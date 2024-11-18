¡ØTRATTORIA PIZZERIA 207¡Ù¤Ç¡ÖÁ´ÉôÀ¹¤ê¡ª¡©¡×¤Î¿·¤·¤¤¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
½ÂÃ«¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡ÖTRATTORIA PIZZERIA 207¡×
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒGRAPES¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÆâ ¿¿¡Ë ¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡ØTRATTORIA PIZZERIA 207¡Ê¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢ ¥Ëー¥Þ¥ë¥Ê¥Ê¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î18Æü¤è¤ê¿·¤·¤¤¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¡ÆüËÜ¤ÇÂè£²°Ì¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¡¢½ÂÃ«¡£¡ØTRATTORIA PIZZERIA 207¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î½ÂÃ«¤ÈÀÄ»³¤ÎÊ¸¶µ¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö½ÂÃ«¥¢¥¯¥·¥å¡ÊAXSH¡Ë¡×¡Ê2024Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¡Ë¤Î£²³¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ø»ê¶á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤Éº¤¦Âç¿Í¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£µÜ±×ºä¾å¤«¤é½ÂÃ«Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¹ñÆ»246¹æ¤ËÌÌ¤·¤¿¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÅ¹Æâ¤ÏÌÀ¤ë¤¯³«Êü´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¹â¤¤Å·°æ¤ËÌµ¿ô¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¤¬Åô¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éßê¤á¤¯À±¶õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤È¤¤á¤¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¤È°ìÊÑ
¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥µ¥é¥À¤Ë¾Æ¤Î©¤Æ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡õ¥Ñ¥¹¥¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¶ー¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÁ´ÉôÀ¹¤ê¡É¤Î¿·¤·¤¤¥é¥ó¥Á¡Ö¥³ー¥¹LUCE¡×
ÍÕ»³¤ÎTRATTORIA PIZZERIA 207Ì¾Êª¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢ËÜ³Ê¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥é¥ó¥Á¡Ö¥³ー¥¹LUCE¡×¤Ï¡¢Á°ºÚ¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢ÍÒ¾Æ¤¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¶ー¥È¤È¿©¸å¤Î¤ª°û¤ßÊª¤¬¤Ä¤¤¤¿ìÔÂô¤Ê¡ÈÁ´ÉôÀ¹¤ê¡É¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ýÂç¤¤Ê¥µ¥é¥À¡§¤ª¹¥¤ß¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ï¥´¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òºÎÍÑ¡£¤ªµÒÍÍ¤ª¤Ò¤È¤ê¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥é¥À¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Îã¡§¤¤Î¤³¤Î¥½¥Æー¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¡¢¥°¥ê¥ëÌîºÚ¡¢¾ø¤·ÌîºÚ¡¢ÌîºÚ¥Á¥Ã¥×¡¢·Ü¥Ï¥à¡¢¥¯¥ë¥È¥ó¡¢¥µ¥é¥ß¡õ¥Ï¥à¡¢¥Ä¥Ê
¡ýÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥¹¥¿¡§ÍÕ»³¤ÎËÜÅ¹Æ±ÍÍ¡¢¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿TRATTORIA PIZZERIA207ÆÃÀ½¥Ñ¥¹¥¿¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñ¥¹¥¿¡§ÂçÎ³¤¢¤µ¤ê¤Î¥Ü¥ó¥´¥ì¥Ó¥¢¥ó¥³¡¢¤·¤é¤¹0km¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¡¢
ÌµÇÀÌô¥ì¥â¥ó¤È¤«¤é¤¹¤ß¡¢ÍÕ»³ÀÐ°æµí¤Î¥Ü¥í¥Íー¥¼
¡ý¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡§ËÜ³ÊÍÒ¾Æ¤¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ï£±¥Ôー¥¹¤«¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡£¤´ËþÂ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö¤´Äó¶¡Í½Äê¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡§¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡¢¥Þ¥ê¥Êー¥é¡¢¥Á¥ó¥¯¥¨¡¦¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¡¢¥×¥í¥·¥åー¥È¡¦¥¨¡¦¥ëー¥³¥é
¡ý¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡§ÆÃÀ½¥É¥ë¥Á¥§¤È¤ª°û¤ßÊª¤Ç¤ª¿©»ö¤ÎÍ¾±¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³ー¥¹LUCE¡ä
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥ï¥´¥ó¥µー¥Ó¥¹
(Âç¤¤Ê¥µ¥é¥À¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±)
¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥µー¥Ó¥¹
(¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò1¥Ôー¥¹Ã±°Ì¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â)
¡¦Á°ºÚ3¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦Áª¤Ù¤ë¥Ñ¥¹¥¿
¡¦ËÜÆü¤Î¥Ç¥¶ー¥È
¡¦¿©¸å¤Î¤ª°û¤ßÊª
3,600±ß(ÀÇ¹þ3,960±ß)
10¼ïÎà¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È3¼ïÎà¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÁª¤Ù¤ë¥µ¥é¥À
£´¼ïÎà¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤«¤é²¿ÅÙ¤â¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³
¡¡½ÂÃ«¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§TRATTORIA PIZZERIA 207
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«ÆóÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ½ÂÃ«¥¢¥¯¥·¥å2³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§³ÆÀþ¡¦½ÂÃ«±Ø¤«¤é»ê¶á¡Ê¶äºÂÀþ¥Ò¥«¥ê¥¨²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～¶âÍË¡¦½ËÁ°Æü¥é¥ó¥Á11:00～15:00¡ÊL.O.14:30¡Ë
¡¦¥Ç¥£¥Êー17:00～23:00¡ÊL.O.ÎÁÍý22:15¡¦¥É¥ê¥ó¥¯22:30¡Ë
ÅÚÆüÍË¡¦½ËÆü11:00～23:00¡ÊL.O.ÎÁÍý22:15¡¦¥É¥ê¥ó¥¯22:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤ë¡Ë
ÀÊ¡¡¿ô¡§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡1F 34ÀÊ¡¢2F 20ÀÊ¡¢¥Ðー¡¡17ÀÊ
Í½¡¡»»¡§¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡¡3,960±ß¡¢¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡¡8,800±ß
¥¢¥é¥«¥ë¥È¡¡Á°ºÚ¡¡880±ß～¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¡1,760±ß～¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¡1,980±ß～
¥á¥¤¥ó 3,300±ß～¡¢¥É¥ë¥Á¥§ 660±ß～
¥ªー¥×¥ó¡§2024Ç¯7·î8Æü
U R L¡§ https://www.instagram.com/207shibuya/