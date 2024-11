GUCCI PROSPETTIVE 4: ANCORA LONDRA

株式会社ケリングジャパンCourtesy of GUCCI

『Gucci Prospettive』は、クリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノの発案のもとにファッションとグッチのコレクションをとりまく表現世界を探求するブックシリーズです。その第4弾は、対照的かつ多様な世界が共存しながら、絶え間なくクリエイティブな交流が行われている国際都市であるロンドンに焦点を当てました。あらゆるものを受け入れるオープンなスピリットこそが、ロンドンを選択した理由であることを、サバト・デ・サルノは次のように述べています。「グッチで私にとって初めてのクルーズ コレクションの舞台となる場所を選ぶ時、ロンドンは自然な選択でした。この街は私に大きな影響を与えてくれました。人生の岐路に立った時、この街は私を歓迎し、耳を傾けてくれました。

同じことがグッチオ・グッチにも言えます。彼の物語は、ザ・サヴォイとの魔法のような出会いを果たし、伝説のように語り継がれるものとなりました」

Courtesy of Savoy Hotel, London

20世紀初頭のザ・サヴォイ ホテルから、グッチ 2025年クルーズ ファッションショーの会場となったテート・モダンのタンクまで、ロンドンとグッチの道は幾度となく交差してきました。人々とアイデアをつなぐ象徴的な場所であるテート・モダンは、この街の二面性を体現しています。コンクリート打ちっぱなしのタンクに詩情豊かなグリーンを取り込んだ空間は、ファッションショーの完璧な舞台となり、過去と現在をつなぐ絶え間ない対話を生み出しながら、グッチと英国の首都ロンドンとの強い絆をさらに際立たせました。

Courtesy of GUCCI

『Gucci Prospettive』は今回もContrasto社から出版され、新たな地平を探求するためのプラットフォームを提供します。第4弾となる「Ancora Londra」は、クリエイティブスタジオ「A Vibe Called Tech」の創設者であるシャーリーン・プレムペとクリエイティブ・ディレクターの ルイス・ダルトン・ギルバートがキュレーションを手がけ、相反する要素が混在するロンドンに、多様なカルチャーが共存するだけでなく、相互の対話が生まれ続けている理由を理解し解き明かすことを試みています。「ロンドンは夢見る人々の街です。思いがけないところからインスピレーションが湧き、偶発的に、時には驚くような形でアイデアに命が吹き込まれます」「ロンドンを東西南北で分けて語ろうとしても、結局はステレオタイプやありきたりなイメージに行き着いてしまいます。この街も、そこで生きる人々も、一言で分類するのは難しいのです。なぜなら、彼らとこの街が本当に体現しているものは、私たちが抱える内なる矛盾の美しさと緊張感だからです」と、プレムペとギルバートは語っています。

Photo Derek RidgersPhoto Evening Standard / Hulton Archive via Getty Images

プレムペとギルバートは、4つの章DREAM BUILDINGS/PEOPLE WATCHING/WATCHING PEOPLE/BUILDING DREAMSを通して、空間と個人の結びつきに着目し、その関連性を見事に描き出しました。モダニズムの大胆なラインが目を引くバービカン・センターからメイフェアのクラシックなエレガンスに至るまで、ロンドンの建築は深い歴史的ルーツを守りながら、絶えず自己改革を続けてきたことを物語っています。本書で描き出されるロンドンは、予期せぬインスピレーション源となるさまざまな体験の集合です。ここでは、建築とスタイルの組み合わせにおける対照的な文化が見られ、各ページが新たな発見の機会となっています。

Courtesy of Martin Parr / Magnum Photos / ContrastoCourtesy of Johnny Green / PA Images via Getty Images

本書はロンドンへの賛辞であると同時に、未来への考察でもあります。対照的な要素をインスピレーション源として捉え、住む人々、訪れる人々、そして夢見る人々に継続的に影響を与え続けるロンドンという都市の再生力とクリエイティビティを探求しています。『Gucci Prospettive』第4弾の制作にあたって、サバト・デ・サルノは、シャーリーン・プレムペとルイス・ダルトン・ギルバートに、故郷に捧げるこの特別なエディションのキュレーションを依頼しました。

本書は2024年5月にロンドンのテート・モダンで発表されたグッチ 2025年クルーズ コレクションのローンチと同時に出版されます。11月14日、ニューボンドストリートのグッチショップで出版を祝うイベントが開催され、3階のグッチサロンではキュレーターたちとのディスカッションが行われ、その後、1階のグッチショップでのレセプションにゲストが集いました。先日、ニューボンドストリートのグッチショップでは、新たなアートコレクションが展示されました。そこには『Gucci Prospettive 4: Ancora Londra』に登場しているRachel Whiteread、Cerith Wyn Evans、Bob and Roberta Smith、Corbin Shaw、Remi Ajani、Sonia BoyceやSunil Guptaといったアーティストたちの作品も含まれています。

