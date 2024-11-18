¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ø¡¡¤Õ¤ì¤¿¤Ó¡¢¡ÖÅß¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥× in ¿å¾å¡×³«ºÅ¡¡2Çñ3Æü¤Î¶¦Æ±À¸³è¡¢¥¹¥ー¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆâÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¤´Äó°Æ
¡¡¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î³Ø½¬½Î¡ÖÌÀ¸÷µÁ½Î¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ËÜ ¸÷ÂÀÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Î¹¹Ô¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Õ¤ì¤¿¤Ó¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¹¥ー¥Ä¥¢ー¡ÖÅß¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥× in ¿å¾å¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ì¤¿¤Ó¥Ä¥¢ー ¡ÖÅß¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥× in ¿å¾å¡×¡¡
https://furetabi.meikogijuku.jp/event/2024/11/post-15/index.php
¡¡¡Ö¤Õ¤ì¤¿¤Ó¡×¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤È¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¡¢³Ú¤·¤µ¤È³Ø¤Ó¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë·²ÇÏ¸©¤Î¿å¾å¹â¸¶Æ£¸¶¥¹¥ー¾ì¤Ï¡¢¾å±Û¹ñ¶¤Î»³¡¹¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÈ´·²¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¼ÐÌÌ¤¬Ãæ¿´¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥³ー¥¹Àß·×¤Ç¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤ä½é¿´¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥ー¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤ì¤¿¤Ó¤ÎÅß¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ー¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â¥¹¥ーÈÄ¤ÎÁõÃåÊýË¡¤äÊâ¤Êý¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Ç¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¾åÃ£¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥ー¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦ÎÏ¤ä¼þ¤ê¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤â°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤ì¤¿¤Ó¤ÎÅß¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢Ì±´Ö³ØÆ¸ÊÝ°é¡¦ÌÀ¸÷¥¥Ã¥º¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬É¬¤ºÆ±¹Ô¡¢°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ì¤¿¤Ó¤ÎÅß¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥×¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È£±.¡Û¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤Ç¥á¥¥á¥¾åÃ£
½é¿´¼Ô¡¦½éµé¡¦Ãæ¾åµé¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤ËÊ¬¤±¤¿¥°¥ëー¥×Ìó10Ì¾¤Ë1Ì¾¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÕ¤¡¢³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È£².¡ÛÆâÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë
°Û³ØÇ¯¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ëÎÏ¡¢¼þ¤ê¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤â°é¤ß¤Þ¤¹¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¤ª»ÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È£³.¡Û°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥×
Ì±´Ö³ØÆ¸ÊÝ°é¡¦ÌÀ¸÷¥¥Ã¥º¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬É¬¤ºÆ±¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÃË½÷¤É¤Á¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆ±¹Ô¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ä½¢¿²¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¡¢ÉþÌô´ÉÍý¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ä¥¢ー³µÍ×
¥Ä¥¢ーÌ¾¡¡¡§Åß¥¹¥ー¥¥ã¥ó¥× in ¿å¾å
¼Â»ÜÆü¡¡¡¡¡§2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë2Çñ3Æü
½ÐÈ¯ÃÏ¡¡¡¡¡§ÎýÇÏ±Ø¼þÊÕ
½ÉÇñÃÏ¡¡¡¡¡§·²ÇÏ¸©¡¡¿å¾å¹â¸¶¡¦±üÍøº¬²¹Àô¡¡¥Û¥Æ¥ë¥µ¥ó¥Ðー¥É
»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡§¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸
¤ª¿½¹þ¤ß¼õÉÕ¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
»²²ÃÈñÍÑ¡¡¡§79,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨³Æ¼ï¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁÊÌÅÓ
¼çºÅ¡§¤Õ¤ì¤¿¤Ó¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¡ã¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡ä
https://furetabi.meikogijuku.jp/event/2024/11/post-15/index.php
¢£¤Õ¤ì¤¿¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://furetabi.meikogijuku.jp/about/¡Ë
»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤ë¸Þ´¶¤Ë¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò
Î¹¹Ô¡¦ÂÎ¸³³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎË¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ì¤¿¤Ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï´Ñ¸÷Ì¾½ê¤á¤°¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æー¥Þ¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ÜÀß¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤Æ¤½¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ä¸«³Ø¤ò¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¤Õ¤ì¤¿¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÂÎ¸³Àè¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ä¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶È¤È¤·¤ÆPurpose¡Ê¥Ñー¥Ñ¥¹¡§Â¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤ò¡È¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤Îµ²±¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¡¢Vision¤ò¡È¡ÖBright Light for the Future¡×¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯´ë¶È¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ê¡¢µ±¤¯Ì¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡É¤È·Ç¤²¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡ÖÌÀ¸÷µÁ½Î¡×¤ò»Ï¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ ¸÷ÂÀÏº
ËÜ¼Ò ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£·ÃúÌÜ20ÈÖ£±¹æ
URL¡¡¡¡ ¡§https://www.meikonet.co.jp/
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢»ÅÍÍ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊóÅù¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£