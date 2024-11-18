¡Ø¤â¤Ã¤È¡ª¤Þ¤¸¤á¤Ë¤Õ¤Þ¤¸¤á ¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾ìÌÌ¼Ì´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯ ¥Ñー¥«ー¡¢¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯ T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¼õÃí³«»Ï¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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³ô¼°²ñ¼Òarma bianca³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Ø¤â¤Ã¤È¡ª¤Þ¤¸¤á¤Ë¤Õ¤Þ¤¸¤á ¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò11·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16064/6834/resize/d16064-6834-0f86f33e4fa273b51b4b-6.png ]https://amnibus.com/products/title/1363?utm_source=press¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾ìÌÌ¼Ì´Ì¥Ð¥Ã¥¸[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16064/6834/resize/d16064-6834-95b52f9fabe954811bec-0.jpg ]¥¾¥í¥ê¡¢¥¤¥·¥·¡¢¥Î¥·¥·¡¢¥Óー¥È¡¢¥¾¥í¥ê¥Þ¥Þ¡¢¸¶ÀèÀ¸¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \440(ÀÇ¹þ), BOX \3,960(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´9¼ï¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mmÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢§¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯ ¥Ñー¥«ー[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16064/6834/resize/d16064-6834-8cab1db157459bb873e0-1.jpg ]¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯¡¢THE NAUGHTY HERO¡¢ZORORI¤ÎÊ¸»ú¤ò¥Ñー¥«ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é³°½ÐÃå¤È¤·¤Æ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§ \7,678(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§¥á¥ó¥º XS¡¢S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢XXL¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ç¥£ー¥¹ M¡¢L¡¢XL¡¢XXL¡¢XXXLÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100¡ó¢§¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯ T¥·¥ã¥Ä[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16064/6834/resize/d16064-6834-47d857387de27aafe8db-2.jpg ]¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯¡¢THE NAUGHTY HERO¡¢ZORORI¤ÎÊ¸»ú¤òT¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§\4,378(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§¥á¥ó¥º S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢XXL£æ¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ç¥£ー¥¹ M¡¢L¡¢XL¡¢XXLÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100%¢§¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯ »É½«¥¥ã¥Ã¥×[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16064/6834/resize/d16064-6834-5912fb4aa85e87d9424b-3.jpg ]¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯¤ò»É½«¥¥ã¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§ \4,950(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§Æ¬¼þ¤ê¡§¡ÊÌó¡Ë55～60cmÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100%¢§¥¾¥í¥ê¡õ¥¤¥·¥·¡õ¥Î¥·¥· ¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16064/6834/resize/d16064-6834-904fc9e5646de8d3ed19-4.jpg ]¥¾¥í¥ê¡¢¥¤¥·¥·¡¢¥Î¥·¥·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ñー¥ÄÉÕ¤¤ÎBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§\1,980(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë19.1¡ß12.7cm¡¡ ¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯ AirPods¥±ー¥¹[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16064/6834/resize/d16064-6834-8cbf42260d02f489fd24-5.jpg ]¥¾¥í¥ê¥Þー¥¯¡¢ºîÉÊ¤Î¥í¥´¤òAirPods¥±ー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ´è¾æ¤Ê¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥ÈÁÇºà¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¥Ïー¥É¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£ AirPods¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê½¼ÅÅ·ê¤È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ûー¥ë¤â¤¢¤ê¡¢µ¡Ç½À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤ò¤ª²Ã¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§\1,650(ÀÇ¹þ)ÂÐ±þµ¡¼ï ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§AirPods¡¢AirPods3¡¢AirPodsPro/Pro2AirPods¥±ー¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¡ÊÌó¡Ë½Ä58.5¡ß²£49mm¡¡¸ü¤ß¡§26mm¢¨AirPods 1 Âè1À¤Âå¡¢AirPods 2 with Charging Case Âè2À¤Âå¡¢AirPods 2 with Wireless Charging Case Âè2À¤ÂåAirPods¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ AirPods¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë¥±ー¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡ÊÌó¡Ë½Ä49¡ß²£57mm¡¡¸ü¤ß¡§24.5mm AirPods Pro/Pro¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¥±ー¥¹ ¡§¡ÊÌó¡Ë½Ä49¡ß²£65mm¡¡¸ü¤ß¡§26mmÁÇºà ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§PC¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16064/6834/resize/d16064-6834-0f86f33e4fa273b51b4b-6.png ]https://amnibus.com/products/title/1363?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Òarma bianca½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contactÃ´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ùMail¡§support@amnibus.com¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma biancaWeb¡¡¡¡https://armabianca.com/¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(C)¸¶¤æ¤¿¤«¡¿¥Ý¥×¥é¼Ò¡¦BNP¡¦NEP