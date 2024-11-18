¥Ù¥Í¥Ã¥»¤È¤·¤ÆËÌÅìËÌ½é¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥Ü¥ó¥»¥¸¥åー¥ëºÚ±à¡Ù ´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê´Ä¶¤òÀ°¤¨2025Ç¯5·î³«ÀßÍ½Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âì»³ ¿¿Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤ÆËÌÅìËÌ½é¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±¥Ûー¥à¤È¤Ê¤ë¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥Ü¥ó¥»¥¸¥åー¥ëºÚ±à¡Ù¤ò´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤Ë¿·µ¬³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯11·î18Æü¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¤òÃæ¿´¤Ë¹âÎð¼Ô¸þ¤±¥Ûー¥à¤ò357µòÅÀ¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥Ü¥ó¥»¥¸¥åー¥ëºÚ±à¡Ù¤Ï¡¢µ¡Ç½·±Îý»ØÆ³°÷¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥í¥°¥é¥àÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¾Ð´é¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ê¤¤¤äÌ´¤Ë´ó¤ê¤½¤¤¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æµ±¤¤¢¤ëËèÆü¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µï¼¼¤Ï18.7Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～52.7Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î12¥¿¥¤¥×·×71¼¼¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¢¤ë¤ªÉô²°¤ä¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤âÇÛÈ÷¤·¤¿¤ªÆó¿Í¤Ç¤ÎÆþµï¤â²ÄÇ½¤Ê¹¤á¤Î¤ªÉô²°¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í¡×¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿²ð¸îDX¤Ë¡¢ËÜ¥Ûー¥à¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Æþµï¼ÔÍÍ¼«¿È¤Î¿çÌ²¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Á´µï¼¼¤Ë¿çÌ²¥»¥ó¥µー¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¤´À¸³è¤ÎµÏ¿¾ðÊó¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎAI¤Ç²Ä»ë²½¡£¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¤à¤±¤¿¡¢¿©»ö¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Åù¤Ë³è¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÊë¤é¤·¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢²ð¸î¿Íºâ°éÀ®¤ÎÌÌ¤Ç¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ÃÏ³«Àß¤ËÀèÎ©¤Á2024Ç¯12·î¤Ë¡¢´ä¼ê°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¡¦Ï·Ç¯²Ê ¶µ¼ø¡¡ÈÄ¶¶ Î¼ ÀèÀ¸¤ò¹Ö»Õ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÈÃÏ°è°åÎÅ¥»¥ß¥Êー¡É¡Ê²ñ¾ì¡§´ä¼ê¸©»º¶È²ñ´Û¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊ»¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥Ü¥ó¥»¥¸¥åー¥ëºÚ±à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¥°¥ëー¥×¤¬29Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²ð¸î»ö¶È±¿±Ä¤Î·Ð¸³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¤´Æþµï¼ÔÍÍ¡¦¤´²ÈÂ²ÍÍ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ø¤Ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤½»¤Þ¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤½¤ÎÊý¤é¤·¤µ¤Ë¡¢¿¼¤¯´ó¤ê¤½¤¦¡£¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
―¡¡¥Ù¥Í¥Ã¥»¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à ¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥Ü¥ó¥»¥¸¥åー¥ëºÚ±à¡Ù¡¡»ÜÀß³µÍ×¡¡―
https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_iwate/morioka/home_b-saien(https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_iwate/morioka/home_b-saien)
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥Ü¥ó¥»¥¸¥åー¥ëºÚ±à¡Ê³°´Ñ¥¤¥áー¥¸¿Þ¡Ë
¢£³«ÀßÆü¡§2025Ç¯5·îÍ½Äê
¢£½»½ê¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔºÚ±à1ÃúÌÜ
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¦JR¡ÖÀ¹²¬±Ø¡×A1½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ14Ê¬¡ÊÌó1,090£í¡Ë
¢£ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,052.05 m²
¢£±ä¾²ÌÌÀÑ¡§3,597.31 m²
¢£·úÊª¹½Â¤¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤ ÃÏ¾å6³¬·ú£±Åï
¢£µï¼¼¿ô¡§71¼¼¡ÊÄê°÷86Ì¾/Á´¼¼¸Ä¼¼¡Ë
¢£ÅÚÃÏ·úÊª¤Î½êÍ·ÁÂÖ¡§»ö¶È¼çÂÎÈó½êÍ
¢£µï½»¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ¡§ÍøÍÑ¸¢Êý¼°
¢£ÍøÍÑÎÁ¤Î»ÙÊ§Êý¼°¡§ÁªÂòÊý¼°¡ÊÁ´³ÛÁ°Ê§¤¤Êý¼°¡¿°ìÉôÁ°Ê§¤¤¡¦°ìÉô·îÊ§¤¤Êý¼°¡¿·îÊ§¤¤Êý¼°¡Ë
¢£Æþµï»þÍ×·ï¡§Æþµï»þ¼«Î©¡¦Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸î¡¢·ÀÌó»þ¸¶Â§Ëþ65ºÐ°Ê¾å
¢£ÍøÍÑÎÁ¶â
¡¦Æþµï¶â·¿¥×¥é¥ó¡§
Æþµï¶â 180.8Ëü±ß～3,238Ëü±ß¡ÊÈó²ÝÀÇ¡Ë¡¿·î³ÛÍøÍÑÎÁ162,600±ß～702,140±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦·î³Û»ÙÊ§¤¤·¿¥×¥é¥ó¡§
·î³ÛÍøÍÑÎÁ329,400±ß～977,140±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥Ü¥ó¥»¥¸¥åー¥ëºÚ±à¡Ù¤Ï½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤¹¡£Í×²ð¸î¡¦Í×»Ù±ç¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎµïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È½êÅù¤Î²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡Ê¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡Ë¤Ë¥±¥¢¥×¥é¥ó¤ÎºîÀ®¤ò¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈñÍÑÊÌÅÓ¡Ë
¢£¥Ûー¥à¤ÎÆÃÄ§
¡¦µ¡Ç½·±Îý»ØÆ³°÷¢¨1¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó°Æ¡£
¡¦¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÈÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦¥µー¥¥Ã¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢¿ôÌ¾¤Î¾®¥°¥ëー¥×¤ÇËèÆü15Ê¬¤Û¤É¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¡¦Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ24»þ´Ö365Æü¡¢´Ç¸î¿¦°÷¤òÆüÃæ365ÆüÇÛÃÖ¢¨2¡£
¡¦µï¼¼¤ÏÁ´¼¼¸Ä¼¼¤Ç18.7Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～52.7Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î12¥¿¥¤¥×·×71¼¼¡£
26.3Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～28.4Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î14Éô²°¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇÛÈ÷¡£¤ªÆó¿Í¤Ç¤ÎÆþµï¤¬²ÄÇ½¤Ê15Éô²°¡Ê36.6Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～52.7Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤âÇÛÈ÷¡£
¡¦µï¼¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êµ¡´ï¤òÈ÷¤¨¤¿µ¡Ç½·±Îý¥¹¥Úー¥¹¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍÆ±»Î¤¬½¸¤¨¤ëºÇ¾å³¬¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¡¢¿á¤È´¤±¤Ç³«ÊüÅª¤ÊÂ¤¤ê¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¡¦Êë¤é¤·¤Ë¥Ï¥ê¤ä½á¤¤¤òÅº¤¨¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò´ë²è¡£
¡¦¿©»ö¤Ï¥Ûー¥àÆâ¤Î¿ßË¼¤ÇÄ´Íý¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©»ö¤ò¤´Äó¶¡¡£±öÊ¬¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ©¸Â¤ä¿©·ÁÂÖÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤Î¤ª¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤âÄê´üÅª¤Ë´ë²è¡£
¢¨1︓µ¡Ç½·±Îý»ØÆ³°÷¡ÊÍý³ØÎÅË¡»Î¡¦ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¦¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ê¤É¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¡Ë¤ò²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ï¶Ð´¹»»Êý¼°¤Ç³µ¤Í£±Ì¾ÇÛÃÖ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£
¢¨2¡§´Ç¸î¿¦°÷¡Ê´Ç¸î»Õ¤Þ¤¿¤Ï½Ú´Ç¸î»Õ¡Ë¤ò¾ï¶Ð´¹»»¡Ê½µ40»þ´Ö´¹»»¡Ë¤Ç1Ì¾°Ê¾åÇÛÃÖ¡£
¢£µï¼¼ÉÕÂÓÀßÈ÷
¡¦¥Êー¥¹¥³ー¥ë¡¦²ð¸îÍÑÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¡¦ÀöÌÌ¡¦²¹¿åÀö¾ôµ¡Ç½ÉÕ¥È¥¤¥ì
¡¦ÎäÃÈË¼ÀßÈ÷¡¦¥Æ¥ì¥ÓÇÛÀþ¡¦ÅÅÏÃÇÛÀþ
¡ö³µÍ×¡ÊÌÌÀÑÅù¡Ë¤Ï³«Àß»þ¤Ë°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö´°À®Í½ÁÛCG¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
―¡¡¡Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥Ü¥ó¥»¥¸¥åー¥ëºÚ±à¡Ù¡¡¡ÈÃÏ°è°åÎÅ¥»¥ß¥Êー¡É¡¡³µÍ×¡¡―
¡Ö¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤¢¤¿¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©～Ç¾Â´Ãæ¤ÎºÇ¿·¼£ÎÅ¤ÈÍ½ËÉ¡¢¤½¤·¤ÆËü¤¬°ì¤ÎÂÐ½èË¡～¡×
¢£¹Ö»Õ
ÈÄ¶¶ Î¼¡Ê¤¤¤¿¤Ð¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¡ËÀèÀ¸
´ä¼ê°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¡¦Ï·Ç¯²Ê ¶µ¼ø
ÆüËÜÇ¾Â´Ãæ¶¨²ñ´ä¼ê¸©»ÙÉô »ÙÉôÄ¹
¢£³µÍ×
¡¡²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÇ¾Â´Ãæ¤Ï¡¢ÆÍÁ³È¯¾É¤·À¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼êÂ¤Î¥Þ¥Ò¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¾ã³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾Â´Ãæ¤«¤é¿È¤ò¸î¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÃÎ¼±¡¢Ëü¤¬°ìÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¡¢¼£ÎÅ¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤Ê¤É¤ò¡¢Ç¾Â´ÃæÀìÌç°å¤ÎÈÄ¶¶ÀèÀ¸¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æü»þ
2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 14:00～16:00
¢£³«ºÅ¾ì½ê
´ä¼ê¸©»º¶È²ñ´Û¡¡7³¬¡ÖÂç¥Ûー¥ë¡×¡Ê´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÂçÄÌ1-2-1¡¿À¹²¬±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÌó16Ê¬¡Ë
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ¡Ê¤´Í½ÌóÀ©¡¦Äê°÷150Ì¾¡Ë
¢£»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß
TEL 0120-02-3715 ËèÆü 9:00～18:00 ¡öÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¡¡¼ÒÄ¹¼¼¹Êó¡¡TEL 03-6836-1111