿×Â®¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸ ¡ä ´Æºº¥í¥°²èÌÌ)
¢£¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±. °ìÉô¤Î¥°¥ëー¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇÀßÄê¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£². ¼ÒÆâPC¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤¬Í×Ìó¤µ¤ì¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ÎÆâÍÆ¤ò¥áー¥ë¤ÇÁ÷¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³. ´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸¤ÇEXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´. ¼ÒÆâPC¤ËEXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ¾´¶Åª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£µ. ¤è¤¯»È¤¦¥á¥Ë¥åー¤ò¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¶. ´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¼ÒÆâPC¤Î°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸¡§ÊÑ¹¹Á°¡Ë
¡Ê´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸¡§ÊÑ¹¹¸å¡Ë
¢£´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±. ¥â¥Ð¥¤¥ëºÇÅ¬²½
¡§ÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÌÌ¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÇEXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£². ´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸¤Î³ÈÂçÉ½¼¨
¡§¥â¥Ë¥¿ー²èÌÌ¤òºÇÂç¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥í¥°¥Çー¥¿¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸ ¡ä ³ÈÂçÉ½¼¨²èÌÌ)
£³. ¥á¥Ë¥åー¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー
¡§´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¤È¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ÌÜÅª¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÁÇÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´. ¥Æー¥Ö¥ë¹àÌÜ¿ô¤ÎÁªÂò
¡§°ÊÁ°¤Ï10¸Ä¤º¤Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï10¸Ä¡¢20¸Ä¡¢50¸Ä¡¢100¸Ä¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¿ô¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£µ. ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î´ü´ÖÁªÂò
¡§ºÇ¶á¤Î1½µ´Ö¡¢ºÇ¶á1¥ö·î¡¢ºÇ¶á3¥ö·î¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Ç¤°Õ¤Î´ü´Ö¤òÄ¾ÀÜÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸ ¡ä ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î´ü´ÖÁªÂò²èÌÌ)
£¶. ¾µÇ§¼ÔÀßÄê¥á¥Ë¥åー¤Î°ÌÃÖ°ÜÆ°
¡§¾µÇ§¼ÔÀßÄê¥á¥Ë¥åー¤¬¥æー¥¶ー´ÉÍý¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Æþ¤äÂà¿¦¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢ÄÉ²Ã¤äºï½ü¤¬É¬Í×¤Ê¸¢¸Â¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸ ¡ä ¥æー¥¶ー¥°¥ëー¥×ÀßÄê²èÌÌ)
¡ã¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤¬¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¡ä
¢£¸¡ºº³«»Ï»þ¤ËPC¤¬OFF¤Î¾ì¹ç¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËPC¤¬ON¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸¡ºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤µ¤ì¤¿¸¡ºº¤ÏPC¤¬¥ª¥Õ¤Ç¤â24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«Æ°¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µÙ²Ë¤Ê¤É¤Ç¸¡ºº¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Í½Ìó»þ´Ö¤«¤é24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËPC¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸¡ºº¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸Ä¿Í¾ðÊó¸¡ººÃæ¤ËPC¤¬OFF¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢PC¤¬ºÆÅÙON¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸¡ºº¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¡ººÃæ¤ËPC¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆµ¯Æ°¸å¤ËÃæÃÇ¤·¤¿ÉôÊ¬¤«¤é¸¡ºº¤¬¼«Æ°Åª¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏPC¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸¡ºº¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÆµ¯Æ°»þ¤Ë¸¡ºº¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦µ¡Ì©¥Çー¥¿¸¡ºº¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Ê¹Ô¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¸¡ºº½ªÎ»¸å¤Ë·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ï¡Ö¿Ê¹ÔÃæ¡×¡ÖÃæÃÇ¡×¡ÖÀ®¸ù¡×¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÁ°¤Ë¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(´ÉÍý¼Ô¥Úー¥¸ ¡ä ¸¡ºº·ë²Ì³ÎÇ§²èÌÌ)
¢£¶¯À©°Å¹æ²½¤Ï¤â¤¦ÉÔÍ×¡ª ¥æー¥¶ー¤¬¸Ä¿Í¾ðÊó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¡¢ÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥¶ー¤Ï¼«Ê¬¤ÇPCÆâ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¤¬¸¡ºº·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´°Á´¤Ëºï½ü¤·¤¿¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¤·¤ÆÊÝ¸î¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¡ä
¢£WEBÊÝ¸î¤Î¸ÄÊÌÀßÄêµ¡Ç½¤¬Îã³°ÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
WEB¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¸ÄÊÌÀßÄê¤È½ÅÊ£¤·¤Æ»ÈÍÑÀ¤Ëº®Íð¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²þÁ±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ÎÎã³°ÀßÄê¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°Å¹æ²½¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
EXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ê°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤ê¡¢³°Éô¶¦ÍÁ°¤Ë°Å¹æ²½²ò½ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Å¹æ²½¥Õ¥¡¥¤¥ë)
¢£¤½¤ÎÂ¾²þÁ±ÆâÍÆ
¡¦WEB¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯
¡§°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥ê¥êー¥¹»þ¤ËÄÌÃÎ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¾ï¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë»ý¤Á½Ð¤·¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î²þÁ±
¡§OneDrive¤Ê¤É¤Î¶¦Í¥Õ¥©¥ë¥À´Ä¶¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥¨¥éー¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë»ý¤Á½Ð¤·¤Î´ÉÍý¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å
¡§Âç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸¡ºº¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½
1¡¥¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤òµö²Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò»öÁ°¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ùー¥¿ÈÇ¡Ë
WEB¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ëÅºÉÕ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢
¶ÈÌ³¤ÇÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤ò»öÁ°¤Ëµö²ÄÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ý¤Á½Ð¤·µö²Ä¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÀ©¸æ¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£². ¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ý¤Á½Ð¤·µö²Ä¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦µ¡Ì©¥Çー¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ý¤Á½Ð¤·À©¸æ¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¸½ºß¤Ï¥Ùー¥¿µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢All-in-one protection¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2¡¥¥Õ¥¡¥¤¥ë»ý¤Á½Ð¤·À©¸æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤UWP¥¢¥×¥ê¤â¼Â¹ÔÀ©¸æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ùー¥¿ÈÇ¡Ë
Æ±¤¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢UWP¥¢¥×¥ê¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Outlook¤Î¾ì¹ç¡¢Windows¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ÏUWP¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢WEB¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏUWP¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë»ý¤Á½Ð¤·À©¸æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤UWP¥¢¥×¥ê¤Î»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¡¢¼ÒÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤Ê¤·¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÌµÃÇ¤Ç³°Éô¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ºß¤Ï¥Ùー¥¿µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢All-in-one protection¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://exosp.net/maintenance
¡ãEXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡ä
¡ÖEXO¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤ÏË¡¿Í¸þ¤±¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢
IT»ñ»º´ÉÍý¤È¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¡¢¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¤¬°ì³ç¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¾®´ë¶ÈÍÍ¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ¤ä´ÉÍý¡¢Áàºî¤¬¤Ç¤¤ë´ÉÍý¼Ôµ¡Ç½¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¤°¤ó¤È²¼¤²¤Æ¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://exosp.net
¡¦ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://exosp.net/free-trial
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒJIRAN JAPAN
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸â ¼£±Ë
¡¦ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-7-1¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¡¡10³¬
¡¦Ã´Åö¼Ô¡§¹ÊóÃ´Åö info@jiransoft.jp
¡¦URL¡§https://jiran.jp
¡¦ÀßÎ©¡§2011Ç¯7·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯±¿±ÄµÚ¤ÓÈÎÇä
¡ãJIRAN JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
JIRAN JAPAN¤Ï¡¢¡ÖJAPAN TO GLOBAL¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ùー¥¹¥¥ã¥ó¥×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¾¢¤ÎÀº¿À¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JIRAN JAPAN¤Ï¡¢¥¸¥é¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¸¥é¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³¦¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ãーÂè£±À¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤«¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëJSecurity¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿½èÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëMSystems¡¢1800¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖDirectCloud-BOX¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î¸ÜµÒÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëOxyzen¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¡¢¥¸¥é¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£