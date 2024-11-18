ÎëÍ¿¥°¥ëー¥×¤È¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤¬ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è»°ÊÝ¤Î³¤´ßÀ¶ÁÝ¡Ø¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ò¼Â»Ü
ÎëÍ¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ·ò°ìÏº¡Ë¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¼¼ ¿¸Ìé)¡¢À¶¿å¥Þ¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ(ÂåÉ½Íý»ö/²ñÄ¹¡§µÜºê åÁ°ìÏº)¤Ï¡¢3¼Ô¶¦Æ±¤Ë¤ÆÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è»°ÊÝ¤Î³¤´ßÀ¶ÁÝ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¹Á¤¬È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÎëÍ¿¥°¥ëー¥×¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è»°ÊÝ¤ò³èÆ°¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÀ¶¿å¹Á¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¥Þ¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢3¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë³¤ÍÎ¤´¤ß¤ä³¤´ß¤Î´Ä¶°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é½©ÍÕ´ÆÆÄ¡¢DF32¹âÌÚ Á©Áª¼ê¡¢GK51Ãö±Û Í¥°ÔÁª¼ê¤â»²²Ã¤·¡¢ÎëÍ¿¥°¥ëー¥×¤Î½¾¶È°÷¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹´Ø·¸¼Ô¹ç¤ï¤»¤Æ150Ì¾¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ÇÎ®ÌÚ¡¢¥Ó¥ó¡¢´Ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤Î¤´¤ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÅ¸¼¨¤ª¤è¤Ó·¼ÌØ¤Î¤¿¤á¤Îºý»ÒÇÛÉÛ¤â¹Ô¤¤¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¹Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÎëÍ¿¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â·Ð±Ä¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶¦À¸(¤È¤â¤¤¤)¡×¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢À¶¿å¹Á¤ª¤è¤Ó³¤´ß¤ÎÈþ²½³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó1»þ´Ö¡¢³¤´ßÀ¶ÁÝ¤ò¼Â»Ü
À¶ÁÝ³èÆ°½ªÎ»¸å¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤ëÁª¼ê¤¿¤Á