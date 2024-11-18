Âè12²ó»°Î©À½²Û¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥ÈÇÕ ·ó Âè28²óÀÅ²¬¸©³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ³«ºÅ
²áµî³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡º£Ç¯È¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー »°Î©À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¡ÁÏÎ©103Ç¯ÂåÉ½¡§À¶¿å¹¯¸÷¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¡¢Âè12²ó»°Î©À½²Û¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥ÈÇÕ ¡¡·ó Âè28²óÀÅ²¬¸©³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤ÏÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸Æð¼°Ìîµå¥Áー¥àÌó240¥Áー¥à¤Î¤¦¤Á¡¢º£Ç¯ÅÙ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿£´¥Áー¥à¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÀï¤¤¡¢Ç¯´Ö²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤ÏËÜÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÆ¸¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/122996/table/7_1_819c28cecb56ee97f6497bc219802977.jpg ]
¢¡¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥ÈÇÕ²áµî³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¢¡»°Î©À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1921Ç¯¡ÊÂçÀµ10Ç¯¡Ë¤ËÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Û»ÒÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¥«¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¡¢¸»»á¥Ñ¥¤¡¢¤«¤Ë¤Ñ¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÁ´¹ñ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§»°Î©À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÃæ±û1-16-11
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å ¹¯¸÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ñ¥¤¡¢¥¯¥Ã¥ー¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥«¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Ã¹©ÉÊ¤Û¤«¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ ÂçÀµ10Ç¯10·î8Æü
HP: https://www.sanritsuseika.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/sanritsuseika
https://www.youtube.com/@sanritsuseika_youtube
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´ØÍÍ¸þ¤±¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
»°Î©À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò Ã´Åö¡§¹ÊóÀëÅÁ¼¼ Ë¾·î
TEL¡§053-453-3114
MAIL¡§mochizuki@sanritsuseika.co.jp
¡Ê¢¨°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤ªµÒÍÍ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê053-453-3181¡Ë¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë