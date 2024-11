MSI¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ØMSI¥¹¥È¥¢ BLACK FRIDAY¡Ù ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤àÂÐ¾Ý¥Îー¥ÈPC¤¬ºÇÂç30%OFF¡ª ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¹ØÆþ¤ÇÀèÃå50Ì¾ÍÍ¤Ë4-Port¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ï¥Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/53749/1046/resize/d53749-1046-ef2400e029774fc8d117-0.png ]『MSIストア BLACK FRIDAY』では、最新モデルを含む対象ノートPCをメーカー希望小売価格より最大30%OFFにて販売するセールを実施するほか、期間中、対象製品をご購入いただいたお客様の中から先着で合計50名様に4-Portポータブルハブをプレゼントいたします。■キャンペーン期間2024年11月18日(月)~2024年12月2日(月)■キャンペーン特設ページhttps://jpstore.msi.com/onsale 【セール対象ノートPCが最大30%OFF!さらに、先着50名様に4-Portポータブルハブをプレゼント!!】期間中、最新モデルを含む対象ノートPCをメーカー希望小売価格より最大30%OFFにて販売いたします。※1さらに、BLACK FRIDAYセール対象ノートPCをご購入いただいたお客様の中から先着で合計50名様にTP-Link製4-Portポータブルハブをプレゼントいたします。※4、※5●BLACK FRIDAYセール対象製品※2、※3型番:Modern-14-F1MG-0501JP主なスペック:14インチ / Core 7 / インテル グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 1TB販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000762メーカー希望小売価格:169,800円 ⇒ セール価格:117,800円(30%OFF)型番:Prestige-16-AI-Studio-B1VFG-7003JP主なスペック:16インチ OLED / Core Ultra 7 / RTX 4060 / メモリ 32GB / SSD 1TB販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000614メーカー希望小売価格:319,800円 ⇒ セール価格:276,800円(13%OFF)型番:Stealth-16-AI-Studio-A1VIG-2003JP主なスペック:16インチ 4K+ 120Hz / Core Ultra 9 / RTX 4090 / メモリ 64GB / SSD 2TB販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000654メーカー希望小売価格:629,800円 ⇒ セール価格:563,800円(10%OFF)型番:Prestige-16-AI-Studio-B1VGG-5001JP主なスペック:16インチ 4K+ / Core Ultra 9 / RTX 4070 / メモリ 32GB / SSD 2TB販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000616メーカー希望小売価格:389,800円 ⇒ セール価格:349,800円(10%OFF)型番:Cyborg-14-A13VF-4001JP主なスペック:14インチ 144Hz / Core i7 / RTX 4060 / メモリ 64GB / SSD 1TB販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000629メーカー希望小売価格:229,799円 ⇒ セール価格:207,799円(9%OFF)型番:Summit-E13-AI-Evo-A1MTG-9001JP主なスペック:13.3インチ ペンタッチ対応 / Core Ultra 7 / Arc グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 2TB販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000648メーカー希望小売価格:259,800円 ⇒ セール価格:239,800円(7%OFF)型番:Sword-17-HX-B14VGKG-2303JP主なスペック:17インチ 240Hz / Core i7 HX / RTX 4070 / メモリ 32GB / SSD 1TB販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000739メーカー希望小売価格:329,800円 ⇒ セール価格:312,800円(5%OFF)セール対象製品のスペックなど詳細は、キャンペーン特設ページ及び各モデル販売ページにてご確認下さい。[画像2: https://prtimes.jp/i/53749/1046/resize/d53749-1046-074f0117712efdbd526a-0.png ]●セール対象製品購入で先着50名様に4-Portポータブルハブをプレゼント※2、※6・TP-Link製4-Portポータブルハブキャンペーンの詳細はキャンペーン特設ページにてご確認下さい。※1:キャンペーン期間中でも対象製品の在庫が無くなった場合はセール終了となります。※2:アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)など一部対象外となる商品がございます。※3:価格は全て税込。商品は一例です。※4:キャンペーン期間中に対象製品のご購入が完了したお客様より先着50名様が対象です。別途ご応募いただく必要はございません。※5:プレゼント品は後日発送(2025年1月下旬以降予定)となり、ご注文時の送付先住所に順次発送いたします。なお、配送日・時間指定などは承っておりませんので予めご了承下さい。※6:TP-Link製 4-PORT ポータブルハブの詳しい仕様・使用方法は、ティーピーリンクジャパン株式会社(https://www.TP-Link.com/jp/)までお問い合わせください。■■■■■■■■■■■■■■■■■MSIについてMSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。■■■■■■■■■■■■■■■■■●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.