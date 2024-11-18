¥¸¥ã¥ó¥ー¤Ë¡É¥¥Þ¤ë¡ÉËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖAmazon¡×¤È¡ÖQoo10¡×¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¡ªÁª¤Ù¤ë¹ØÆþÊýË¡¤Ç¤µ¤é¤Ë¿È¶á¤Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× :
https://spiceai.jp/
¡¡
¡¡¡È¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¡¢¥Ð¥«¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¤ò¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSpice AI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÌÚÎ´ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯7·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤ò¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖAmazon¡×¤È¡ÖQoo10¡×¤ÎEC¥âー¥ë¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡È¥¥Þ¤ë¡ÉÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ Amazon ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×(https://amzn.to/4fp4mLA)
¢¡ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ Qoo10 ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.qoo10.jp/g/1121393250)
¡¡¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤Ï15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¸·Áª¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÂ·¤¨¤¿¤êÇÛ¹ç¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê¿©ºà¤òßÖ¤á¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤È¥È¥Þ¥È´Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤¬¥«¥ó¥¿¥ó¤Ëºî¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÌ£¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤ËÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ìー¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆùÎÁÍý¤ä¥¹ー¥×¡¢ÌÍÎà¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÁÍý¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â·ò¹¯Åª¤ÇËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¿©Âî¤ò¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈ¯Çä¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖAmazon¡×¤È¡ÖQoo10¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥»¥Ã¥È
²Á¡¡³Ê¡§2,598±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡§¥Ñ¥¦¥Àー¡Ê84g¡Ë¡¦¥Ûー¥ë¡Ê21g¡Ë
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§8～10¿ÍÁ°
ËÜ³Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤ò¥«¥ó¥¿¥ó¤Ëºî¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Î¥Ûー¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹á¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·Ì£¤¬ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤òÃ¯¤Ç¤â¥«¥ó¥¿¥ó¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¤ª»î¤·¥»¥Ã¥È
²Á¡¡³Ê¡§1,056±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡§¥Ñ¥¦¥Àー¡Ê22g¡Ë¡¦¥Ûー¥ë¡Ê7g¡Ë
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§2～3¿ÍÁ°
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤ä¡¢Í§¿Í¤Ë¤ª´«¤á¤¹¤ëºÝ¤ÎÆþÌç¥¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¡¢1～2²ó¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¾¯ÎÌ¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¥Ñ¥¦¥ÀーÉÓ
²Á¡¡³Ê¡§2,004±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡§¥Ñ¥¦¥Àー¡Ê84g¡Ë
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§8～10¿ÍÁ°
»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¼ê·Ú¤Ç»È¤¦¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÉÓ¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥ìーÊ´¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¤äBBQ¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¥Ñ¥¦¥Àー¥Ñ¥¦¥Á
²Á¡¡³Ê¡§1,704±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡§¥Ñ¥¦¥Àー¡Ê84g¡Ë
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§8～10¿ÍÁ°
»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Ë¡¢Çö¤¯¤Æ¼ýÇ¼¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤òLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÈæÎ¨¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÇÛ¹ç¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢Æþ¼ê¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Çºî¤ëÎÌ¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤ºÍ¾¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤Ç¤Ï¡¢±ö¤â´Þ¤á¤¿³Æ¼ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ä´Íý¹©Äø¤ò´ÊÎ¬²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉáÃÊ¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÌÂ¤ï¤ººî¤ì¤ë´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÎÁÍý¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://line.me/R/ti/p/@262sulaf?oat_content=url)
ÅÚÆü¸ÂÄê¡ª¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤Î¥«¥ìー²°¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¤Ò¤Ê¤¿¥«¥Õ¥§ËÜÅ¹¡×
ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¦ÀéÀî±Ø¶á¤¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¤Ò¤Ê¤¿¥«¥Õ¥§ËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¡£¼«Âð¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÆü¾ï¤Î¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¥«¥ìー
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ³¤Á¯¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ìー
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¥«¥ìーËãÇÌ
Å¹ÊÞ³µÍ×
±Ä¶È»þ´Ö¡§ÅÚÆü¤Î¤ß±Ä¶È¡¡11¡§00～15¡§00¡ÊL.O.¡§14¡§45¡Ë
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÂçÃ«¸ý1-53-14FK¥Ó¥ë1³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í Í³ÚÄ®Àþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡ÖÀéÀî±Ø¡×1ÈÖ½Ð¸ý¤Þ¤¿¤Ï2ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
»ÙÊ§ÊýË¡¡§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¸òÄÌ·ÏIC¡¢iD¡¢QUICPayÅù¡Ë
▶ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¤Ò¤Ê¤¿¥«¥Õ¥§¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/spiceibuki_hinatacafe/)
¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ð¥¶ー¥ë ¥¢¥Á¥ã¥«¥Ê¥ªー¥Êー¡¦¿· Ä¾¼ù
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤Ï»îºî»þ¤«¤é²¿ÅÙ¤«Ì£¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌ£¤ÈÎÁÍýÂÎ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢´°À®¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò²È¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤Ëºî¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¥Þ¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSpice AI
ËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ1-23-7 Âè»°¿ðÊæ¥Ó¥ë105
Àß¡¡Î©¡§2024Ç¯4·î12Æü
Âå¡¡É½¡§Ê¿ÌÚ Î´ÂÀ
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://spiceai.jp/)
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ Amazon ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×(https://amzn.to/4fp4mLA)
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ Qoo10 ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.qoo10.jp/g/1121393250)
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¸ø¼°SNS(http://linktr.ee/spice.ai)
¡¦Instagram(https://www.instagram.com/spicekun_/)
¡¦LINE(https://lin.ee/mqV4RRA)
¡¦X(https://twitter.com/spicekun_)