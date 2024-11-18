¸¡ÉÊºî¶È»þ¤Ë¥Ðー¥³ー¥É´Ö°ã¤¤¤Ê¤É¤òËÉ¤°¡¢¾È¹çµ¡Ç½ÅëºÜ¤Î2¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤òÈ¯Çä

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-9d98c6eed249c06522a7-0.jpg ]¡Ú·ÇºÜ¥Úー¥¸¡ÛÉÊÌ¾¡§2¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¡Ê¾È¹çµ¡Ç½ÅëºÜ¡ËÉÊÈÖ¡§BCR-2D12É¸½à²Á³Ê¡§57,200±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 52,000±ß¡ËÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-2D12[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=F0q30yFC6xw ]ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¾È¹ç¥âー¥É¥Þ¥¹¥¿ーÅÐÏ¿¤·¤¿¥Ðー¥³ー¥É°Ê³°¤òÆÉ¤à¤È¥¨¥éー²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¥Ý¥«¥è¥±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ðー¥³ー¥É´Ö°ã¤¤¤äÎà»÷¾¦ÉÊ¤È¤Î¼è¤ê°ã¤¤¤Ê¤É¡¢ÌÜ»ë¤Ë¤è¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-e1bbacd68cb1e5a180c4-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-927e5677753c4bae0f1d-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-877ffd3f3b7e9cf3e949-3.jpg ]ÀÖ¿§LED¤ÇÅª³Î¤ËÆÉ¤ß¼è¤ë¾ï¤ËÀÖ¿§¤ÎLED¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¥Ðー¥³ー¥É¤Ë¾È½à¤¬¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÉ¤ß¼è¤ê´Ö°ã¤¤¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-af3c2ea085f60d0294f3-4.jpg ]°®¤ê¤ä¤¹¤¤¾®·¿¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-9c7372926e32c9df5cd0-5.jpg ]¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û²èÌÌÆÉ¤ß¼è¤ê²ÄÇ½±Õ¾½²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ðー¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£QR·èºÑ¤Ê¤É¤Î¥³ー¥É¤òÆÉ¤àºÝ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-d9358d31e32071d7674c-6.jpg ]USB¥Ýー¥È¤«¤éµëÅÅ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÅÅÎÏ¤â¶¡µë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-ab51fbb644148cbd3382-7.jpg ]1¼¡¸µ¡¦2¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥ÉÎ¾ÂÐ±þ1¼¡¸µ¥³ー¥É¡ÊJAN¡¦CODE39¡Ë¡¢2¼¡¸µ¥³ー¥É¡ÊQR¡¢microQR¡¢Datamatrix¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-89dac6183734f1a51fde-8.jpg ]ÆÃÄê¤Î¥³ー¥É¤À¤±ÆÉ¤ß¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¤Ç¥Ðー¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥³ー¥É¤Î¤ß¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-502a0a8459488525fadc-9.jpg ]IP42¤ÎËÉ¿å¡¢ËÉ¿ÐÀÇ½ÅëºÜ ¼¾µ¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ä¡¢¥Û¥³¥ê¤ÎÂ¿¤¤¸½¾ì¡¢²°³°¤Ç¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/11495/5066/resize/d11495-5066-94c1d824c017983ae03f-10.jpg ]¡¡¡¡---------------------------------------------------------------¡Ú´ØÏ¢¥Úー¥¸¡Û¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àーhttps://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode_reader/index.htmlÊªÎ®ÍÑÉÊÆÃ½¸¡¡ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¤ò¥µ¥Ýー¥Èhttps://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤ÎÁª¤ÓÊý¥¬¥¤¥Éhttps://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/barcode_select/index.html¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BCR-2D12¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ WEB¥µ¥¤¥Èhttps://www.sanwa.co.jp/¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Instagramhttps://www.instagram.com/sanwasupply_official/¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Xhttps://twitter.com/sanwainfo¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Facebookhttps://fb.me/SanwaSupplyJP¢£YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëhttp://sanwa.jp/youtube---------------------------------------------------------------